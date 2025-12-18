Anunțul special cu care Cătălina Grama și Paul Ipate și-au surprins fanii. Ce au dezvăluit cei doi pe internet: „Iubire, tentații, alegeri și adevăruri pe care…”

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Anunțul special făcut de Cătălina Grama și Paul Ipate

Pentru Cătălina Grama – pe care toată lumea o cunoaște drept Jojo – începutul lui 2025 a venit cu un vis transformat în realitate: propriul teatru. Împreună cu Andrei Mateiu, coleg și prieten din breaslă, actrița a pus bazele „Teatrului Maidan”, o inițiativă independentă născută din multă pasiune și un pic de curaj.

Primul lor spectacol, Mireasă fără voie, a avut deja premiera pe 4 aprilie, la Sala Dalles din București. Publicul a reacționat cu entuziasm, iar povestea de pe scenă a cucerit și alte orașe: Ploiești, pe 9 mai, și din nou Capitala, pe 11 mai, la Sala Luceafărul.

Cătălina Grama și Paul Ipate au dezvăluit pe rețelele de socializare al doilea proiect pe care îl realizează sub sigla Teatrului Maidan. Este vorba despre piesa de teatru „6 Inimi, 3 Greșeli', care va avea premiera la București pe 12 februarie, la Sala Luceafărul.

„Vă așteptăm cu drag la teatru să sărbătorim iubirea… așa cum e ea: frumoasă, complicată și plină de surprize”, au mărturisit pe internet.

Din distribuție fac parte Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Paul Ipate, Andrei Mateiu, Ionuț Negoi și Radu Micu, regia fiind semnată de Paul Ipate și Andrei Mateiu.

„O seară aparent ‘nevinovată’ între prieteni declanșează un adevărat carusel de emoții!

O comedie modernă, provocatoare și savuroasă despre iubire, tentații, alegeri și adevăruri pe care rar avem curajul să le spunem cu voce tare.

Râzi, te emoționezi și ajungi să te întrebi:

iubirea rezistă mereu… sau doar atunci când NU e pusă la încercare?

Tu ce-ai fi făcut în locul lor?”, se arată în sinopsis-ul piesei de teatru.

Cătălina Grama, declarații despre creșterea celor doi copii

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre modul în care ea și Paul Ipate îi cresc și educă pe cei doi copii.

„Mai avem și idei diferite. Eu sunt părintele permisiv, dar care pune limite. Paul uneori nu e atât de permisiv, dar este foarte blând totuși în abordare. Și evident că de foarte multe ori mai avem și neconcordanțe. Însă le discutăm și cumva ajungem la aceeași concluzie, numai că abordările sunt diferite. Important este să fie concluzia aceeași și să fie totul făcut cu blândețe și cu iubire. Pentru mine asta e cel mai important”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

În același interviu, actrița a mărturisit că faptul că ea și soțul ei provin din același mediu profesional a fost de mare ajutor în relația lor.

„Da, foarte mult. Cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că este un domeniu pe care dacă nu-l cunoști, poate părea foarte alarmant pentru cineva din afara lui. Noi avem un stil de viață, și am avut până acum, destul de haotic. Cu filmări de noapte, cu turnee, plecat de acasă cu orele, cu zilele. Ai nevoie de cineva foarte înțelegător sau de cineva care să facă parte din aceeași lume, care să înțeleagă perfect despre ce este vorba”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cătălina Grama este foarte mândră că ambii copii le calcă pe urme și sunt atrași de domeniul actoriei.

„Achim a făcut un film. Zora a câștigat un trofeu recent, la un festival cu specific. Și sunt amândoi foarte încântați de partea asta, dar cel mai mult le place, pe lângă partea de actorie, partea de lucru în grup. S-au atașat foarte mult de grupurile cu care lucrează și ajută foarte mult pe partea de dezvoltare emoțională”, a mai spus ea.

