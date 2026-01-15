Laura Cosoi dezvăluie care este întrebarea pe care o primește des despre familia ei: „Ne place viața așa cum ne-a fost oferită”

Laura Cosoi se pregătește să își mărească din nou familia. Actrița este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Ce întrebare primește frecvent Laura Cosoi

Laura Cosoi obișnuiește să fie sinceră cu fanii ei și face des confesiuni despre familia ei, atât despre momentele plăcute prin care trece, cât și despre încercările dificile. Recent, actrița a dezvăluit că primește deseori o întrebare referitoare la familia ei. Vedeta a mai spus și cum anume răspunde acestei curiozități.

Ni se pune des aceeași întrebare. Uneori cu zâmbet, alteori cu mirare sinceră: „Și… mai încercați până vine băiatul?”

De fiecare dată zâmbim, nu pentru că întrebarea ne-ar deranja, ci pentru că ea pornește dintr-o logică diferită de felul în care ne trăim noi viața. Ideea că ai copii pentru a ajunge la un anumit rezultat ține de o gândire care nu e în acord cu felul în care vedem noi viața. Pentru noi, copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu un obiectiv de bifat, nu o căutare, nu o așteptare condiționată. I-am primit pe fiecare cu inimă deschisă, așa cum au venit, exact așa cum au fost.

Nu ne-am dorit „ceva anume”, ci ne-am dorit viață. Zgomot, râsete, pași mici pe hol, mâini care se caută, seri obosite și dimineți pline. Casa noastră e plină nu pentru că am urmărit un scenariu, ci pentru că ne place viața așa cum ne-a fost oferită, din iubire!, a povestit Laura Cosoi pe contul ei de Instagram.

Cum a anunțat Laura Cosoi că este din nou însărcinată

Pe 2 ianuarie, chiar în ziua în care Laura Cosoi a împlinit 44 de ani, actrița a anunțat cu multă bucurie și emoție faptul că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta le-a împărtășit fanilor vestea din vacanța din Thailanda petrecută alături de familia ei. Laura Cosoi a publicat un scurt video, prin care arată testul de sarcină pozitiv.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie

După ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a făcut o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram. Actrița a răspuns la câteva curiozități din partea fanilor, inclusiv legate de cum se decurcă la momentul actual cu cele patru fiice ale sale. Vedeta a recunoscut că principalul sprijin îl reprezintă soțul ei, Cosmin Curticăpean, însă cei doi mai au parte de ajutor și din partea altor persoane.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

Citește și:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro