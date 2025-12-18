De ce Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat decizia de a nu împodobi anul acesta bradul de Crăciun

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile preferate ale publicului din showbiz-ul românesc. Relația lor, începută acum mai bine de trei ani, a culminat anul trecut cu căsătoria.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu împodobesc bradul de Crăciun

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat decizia de a nu împodobi bradul de Crăciun, iar actrița a dezvăluit adevăratul motiv din spatele acestei decizii prin intermediul unui video postat pe Tiktok.

Mai exact, este vorba despre faptul că cei doi au două pisici adorabile, Moț și Una, care nu se înțeleg prea bine cu ideea de a avea un pom în interiorul apartamentului și nici de a fi înconjurate de ornamentele de brad.

Fanii au reacționat imediat la video-ul postat de Oana, împărtășind cu aceasta numeroase idei legate de cum poate securiza un pom de Crăciun pentru a nu fi distrus de animalele de companie.

@oana_mosneagu Tu ai motive sa nu faci bradul anul asta? Cum le cheama? Pe ale noastre: Moț și Una. ♬ sunet original – Zara Nădragi-Pufoși

Vlad Gherman, reacție în online după ce un fan i-a făcut observații

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt acum implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care s-a căsătorit în vara anului trecut. Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Recent, Vlad Gherman a postat pe rețelele sociale o fotografie alb-negru din ziua nunții cu soția sa, actrița Oana Moșneagu, alături de care s-a căsătorit în urmă cu un an și jumătate.

„Probabil cel mai emoționant moment a fost acela în care am văzut-o pe Oana în rochie de mireasă! M-a bușit plânsul ca un copil care a primit cel mai frumos cadou de Crăciun. Într-o fracțiune de secundă mi-am văzut toată viața alături de ea, iar viața noastră împreună abia de acum începe”, a scris acesta.

O urmăritoare i-a transmis, însă, actorului că îi stătea mai bine alături de fosta sa iubită, Cristina Ciobănașu, cu care a avut o relație de lungă durată înainte de Oana.

„Fiecare își poate da cu părerea. Degeaba îți stă mai bine cu cineva care nu te respectă, iubește…”, i-a răspuns actorul.

Care este acum relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Într-un interviu acordat recent, Cristina Ciobănașu a făcut dezvăluiri despre actuala relație cu fostul ei partener.

„Eu și Vlad ne-am dorit ca, o dată cu despărțirea asta, prietenia noastră să nu dispară și să putem lucra împreună în continuare și să putem rămânem… sigur, acum nu pot să spun prieteni, suntem amici. Noi lucrăm în continuare împreună, ne vedem săptămânal, dar nu pot să spun că este prietenul meu”, a declarat vedeta în emisiunea Viața fără filtru.

Cristina Ciobănașu a mărturisit că, atunci când a avut loc despărțirea de fostul ei partener, a fost norocoasă deoarece a putut să se bazeze pe ajutorul mamei sale adoptive, producătoarea Ruxandra Ion.

„A fost alături de mine necondiționat pe tot parcursul meu. Evident că și în momentul despărțirii mi-a fost alături, mi-a oferit sfaturi, m-a protejat. Clar că și pentru ei, ca familie, a fost un moment dificil. Noi locuiam împreună acasă la familia Ion și evident că și pentru ei a fost un moment dificil. El făcea parte din familie. Au înțeles decizia noastră și dorința mea”, a mărturisit actrița.

Citește și:

Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini speciale cu cei doi din ziua nunții

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro