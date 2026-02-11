Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare: „Acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm”

Vlad Gherman a dezvăluit cum sunt gestionate finanțele familiei.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman
Actorul Vlad Gherman a vorbit deschis despre modul în care el și soția sa, Oana Moșneagu, își organizează finanțele în familie, explicând cum își împart responsabilitățile și cum gestionează veniturile comune și individuale.

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Relația dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu a început pe platourile de filmare, iar în 2024 cei doi au făcut pasul cel mare, mai întâi prin căsătoria civilă, urmată la scurt timp de ceremonia religioasă. De atunci, formează nu doar un cuplu în viața personală, ci și o echipă în plan profesional și financiar.

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, actorul a explicat că el și soția sa preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma”. Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Actorul a mărturisit că, personal, preferă să își asume rolul de a contribui mai mult financiar, însă subliniază că acest lucru nu este o regulă și nici o competiție între el și partenera sa de viață.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.”, a mai spus actorul.

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează.”, a mai adăugat Vlad Gherman.

Vlad Gherman, mesaj public de dragoste pentru Oana Moșneagu

Vlad Gherman a impresionat-o pe soția lui, Oana Moșneagu, cu o declarație profundă de iubire, pe care i-a transmis-o public.

Vlad Gherman i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste soției sale, Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pe care i-o poartă partenerei sale de viață.

„Ești cea mai frumoasă femeie pentru mine. Când spun frumoasă înglobez tot ce descrie cuvântul acesta. Aproape că îmi pare rău pentru că nu sunt mulți cei care te cunosc cu adevărat! Te iubesc”, a fost mesajul transmis de Vlad Gherman. 

