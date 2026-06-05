Filme și seriale de neratat în luna iunie 2026 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

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  . Actualizat 05.06.2026, 08:05,  de  Madalina Frasineanu
The Agency (Agenția) – Sezonul 2
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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna iunie 2026.

The Trio – Sezonul 1

Serialul original suedez de dramă The Trio se bazează pe îndrăgitul bestseller semnat de Johanna Hedman. Când Hugo, un bărbat de vârstă mijlocie, este abordat de fiica celor două mari iubiri din copilărie, acesta este aruncat instantaneu cu douăzeci de ani în urmă, în perioada în care, pregătit să înceapă primul an de facultate, se muta la Stockholm pentru a locui cu familia Stiller. Acolo îi întâlnește pe Thora Stiller și pe tovarășul ei nelipsit și, din când în când, iubitul ei, August, fiind atras într-o dinamică complexă și pasională, care îi va schimba pentru totdeauna cursul vieții. Două decenii mai târziu, Hugo este încă urmărit de trecut – va avea, în cele din urmă, curajul să recupereze tot ceea ce a pierdut? Din distribuție fac parte August Wittgenstein, Felix Sandman, Seth Manteus, Rebecka Harper și Nina Zanjani. Citește și despre alte seriale dramă de neratat.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 1 iunie, iar restul apar săptămânal.

Morpheus – Sezonul 1

Serialul original SkyShowtime Morpheus urmărește povestea lui Piotr Leyer, un avocat care, în urma unei întorsături tragice a sorții, devine liderul unei grupări criminale. Când preia conducerea organizației de crimă organizată condusă anterior de fratele său — și înaintea acestuia, de tatăl lor — tânărul Leyer demonstrează rapid, spre surprinderea tuturor, că se integrează neașteptat de bine în lumea brutală a crimei. Un soț și tată aparent obișnuit devine tot mai eficient în noul său rol, depășind treptat din ce în ce mai multe limite.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 2 iunie, iar restul apar săptămânal.

Ligas – Sezonul 1

Lorenzo Ligas – un avocat strălucit, cunoscut pentru stilul său ironic și controversat – se confruntă cu un declin brusc al carierei, după un scandal care îl obligă să părăsească prestigioasa casă de avocatură la care era partener. Hotărât să își recâștige renumele în lumea juridică din Milano, acesta se implică în cazuri complexe, dar intens mediatizate. Ligas face față provocărilor apelând la mintea sa analitică excepțională, reușind să citească oamenii după felul în care se comportă, vorbesc și se îmbracă. Pe măsură ce Ligas începe să savureze din nou gustul dulce al succesului, viața sa personală ia o turnură complicată atunci când fosta sa soție solicită custodia fiicei lor în vârstă de opt ani.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 11 iunie.

SkyMed – Sezonul 4

Viață, moarte și dramă la peste 6.000 de metri altitudine, SkyMed îmbină povești intense de viață cu intervenții medicale contracronometru, urmărind reușitele, suferințele și provocările unor asistenți și piloți aflați la început de drum, care lucrează pe ambulanțe aeriene în regiunile izolate din nordul Canadei. Cu toții sunt depășiți de situație și pe cont propriu, fără pe nimeni pe care să se bazeze decât unii pe alții. Cel de-al patrulea sezon, format din opt episoade, aduce misiuni de salvare spectaculoase în sălbăticia nepătrunsă, pe ape învolburate și în zone greu accesibile, unde ajutorul ajunge cu dificultate. Sosirea unor noi piloți și cadre medicale începătoare destabilizează echilibrul echipei, liderii încep să piardă controlul, noii veniți forțează limitele, iar emoțiile ajung să primeze în fața protocolului. Descoperă alte seriale dramă medicale, de văzut oricând ai ocazia.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 15 iunie.

