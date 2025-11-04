Răspunsul perfect oferit de Cabral Ibacka după ce i s-au adus critici: „Aș vrea să reprezint normalitatea”

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca oricând și a vorbit despre felul în care privește celebritatea.

Răspunsul perfect oferit de Cabral Ibacka după ce i s-au adus critici: "Aș vrea să reprezint normalitatea"

Cabral Ibacka se numără printre cei mei îndrăgiți prezentatori TV din România. Publicul îl apreciază datorită carismei sale și umorului cu care povestește despre diferite experiențe din viața lui.

Cabral, răspuns perfect după ce a fost criticat 

Recent, Cabral Ibacka a vorbit despre felul în care se raportează la notorietate, după ce i s-a atras atenția că, în ochii unora, nu s-ar ridica la statul de persoană publică. Prezentatorul TV a ținut să explice faptul că își dorește să fie autentic în fața publicului și să nu încerce să pară ceea ce nu este. Pentru Cabral este important ca imaginea lui din social media să reflecte felul în care este el în viața de zi cu zi. 

„Îmi aud câteodată că nu mă ridic la înălțimea a ceea ce reprezint. Adică sunt o persoană cunoscută, care ar trebui să fie atentă la cum se îmbracă, să fie ceva de firmă, ar trebui să se lase văzută la evenimente mondene, care ar trebui să apară iar pe la podcasturi și să lase propria înțelepciune să… picure ca mirul, peste urechile înfometate de motivațional.
Băi, chiar vă plac ăștia care se iau așa de în serios?! Care n-au un fir de păr rebel, care-și aleg cuvintele de parcă le-ar pune în vitrină, nu într-o vorbă omenească? Care par că nu merg niciodată la toaletă, nu-și pierd niciodată cumpătul și nu zic niciodată „bă, lasă-mă-n pace”?
Adică… ce naiba să ai de câștigat dacă eu – sau oricare alt… oricare – aș fi mai prețios, aș da din degețel, ți-aș povesti că mașina mea costă 100k de euro și chiloții de pe mine se vând cu cel puțin 100 de euro? Ți-ar fi ție viața mai bună? Ți-ar crește copilul mai fericit? Ți s-ar duce grijile?
Și dacă e musai să „reprezint” ceva… atunci aș vrea să reprezint normalitatea. Aia care râde cu gura plină, care înjură în trafic și care-și cere scuze după. Aia care se mai ceartă, dar se și împacă. Aia care învață, greșește, trăiește și nu-și cere voie s-o facă.
Dacă vrei să joc rolul de „Dă-te mai așa, că-ți arăt eu cum curge apa”… ai greșit filmul. Eu n-am regizor. Doar trăiesc. La mine prin Berceni. Și prin lume.”

Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă și care calcă pe urmele lui Cabral.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea Ibacka a dezvăluit că cei mici ascultă mai mult de tatăl lor, însă existe anumite zone unde părerea ei este mai strictă și din acest motiv copiii au tendința de a fi mai ascultători în preajma lui Cabral.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai zis ea.

Foto: Facebook 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
