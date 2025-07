Ada Galeș, dezvăluiri dureroase după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe”

Ada Galeș, cunoscută pentru rolurile sale din teatru și film, a vorbit pentru prima dată despre lupta ei cu o boală nemiloasă: o formă rară de cancer care i-a afectat cerul gurii. Actrița în vârstă de 34 de ani a ales să își spună povestea printr-o postare sinceră pe rețelele de socializare, unde a descris cu emoție cum a aflat diagnosticul și cum a învățat să navigheze prin suferință.

Inițial, intenționa să documenteze un proces de renunțare la fumat, dar viața a schimbat complet cursul acelui proiect.

Boala a fost descoperită devreme, însă nu fără urmări. Ada Galeș a trecut deja prin trei intervenții chirurgicale, iar cea de-a patra este programată pe 23 iulie. Una dintre complicațiile cu care se confruntă este o comunicare anormală între cavitatea bucală și cea nazală, ce necesită îngrijire zilnică cu pansamente. În ciuda dificultăților, actrița privește cu încredere spre viitor.

Mesajul său a avut un impact puternic în mediul online, unde mii de oameni au reacționat cu empatie și susținere. Ada Galeș a folosit acest prilej nu doar pentru a relata un parcurs medical, ci și pentru a reflecta la ideea de vulnerabilitate și felul în care e percepută de ceilalți.

„Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng. Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns, și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine, (ce sperie așa tare oamenii — cine sunt, capacitatea asta a mea de detașare prezentă care mă miră și pe mine uneori). Cum vulnerabilitatea înseamnă lacrimi și durere pe care nu ți-e teamă să o lași să se vadă and boy was I wrong. Cancerul nu are intenție. Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe. Se întâmplă. Iar sensul — dacă avem norocul să-l dăm — e al nostru, nu al bolii”, a încheiat actrița.