De asemenea, disponibile: SkyMed S1 – S3

Rosa Elettrica – Sezonul 1

Alianța improbabilă dintre o polițistă și un infractor dă startul unei urmăriri tensionate, care pune sub semnul întrebării granițele dintre bine și rău. O agentă din programul de protecție a martorilor primește misiunea de a proteja un tânăr lider interlop devenit informator- un traficant de droguri acuzat că ar fi ucis două fete. Însă, când descoperă că superiorii săi complotează pentru a-l da pe mâna celor care îl vor mort, cei doi sunt nevoiți să fugă împreună de cei care îi urmăresc.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 18 iunie.

The Agency (Agenția) – Sezonul 2

The Agency (Agenția) urmărește povestea lui Martian (Michael Fassbender), un agent CIA care trăiește sub acoperire chiar în propria viață. Samia (Jodie Turner-Smith), femeia pe care o iubește, este deținută politic în Sudan, iar el este dispus să facă orice pentru a o salva, chiar și cu prețul trădării. Singura cale de scăpare este, paradoxal, să se afunde și mai adânc în pericol. Martian trebuie să fie permanent pe muchie de cuțit pentru a-și salva iubirea, propria viață și misiunea. Din distribuție mai fac parte Jeffrey Wright și Richard Gere.

Primele trei episoade sunt disponibile din 22 iunie, iar restul apar săptămânal.

De asemenea, disponibile: The Agency (Agenția) S1 și The Bureau S1 – S5

Bugonia

Bugonia, film nominalizat la Premiile Oscar, este un remake spectaculos al comediei SF sud-coreene Save the Green Planet!, cu Emma Stone, câștigătoare a Premiului Oscar, și Jesse Plemons, nominalizat la Premiile Emmy, în rolurile principale. Regizat de Yorgos Lanthimos, de șase ori nominalizat la Oscar, filmul urmărește doi tineri obsedați de conspirații, care răpesc CEO-ul unei companii importante, convinși că este o extraterestră hotărâtă să distrugă planeta Pământ.

Disponibil pentru vizionare din 13 iunie.

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Dornic să devină un „tip mare”, SpongeBob pornește să își dovedească curajul în fața lui Mr. Krabs, urmărindu-l pe Zburătorul Olandez – un misterios pirat-fantomă, aventurier al mărilor – într-o comedie de aventură pe mare care îl poartă în cele mai adânci zone ale oceanului, acolo unde niciun burete nu a mai ajuns vreodată.

Disponibil pentru vizionare din 16 iunie.

Vrăjitoarele: Partea a II-a

Ultimul capitol al adaptării în două părți începe cu Elphaba și Glinda separate, fiecare trăind cu consecințele propriilor alegeri. Elphaba (Cynthia Erivo), acum stigmatizată drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest, trăiește în exil, continuându-și lupta pentru a-l demasca pe Vrăjitor. Glinda (Ariana Grande), între timp, a devenit simbolul strălucitor al Binelui și se bucură de avantajele faimei și popularității. Când o fată din Kansas le dă viața peste cap, Elphaba și Glinda sunt nevoite să se reunească și să se privească cu adevărat una pe cealaltă – dacă vor să se schimbe pe ele însele și întregul Oz.

Disponibil pentru vizionare din 20 iunie.

De asemenea, disponibile: Vrăjitoarele, Wicked (Sing-Along) și Wicked: For Good (Sing-Along)

Honey Don’t!

Honey Don’t! este o comedie neagră despre Honey O’Donahue, o detectivă particulară dintr-un orășel de provincie, care investighează o serie de decese bizare legate de o biserică misterioasă. Scris de Ethan Cohen, regizor premiat cu Oscar și soția sa, editoarea și partenera de creație, Tricia Cooke, filmul marchează o nouă colaborare a duo-ului din spatele producției Drive Away Dolls. Regizat de Cohen și păstrând același stil distinctiv al primului lor proiect comun, filmul îi are în distribuție pe Margaret Qualley, Chris Evans și pe Aubrey Plaza, nominalizată la Premiile Emmy.

Disponibil pentru vizionare din 22 iunie.

The Friend

După moartea neașteptată a celui mai apropiat prieten și mentor al său, romanciera și profesoara de scriere din New York, Iris (Naomi Watts), devine custodele atât al moștenirii literare a acestuia, cât și al iubitului său dog german, Apollo. Deși reticentă să aducă câinele uriaș în apartamentul ei mic din Manhattan, Iris dezvoltă treptat o legătură surprinzătoare cu animalul sensibil — chiar dacă prezența lui impunătoare îi dă peste cap atât angajamentele profesionale, cât și rutina zilnică. Împreună, acest duo neobișnuit începe să traverseze durerea pierderii, pornind timid pe un drum neașteptat spre acceptare și vindecare. Din distribuție mai face parte și Bill Murray.

Disponibil pentru vizionare din 28 iunie.

Blaze și Mașinile Uriașe – Sezonul 9B

Blaze și Mașinile Uriașe este un serial interactiv pentru preșcolari, care îl are în prim-plan pe Blaze, cel mai spectaculos monster truck din lume, pe șoferul său, AJ, un băiețel de opt ani, și aventurile lor din Axle City – un oraș populat de vehicule cu roți uriașe, cunoscute drept Monster Machines.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 13 iunie.

Gașca Rugrat – sezonul 2C

O reinventare a îndrăgitului desen animat din anii ’90, Gașca Rugrat urmărește aventurile unui grup de bebeluși curajoși care descoperă lumea mare din jurul lor. Conduși de Tommy Pickles, micuții explorează tot ce îi înconjoară din propria perspectivă plină de imaginație și surprize.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 20 iunie.

Patrula cățelușilor – Sezonul 12B și 13A

Patrula cățelușilor urmărește o echipă de șase cățeluși curajoși, conduși de Ryder, un băiețel de zece ani pasionat de tehnologie. Îmbinând istețimea, vehiculele cool și umorul cât cuprinde, Patrula cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, la Chase, cățelul polițist, și până la Skye, care zboară la înălțime cu elicopterul ei, fiecare cățeluș are o personalitate unică și un talent special, demonstrând importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Toți poartă în spate rucsacurile speciale PupPacks, care îi ajută să facă față oricărei situații – de la salvarea unor pui de pisică, până la oprirea unui tren din calea unei alunecări de teren!

Sezonul 12B este disponibil pentru vizionare din 27 iunie, iar sezonul 13A este disponibil pentru vizionare din 29 iunie.

Un show cu Patrick Stea – sezonul 4B

Un show cu Patrick Stea îl aduce în prim-plan pe eroul nostru, Patrick Star, care locuiește acasă alături de tatăl său, Cecil, mama Bunny, sora Squidina și bunicul său morocănos, GrandPat. Patrick își prezintă propriul show de varietăți în fața unui public format dintr-un singur spectator (animalul său de companie, ariciul de mare Ouchie), iar rezultatul este un haos absolut – în cel mai bun sens posibil! Spectacolul poate începe cu o rubrică de gătit, care se transformă într-o poveste din Vestul Sălbatic, apoi într-o lecție de golf și apoi în cine știe ce altceva! Când nu lucrează la propriul show TV, Patrick își găsește inspirația în familie, prieteni și în tot ce se întâmplă în Bikini Bottom. Lucruri obișnuite din viața de zi cu zi – mama care îi spală costumele, tatăl care îl ia cu el la serviciu sau SpongeBob, aflat în căutarea unui loc de muncă – ajung să fie transformate în momente spectaculoase în cadrul show-ului său, cu acel farmec inconfundabil, specific lui Patrick!

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 27 iunie.

Continuări seriale în luna iunie

Prisoner

Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 4 iunie
Distribuție: Tahar Rahim, Izuka Hoyle, Finn Bennett

Dutton Ranch (Ferma Dutton)

Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 10 iulie
Distribuție: Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening și Ed Harris

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Foto: PR

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