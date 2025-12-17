Ce destinație de vacanță au ales Andreea și Cabral Ibacka. Au plecat alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: „Iar în aventură”

Andreea Ibacka a dezvăluit pe rețelele de socializare care este destinația în care a ales să meargă în vacanță alături de soțul ei, Cabral Ibacka, și cei doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago. Actrița este încântată de această escapadă, mai ales că este într-un loc încărcat de emoție și desprins din povești.

Andreea Ibacka, despre vacanța cu familia

Chiar înainte de Crăciun, Andreea Ibacka a plecat alături de familia ei în Laponia. În urmă cu doi ani, a mai mers în aceeași destinație, însă nu în formulă completă, ca acum, pentru că fiul ei, Tiago, era mult prea mic. Acum însă, se va bucura din plin să descopere casa lui Moș Crăciun.

„Nu vi se pare.

Tiago e botos de-a binelea!

A aflat că acum 2 ani am fost în Laponia.

Dar am uitat ceva esențial acasă: pe el, mezinul familiei.

Tiago, nu Kevin cel singur acasă.

De atunci ne tot întreabă el unde era când ne-am distrat și am făcut pozele astea frumoase?

OOPS! (avea doar 2 anișori)

Așa că anul acesta plecăm iar în aventură la Moș Crăciun… dar toți patru.

Toată familia e la linia de start, cu bagaje, cu emoții și un copil mic hotărât să verifice personal dacă renii Moșului chiar zboară.

Așa nerăbdători suntem, că veneam și cu mașina peste 7 mări și 7 țări, ca în povești. Am schimbat anvelopele, am făcut plinul, revizia la GPS… dar până la urmă tot mai ușor e să luăm pachetele de vacanță completă. Cu zborul lor charter în 4 ore suntem acolo.

Plecăm peste câteva zile, dar oficial suntem deja gata pentru întâlnirea cu Moș Crăciun și elfii, Doamna Crăciun și zăpadă cât vezi cu ochii (pentru multe filmări și 3 Crăciunuri luate la pachet).

Nerăbdători să prindem aurora boreală și să ne plimbăm cu sania trasă de husky… venim cu energie, cu râsete și cu planul de a-i împlini și lui Tiago visul de a-l vedea pe Moș Crăciun la el acasă.

Laponia, pregătește-te!”

Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii ei

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă și care calcă pe urmele lui Cabral.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea Ibacka a dezvăluit că cei mici ascultă mai mult de tatăl lor, însă existe anumite zone unde părerea ei este mai strictă și din acest motiv copiii au tendința de a fi mai ascultători în preajma lui Cabral.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai zis ea.

Citește și:

Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro