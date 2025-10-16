Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei

Andreea Ibacka are o relație foarte apropiată cu fanii și adesea le povestește întâmplările prin care trece, atât ea, cât și familia ei.

De această dată, actrița a împărtășit o întâmplare amuzantă care s-a petrecut la grădinița unde merge fiul ei, Tiago, vorbind și despre pasiunea băiețelului pentru jucăriile Ninjago.

„Ajung ieri să-l iau pe fii-miu de la grădi și cum intru pe poartă îmi fuge în întâmpinare tare preocupat. Avea o ‘urgență majoră’… Să plecăm direct la colegul Vladimir acasă, să-i recuperăm degrabă un omuleț Ninjago rămas la el. Îi explic copilului că se va rezolva a doua zi (fără vizite la domiciliu) și dau mesaj pe grupul de părinți.”, a început actrița povestirea.

Andreea Ibacka a dezvăluit că micuțul Tiago, care a împlinit recent 4 ani, colecționează cu pasiune figurinele Ninjago și le ia cu el inclusiv la grădiniță.

„Tiago Ibacka e în etapa Ninjago, nu poate să doarmă de grija omuleților pe care abia ce i-a primit la aniversarea lui de acum câteva zile și îi ia cu el peste tot (chiar peste tot)… Așa că mare mi-a fost mirarea să aflu cu ocazia aceasta că precis fii-miu îl vârâse conștient pe Ninjago (jucăria de acasă) în buzunarul colegului. Îi cer curioasă mai multe detalii și îmi explică ce strategie bună a fost, precis pentru ca alți copii să nu i-l ia.”, a mai povestit ea.

Actrița și-a întrebat fiul de ce a procedat așa și nu a ascuns jucăria chiar în propriile lui haine, iar răspunsul lui Tiago a fost savuros.

„Bine, bine, dar de ce nu l-ai ascuns în propriile buzunare, zic?!” Tiago: ‘Simplu, fiindcă m-ai îmbrăcat fără buzunare, mama!’. ‘Așa este, cu cei mici totul e simplu, transparent, fără ascunzișuri. Noi îi complicăm. Iar etapa aceasta a ‘perlelor e delicioasă’, promit să-mi fac un jurnal cu toate.”, a încheiat actrița.

Andreea Ibacka, confesiuni despre schimbările din viața ei de familie

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit despre cum s-a schimbat începând din această toamnă viața ei alături de cei doi copii. Mai exact, Namiko a început primul an de școală, iar Tiago a revenit la grădiniță.

„Namiko tocmai ce a început școala de două săptămâni. Și este amazing pentru noi toți. Este o nouă etapă cu care nu ne-am obișnuit încă, recunosc. Chiar dimineața a fost prima zi în care am întârziat un pic: 5 minute. Dar așa presiune a pus pe umerii mei faptul că nu m-am descurcat. Am foarte multe pregătiri dimineață: pachețel, ghiozdan alături de ea, desigur, geanta de înot, geanta de antrenament, du niște schimburi la bunica. Că bunica o ia la prânz și trebuie să aibă pe ce pune mâna. Și, ce să zic, 5 minute dimineața dacă te decalezi, prinzi traficul ăla nasol. Și cu asta trebuie să ne obișnuim noi acum. Asta e principala luptă, dar important e că mergem cu entuziasm”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că fiica ei a avut unele emoții pentru că acum merge la școală, însă este convinsă că Namiko se va obișnui repede.

„Prima zi de școală ne-a pus capac tuturor. Și-a dorit foarte mult să fim alături de ea și am fost și cu bunicii acolo, toată familia, chiar și pe cel mic l-am învoit de la grădiniță câteva ore ca să ne însoțească. Și cumva era destul de greu, am văzut, să se desprindă de familie și să se integreze în noul ei colectiv. Dar, încet, încet, o las în ritmul ei, se obișnuiește. S-a atașat deja de doamna, și-a făcut o prietenă bună cu care împarte pachețelul. Ea nefiind mâncăcioasă, mai nou e foarte preocupată: ‘Ce îmi pui mamica la pachet? Dar punem și de aia, și de aia, dar să am dublă porție ca să pot să împart cu prietena mea'”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

