Andreea Ibacka, noi detalii despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată. Cum se simte actrița: „Am zburat de pe motor”

Andreea Ibacka a făcut noi mărturisiri după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident de motor. Incidentul s-a produs în centrul Bucureștiului, iar actrița a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

Andreea și Cabral Ibacka au fost implicați într-un accident rutier care a avut loc pe 17 iulie. Conform surselor oficiale, accidentul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti. Astfel, în jurul orei 13:00, un conducător auto care se deplasa dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care se deplasa regulamentar pe banda 1, în aceeași direcție de mers.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 71 de ani, care nu s-ar fi asigurat atunci când s-a încadrat la schimbarea liniei de rulare. Astfel, Cabral și Andreea Ibacka, aflați pe motocicletă, au fost acroșați.

În urma impactului, pasagera de pe motocicletă, respectiv, Andreea Ibacka, a acuzat lovituri care au necesitat intervenția medicii de pe ambulanță, chiar la fața locului.

În urma coliziunii, șoferii implicați au fost testați pentru a se stabili dacă au consumat băuturi alcoolice. Conform informațiilor oficiale, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

„Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmit organele abilitate.

În urma acestui incident, Andreea Ibacka a ajuns la spital. Actrița a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare. Recent, vedeta a oferit noi detalii despre accidentul suferit.

„Cu mâna în ghips și câteva contuzii… TOT EU: fragilă, vulnerabilă, răvășită, dar recunoscătoare, puternică, cu o stea norocoasă și un înger păzitor.

În centrul Bucureștiului, joia trecută am trecut printr-un accident serios de motocicletă. Deși ne deplasam regulamentar. Eu am zburat de pe motor la câțiva metri de la impact.

Am plecat pentru prima oară în viață cu ambulanța. Conștientă, dar imobilizată complet, conform procedurilor.

Am o fractură la cotul stâng, fără deplasare. Nu necesită operație, doar ghips pentru 10 zile. Deja au trecut 6.

Primul meu os rupt.

Și, totuși, scriu acest text și zâmbesc. Fiindcă putea să fie mult mai rău și nu a fost.

Fiindcă Dumnezeu a fost alături de mine și de familia mea”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.