Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile

O judecătoare din Italia a achitat-o pe Chiara Ferragni de acuzațiile de fraudă, într-un dosar care viza presupuse afirmații înșelătoare legate de vânzarea unor produse promovate ca având scop caritabil, anunță Reuters.

Procesul s-a desfășurat la un tribunal din Milano, printr-o procedură accelerată și cu ușile închise. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare pentru fraudă agravată. După pronunțarea deciziei, Chiara Ferragni a declarat jurnaliștilor: „Coșmarul s-a încheiat”.

„Sunt foarte fericită că îmi pot recăpăta controlul asupra vieții mele și că îmi pot lua viața înapoi. Au fost doi ani foarte dificili. Am avut încredere în justiție, iar dreptatea a fost făcută”, a adăugat Chiara Ferragni, conform Reuters.

În timpul unei audieri din noiembrie, creatoarea de conținut a susținut că a acționat „cu bună-credință”. Avocatul său, Giuseppe Iannaccone, a reafirmat în pledoaria finală din decembrie că „Chiara este nevinovată din toate punctele de vedere în acest caz. Nu există nicio infracțiune”.

Chiara Ferragni, care are aproximativ 28 de milioane de urmăritori pe Instagram, a fost amendată în 2023 cu peste un milion de euro de către Autoritatea italiană pentru Concurență (AGCM), în urma vânzării unor cozonaci Pandoro sub brandul său, ale căror ambalaje făceau referire la un spital de copii. În 2024, ea a acceptat să plătească cel puțin 1,2 milioane de euro către o organizație caritabilă pentru copii, pentru a soluționa cazul privind ouăle de Paște personalizate.

„Rămânem ferm convinși că această chestiune nu are relevanță penală și că fiecare element controversat a fost deja abordat și rezolvat în fața AGCM”, au declarat avocații săi, Iannaccone și Marcello Bana, într-un comunicat emis anul trecut.

Conform Reuters, în cazul cozonacilor Pandoro, acuzația era că publicul ar fi fost indus în eroare să creadă că, prin cumpărarea produselor, contribuia la susținerea Spitalului de Pediatrie Regina Margherita din Torino. În dosarul privind ouăle de Paște, Chiara Ferragni a fost acuzată că a creat impresia că achizițiile sprijină organizația „I Bambini delle Fate”.

După izbucnirea scandalului, creatoarea de conținut s-a confruntat cu un val de reacții negative și cu anularea mai multor parteneriate comerciale. În decembrie 2023, ea a vorbit despre o „eroare de comunicare”, în timp ce guvernul italian a înăsprit regulile privind campaniile caritabile, ca reacție directă la această controversă.

Chiara Ferragni, declarații despre despărțirea de Fedez

Creatoarea de conținut din Italia a vorbit despre criza care a dus la despărțirea de Fedez și despre suferințele îndurate de-a lungul timpului. Deși și-a dorit mereu să protejeze familia, Chiara a declarat anul trecut că nu va mai sacrifica niciodată propria fericire pentru a face acest lucru.

„Am ales să rămân tăcută în aceste luni pentru a mă proteja pe mine și familia mea, atât în ceea ce privește cariera, unde voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-mi dovedi nevinovăția, cât și în viața mea personală, unde nu voi mai păstra tăcerea.”

Chiara Ferragni a mărturisit că a trăit șapte ani într-o relație în care a iubit fără rețineri, chiar și atunci când existau motive să renunțe.

„Am îndurat situații în care i-aș fi spus oricărei prietene să nu accepte așa ceva, dar pentru mine, iubirea însemna și sacrificiu.”

Chiara Ferragni a aflat despre infidelitatea soțului său într-unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale. Cu doar câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Fedez a sunat-o și i-a mărturisit că s-a gândit să o părăsească la altar dacă o altă femeie, cu care vorbise înainte de nuntă, i-ar fi cerut acest lucru.

În plus, nu a spus nimic nici atunci când Fedez a abandonat-o brusc în februarie 2023, într-o perioadă în care ea abia se putea ridica din pat.

Potrivit declarațiilor ei, Fedez i-a mărturisit că relația cu presupusa lui iubită, Angelica Montini, începuse încă din 2017. Chiara ar fi descoperit această aventură accidental, iar detaliile i-au provocat o suferință imensă.

„Așa că nu am spus nimic nici măcar atunci când am fost abandonată de pe o zi pe alta în prima mea perioadă de dificultate, în februarie anul trecut, când abia mă puteam ridica din pat. Am auzit de multe ori că eu l-am dat afară din casă, dar nu s-a spus niciodată că l-am dat afară după ce am descoperit o trădare în acele zile, una dintre multe altele, desigur, și nici că el nu a ezitat să profite de acel moment pentru a nu-și păta imaginea. Nu am spus nimic public în lunile care au urmat, nici măcar după ce am descoperit că totul se întâmpla pe la spatele meu, în timp ce eu încercam să-l scot din toate momentele sale întunecate, fără să știu nimic. Nu am spus nimic public nici măcar când, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Federico m-a sunat, știind foarte bine că vorbește cu mine, și mi-a recunoscut pentru prima dată că relația cu iubita lui dura încă din 2017 și că se gândise să nu se mai căsătorească cu doar câteva zile înainte de nuntă, dar că nu a știut cum să dea înapoi din cauza presiunii publice”.

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro