Alex Velea, declarații despre cei doi băieți ai săi. Ce a dezvăluit despre Dominic și Akim: „Să facă ce simt”

Alex Velea a vorbit despre rolul de tată, dar și despre serialul în care joacă, pe care îl urmăresc inclusiv cei doi băieți ai săi, Dominic și Akim.

Alex Velea, despre actorie și băieții săi

Alex Velea îl joacă pe Doru în serialul Tătuțu’ difuzat de PRO TV. Artistul a intrat în pielea unui poliţist cu o abordare neconvenţională. Cântărețul nu este străin de lumea cinematografică, pentru că a mai interpretat roluri în „Subteran”, primul serial românesc Netflix, și în filmele „Tigru”, „Băieți deștepți”, „Zăpadă, Ceai și Dragoste” și „Selfie.” Artistul a vorbit despre felul în care își privește personajul.

„Sincer, am respectat scenariul, dar nu pot să zic că m-am ținut 100% de el (n.r. – râde). Mai scap câte o improvizație, mai ales când simt momentul. Doru are un vibe natural și îmi place să-l las să curgă. Mă regăsesc în el destul de mult. Și eu sunt genul care încearcă să mai detensioneze atmosfera chiar și în situații mai grele. O glumă spusă la momentul potrivit poate schimba tot”, a declarat Alex Velea pentru Libertatea.

Alex Velea și partenera lui, Antonia, au împreună doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul a dezvăluit că băieții lor urmăresc serialul Tătuțu’. Cântărețul a punctat faptul că dacă ei își doresc să urmeze o carieră artistică, îi va susține necondiționat.

„Da, se uită, mai ales cei mici (n.r. – râde). Nu știu dacă vor merge pe zona asta, dar dacă o fac, îi susțin. Important e să facă ce simt.”

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fetiță pe nume Maya, născută în 2010. Alex Velea și Antonia s-au logodit în vara anului 2021, iar fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători.

Invitată la matinalul de la PRO FM, Antonia a povestit cum reușesc să păstreze echilibrul în cuplu.

Întrebată direct care este cheia relației lor, cântăreața a explicat că implicarea egală și dialogul constant fac diferența, iar dorința de a avea grijă de sine și de a-și impresiona partenerul rămâne o motivație importantă:

„Secretul este să menții focul. Cum? Comunicăm foarte mult și încă mă motivează să am grijă de mine ca femeie. Încă simt că vreau să îl impresionez. Asta mă motivează foarte mult și invers. Și împlinim 14 ani de relație”, a mărturisit Antonia.

Antonia, despre tensiunile din cuplu

Într-un interviu, Antonia a vorbit cu sinceritate despre modul în care ea și partenerul ei gestionează conflictele și discuțiile în contradictoriu care apar în relație.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a explicat artista pentru Fanatik, subliniind maturitatea și înțelegerea care s-au dezvoltat între ei pe parcursul relației.

