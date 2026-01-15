Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Credem că am fost un pericol pentru o parte dintre cupluri…”

A doua ediție a sezonului 3 Power Couple România, de pe 14 ianuarie 2026, a adus emoțiile primei eliminări.

  Andreea Ilie
Cătălina și Nick au părăsit emisiunea
Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete demonstrează că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1.

Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3

Continuă probele și starea de bine în super show-ul Power Couple, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Cele nouă cupluri au parte de provocările vieții lor, iar dorința de a-și depăși fricile se observă constant. Fiecare dintre ei a învățat că „nu pot” înseamnă, de fapt, că o vor face, chiar dacă va presupune necunoscut și teamă!

Lucrurile s-au complicat pentru cei din casă! Proba de cuplu s-a anunțat a fi una dificilă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2.000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se aflau deja Cătălina Marin și NiCK NND, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc, în clasamentul banilor.

După proba de cuplu „Pe aripile vântului”, Mădălin Șerban și Dilinca au primit bonusul de 2.000 de euro, în timp ce Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, s-au aflat pe ultimul loc.

Astfel, NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, și Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, au fost propuși pentru eliminare!

Toate celelalte 7 echipe participante au votat pentru Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, astfel că primul cuplu eliminat din sezonul 3 al emisiunii Power Couple a fost cel format din NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin.

„Nu suntem supărați. Noi considerăm că am făcut tot ce am putut, am trecut prin toate probele cu brio, fiind concurs se întâmplă asta. Nu suntem supărați pe absolut niciun coleg de-al nostru. O luăm ca atare, ne asumăm. Noi oricum suntem un Power Couple și le dorim celor de aici să ajungă și ei la performanța asta”, au spus cei doi după aflarea rezultatului.

Cei doi au declarat ulterior că au înțeles strategia celorlalte echipe de a vota la unison pentru o singură echipă, pentru a nu fi ulterior dezavantajate la următoarele voturi.

„Credem că am fost un pericol pentru o parte din cupluri, nici nu am pierdut vreo probă și nici nu am dat înapoi de la vreo probă. Votul la zero puncte nu are nicio relevanță pentru ce am făcut noi în această emisiune”, au mai declarat cei doi.

Ce echipe au rămas în competiție

Echipele care au rămas în competiția care se difuzează la Antena 1, fiind prezentată de Dani Oțil, sunt: ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Creatorii de conținut, Ariana și Mitzuu. Claudia și omul de radio Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit! Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

