Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce a dezvăluit actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult…”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului de comedie în care joacă Vlad Gherman, „În pielea mea”, și a vorbit despre peliculă, dar și despre modul în care a aflat care este acțiunea din film.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie. Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă are unele regrete cu privire la relațiile sale, Cristina Ciobănașu a mărturisit că a avut multe de învățat din aceste situații.

„Nu am regretat, dar cred că am învățat din greșeli. Am analizat situația și am zis că data viitoare nu o să mai fac la fel sau data viitoare o să am încredere mai multă în ceea ce-mi doresc și o să spun lucrurilor pe nume. Cu toții cred că trecem prin genul acesta de situații ca să învățăm să ne cunoaștem mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce a recunoscut abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre separarea de Cristina Ciobănașu, care a avut loc în urmă cu mai bine de trei ani.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion. Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total. Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a povestit Vlad Gherman pentru Unica.ro.

În același interviu, actorul a vorbit și despre soția lui, Oana Moșneagu, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde)”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

