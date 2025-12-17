Libertatea celebrează 36 de ani cu o pledoarie pentru adevăr, relevanță și responsabilitate

Libertatea a lansat campania aniversară „Apărăm libertatea. De 36 de ani, în fiecare zi”, un demers editorial și totodată o campanie de imagine pentru a celebra 36 de ani de jurnalism independent, atent și responsabil, în slujba publicului informat.

Campania Libertatea a fost construită în jurul unor mesaje cu dublu sens, care se constituie deopotrivă ca reflecții universale despre adevăr, realitate și informare, și totodată aduc în prim-plan importanța libertății de exprimare, într-o societate aflată în permanentă schimbare și confruntându-se cu felurite provocări.

Campania Libertatea apelează la titluri inteligente, cu trimiteri subtile, reușind astfel să creeze o conversație despre rolul fundamental al presei în lumea complexă de astăzi, fără a se poziționa în context competitiv. Mesajele funcționează simultan, atât ca manifest lucid pentru publicul larg, cât și ca o recunoaștere a rolului esențial pe care îl are jurnalismul autentic în orice societate.

Astfel, campania Libertatea mizează pe mesaje puternice, dar și imagini memorabile, care descriu activitatea, dar și rolul și scopul unei redacții care își urmează cu responsabilitate misiunea de a informa. „Știrile pot fi pro sau contra. Libertatea spune lucrurile așa cum sunt.”, este unul dintre sloganuri, în vreme ce altul titrează: „Adevărul poate fi ascuns. Libertatea îl scoate la lumină.” „Să fii observator nu e de ajuns. Libertatea cere implicare.”, conchide campania care invită publicul la participare și mizează pe atenția și implicarea cititorilor.

Demersul publicației se constituie așadar ca o campanie care urmărește să readucă în atenția tuturor conceptul de Libertate, utilizând un mix de media accesibil tuturor generațiilor – print, radio, TV, digital și social media – la care se adaugă o componentă specială de digital outdoor, realizată în parteneriat cu Phoenix Media, menită să aducă mesajele cât mai aproape de oameni, acolo unde îi poartă ziua.

Totodată, data de 22 decembrie, ziua în care s-a născut Libertatea, este sărbătorită în mod special, cu un moment care aduce publicația mai aproape de public: un takeover complet al tuturor suporturilor Phoenix Media din București, pe parcursul întregii zile, când toate ecranele Phoenix Media din București vor difuza exclusiv mesajele campaniei aniversare Libertatea.

„Dacă dicționarul definește ‘libertatea’ ca ‘posibilitatea de a acționa după propria voință’ și ‘dreptul fundamental de liberă manifestare a personalității’, pentru noi, de 36 de ani, aceste cuvinte au devenit o misiune asumată zi de zi. Această campanie reamintește de ce Libertatea rămâne una dintre cele mai importante voci ale jurnalismului. Cei 36 de ani nu sunt doar o cifră, ci dovada rezistenței unei echipe care a ales să fie atentă, curioasă și curajoasă. Aceasta este promisiunea noastră continuă: să apărăm libertatea cuvântului ca pe cel mai de preț drept al cetățenilor pe care îi informăm zi de zi”, a declarat Andrei Bereandă, Managing Director, Ringier România.

„Libertatea nu este doar o platformă de știri. Este o promisiune perpetuă față de oamenii care ne citesc. De 36 de ani, ne uităm în ochii adevărului, chiar și atunci când doare. Libertatea este despre empatie, despre a spune povestea fiecăruia dintre noi, cu respect și curaj. Pentru mine, această campanie e un mesaj către cititori: suntem aici, nu plecăm nicăieri și continuăm să vă apărăm dreptul la adevăr”, a declarat Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea.

„Este o bucurie și o plăcere să putem să vorbim despre Libertate și despre Libertatea, în același context, în această campanie aniversară menită să ne reamintească tuturor despre acest concept care trebuie protejat și trăit cu responsabilitate, dar și despre rolul fundamental al media, indiferent de vremuri: acela de a informa corect și liber. Într-o lume grăbită, în care atenția e o resursă rară, am ales să vorbim despre Libertate într-un mod creativ, care să dea oamenilor ocazia să redescopere acest concept și să reflecteze la importanța lui”, a spus Alexandru Milea, Head of Digital Marketing, Ringier România.

Foto: Libertatea

