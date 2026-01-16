Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia

Raluka a publicat mai multe imagini din vacanța exotică pe care o petrece în Brazilia cu partenerul ei, Guy Kouris.

Raluka se relaxează într-o vacanță binemeritată în Brazilia. Artista este însoțită de partenerul ei, Guy Kouris, alături de care trăiește o poveste foarte discretă de dragoste. 

Raluka, imagini din Brazilia

Raluka a publicat mai multe imagini pe Instagram din vacanța în Brazilia. În fotografii, se poate observa cum artista se simte extrem de relaxată și se bucură din plin de tot ceea ce îi oferă această destinație. Cântăreața a preferat să poarte haine lejeră și a renunțat la machiajul strident. 

Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, au împlinit patru ani de relație

Raluka și iubitul ei, Guy Kouris, au împlinit recent patru ani de relație. Artista și partenerul ei au sărbătorit acest moment într-o vacanță în Brazilia. 

Raluka și Guy Kouris își trăiesc relația departe de ochii publicului. Cei doi sunt discreți când vine vorba de apariții publice. Artista și partenerul ei și-au sărbătorit cei patru ani de relație în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Brazilia. Cântăreața a fost cea care a publicat un mesaj prin care marchează acest moment din viața lor de cuplu.

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

Raluka este discretă când vine vorba de viața ei personală. Partenerul ei, Guy Kouris, ar deține un resort de lux în Mexic, ar fi divorțat și ar avea patru copii. Până în prezent, artista nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață. Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună.

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Raluka a vorbit despre relația ei

Când a vorbit despre începuturile poveștii lor de dragoste, Raluka a descris totul ca pe un proces firesc, lipsit de planuri prestabilite.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești”, a spus ea pentru viva.ro.

Primul lucru care a atras-o la Guy Kouris a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Foto: Instagram

