Andreea Ibacka și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj a transmis soțul ei, Cabral: „I-am mâncat tinerețile”

Zi cu emoții și bucurie în familia Ibacka. Andreea Ibacka a împlinit 40 de ani pe 18 august și a ales să marcheze momentul într-un mod special, alături de familie și prieteni. Vedeta a postat pe Instagram o imagine plină de culoare și un mesaj în care le-a împărtășit urmăritorilor atmosfera aniversară.

Andreea Ibacka a împlinit 40 de ani

Vedeta a revenit la fel de energică pe rețelele sociale, după ce recent a suferit un accident auto. Actrița a schimbat prefixul și cu un zâmbet larg, ea a postat un mesaj special de ziua ei de naștere.

„M-am furat startul și am sărbătorit de azi. 🎉

Mâine mai împlinesc 1 an. 🎂

Pe ceilalți îi am deja. 🥳 A fost curtea plină și atmosfera aia de duminică. 🫶🏼 Frumos tare! Am jucat până și rațele și vânătorii, dacă vă puteți imagina (eu, zic, eu am jucat). Acum îmi trag puțin sufletul, dar promit că în curând îmi bag nasul prin pozele de azi, să vă arăt și vouă cât sunt de norocoasă. 🙏🏼

Atât de recunoscătoare pentru tot ce am! 🤍”, a scris Andreea.

Mesajul plin de energie și recunoștință a fost rapid apreciat de fani, care i-au transmis urări și complimente. Nici soțul ei, Cabral, nu a lăsat ziua să treacă neobservată. Prezentatorul a repostat imaginea Andreei pe contul său de Instagram, unde a scris cu umorul său caracteristic: „La mulți ani! E oficial, i-am mâncat tinerețile”.

Detalii despre căsnicia cu Cabral

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Într-o postare pe Instagram, Andreea Ibacka a fost sinceră cu privire la căsnicia ei. Actrița a dezvăluit cum privește, de fapt, mariajul ei de lungă durată cu Cabral.

„De câte ori vreau să-l conving pe soțu’ să facă ca mine, așa mă îmbrac. Amândoi am zis DA când am îmbrăcat rochia asta (la Starea Civilă). A fost printre puținele ocazii când ne-am pus de acord. Dar… una peste alta, suntem bine! Căsnicia e ca o plimbare în parc. Jurassic Park. „

Andreea Ibacka este o mamă dedicată educației copiilor săi. Actrița a vorbit despre abordarea strictă pe care o are în ceea ce privește creșterea fiicei sale și fiului său. Într-un interviu recent, vedeta a făcut mărturisiri despre principiile pe care le aplică în educația copiilor.

Andreea Ibacka a ținut să precizeze că este o persoană care își respectă promisiunile și că încearcă să insufle această valoare și copiilor săi. Ba mai mult, susține că fiica ei deja a început să devină mai conștientă de anumite lucruri.

„Imperfectă… trebuie să recunosc asta, dar foarte dedicată și iubitoare. Cred că așa suntem noi, părinții, după ce avem copii… începem să facem și interogări la regulile alea stricte pe care ni le propuseserăm. Eu sunt o tipă foarte parolistă, de cuvânt și cred că i-am învățat deja și pe ei treaba asta. Cel puțin fiica mea, care are 5 ani și jumătate, deja e mult mai conștientă de ce se întâmplă, de ce discutăm, de ce promite. Este identică cu mine!”, a declarat Andreea Ibacka la Star Matinal, potrivit Spynews.

