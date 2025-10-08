Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”

Actrița a mărturisit că accidentul a avut și un impact emoțional puternic asupra ei și de atunci a renunțat la mersul cu motocicleta.

Andreea Ibacka
Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral

Andreea Ibacka a făcut noi mărturisiri după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident de motocicletă. Incidentul s-a produs în centrul Bucureștiului, în luna iulie, iar actrița a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

În urma acestui accident, Andreea Ibacka a ajuns la spital. Actrița a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare și s-a constatat că are o fractură de cot. Andreea Ibacka a trebuit să stea cu mâna în ghips timp de zece zile.

„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție. Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Vedeta a mărturisit că accidentul a avut și un impact emoțional puternic asupra ei și de atunci a renunțat la mersul cu motocicleta.

„Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd. Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci”, a mai spus ea.

Andreea Ibacka, confesiuni despre schimbările din viața ei de familie

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit despre cum s-a schimbat începând din această toamnă viața ei alături de cei doi copii. Mai exact, Namiko a început primul an de școală, iar Tiago a revenit la grădiniță.

„Namiko tocmai ce a început școala de două săptămâni. Și este amazing pentru noi toți. Este o nouă etapă cu care nu ne-am obișnuit încă, recunosc. Chiar dimineața a fost prima zi în care am întârziat un pic: 5 minute. Dar așa presiune a pus pe umerii mei faptul că nu m-am descurcat. Am foarte multe pregătiri dimineață: pachețel, ghiozdan alături de ea, desigur, geanta de înot, geanta de antrenament, du niște schimburi la bunica. Că bunica o ia la prânz și trebuie să aibă pe ce pune mâna. Și, ce să zic, 5 minute dimineața dacă te decalezi, prinzi traficul ăla nasol. Și cu asta trebuie să ne obișnuim noi acum. Asta e principala luptă, dar important e că mergem cu entuziasm”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că fiica ei a avut unele emoții pentru că acum merge la școală, însă este convinsă că Namiko se va obișnui repede.

„Prima zi de școală ne-a pus capac tuturor. Și-a dorit foarte mult să fim alături de ea și am fost și cu bunicii acolo, toată familia, chiar și pe cel mic l-am învoit de la grădiniță câteva ore ca să ne însoțească. Și cumva era destul de greu, am văzut, să se desprindă de familie și să se integreze în noul ei colectiv. Dar, încet, încet, o las în ritmul ei, se obișnuiește. S-a atașat deja de doamna, și-a făcut o prietenă bună cu care împarte pachețelul. Ea nefiind mâncăcioasă, mai nou e foarte preocupată: ‘Ce îmi pui mamica la pachet? Dar punem și de aia, și de aia, dar să am dublă porție ca să pot să împart cu prietena mea'”, a mai spus ea pentru sursa citată.

