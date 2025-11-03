Andreea și Cabral Ibacka, imagini din vacanța din Gibraltar. Cu ce probleme s-au confruntat cei doi: „Aproape am fost jefuiți”

Andreea Ibacka și Cabral și-au petrecut o vacanță de neuitat în Gibraltar, teritoriu britanic situat în sudul Peninsulei Iberice, și au împărtășit momentele speciale cu urmăritorii lor de pe rețelele sociale.

Andreea Ibacka, impresii din vacanța în Gibraltar

Actrița a povestit despre experiențele lor, oferind și recomandări pentru familiile care vor să viziteze locul cu copii. Andreea Ibacka pare să fi avut parte de experiențe unice în vacanță și nu a ezitat să împărtășească acest lucru cu fanii din mediul online, așa cum obișnuiește.

„Ieri am ajuns până la capătul Europei, în GIBRALTAR. La munte şi la mare şi la maimuțe. Am trecut granița, am luat telecabina până în vârful stâncii (400 m în 6 minute), aproape am fost jefuiți de maimuțe (oricât de vigilenți ne-am propus să fim). Pur şi simplu căruciorul nostru părea prea tentant… cât eram noi prinşi cu pozele. Locuri de văzut în Gibraltar cu copiii: 1). THE ROCK OF GIBRALTAR (plin de maimuțe libere), se ajunge cu Cable Car (cel mai eficient ar fi să iei bilete online). Stânca impunătoare care domină Strâmtoarea Gibraltar. 2). EUROPA POINT (la far), punctul din care Africa se vede cu ochiul liber (coasta marocană este la aproximativ 20 km distanță). Cel mai sudic punct al Europei. *De data aceasta n-a fost nevoie să dăm prioritate la avion înainte să traversăm şoseaua cu maşina (până anul trecut avioanele decolau/aterizau pe aceeaşi stradă”, a scris Andreea pe contul său de socializare.

Andreea Ibacka, detalii despre copii

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă și care calcă pe urmele lui Cabral.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea a dezvăluit că cei mici ascultă mai mult de tatăl lor, însă existe anumite zone unde părerea ei este mai strictă și din acest motiv copiii au tendința de a fi mai ascultători în preajma lui Cabral.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai zis ea.

Citește și:

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au sărbătorit nouă ani de căsătorie. Ce imagine inedită au dezvăluit cu această ocazie

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro