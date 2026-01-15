Matt Damon, însoțit de fiicele sale și de soția sa, Luciana, într-un moment rar pe covorul roșu, la premiera filmului The Rip

Marți, 13 ianuarie, Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, a atras toate privirile la premiera filmului său de pe Netflix, The Rip, care a avut loc în New York. Actorul a venit însoțit de soția sa, Luciana Barroso, și cele patru fiice ale lor: Alexia, de 25 de ani, Isabella, de 19 ani, Gia, de 17 ani și Stella, de 15 ani.

Matt Damon, apariție de familie rară pe red carpet

Pe covorul roșu, trei dintre fiicele lui Matt Damon au pozat alături de părinți, afișând ținute elegante și pline de stil. Isabella a purtat o rochie neagră mulată, cu bretele albe, Gia a ales o rochie simplă, bleumarin, iar Stella a optat pentru o rochie neagră cu buline albe. Luciana Barroso a impresionat în propria rochie roșie, fără bretele, completând perfect ansamblul familiei.

Alexia, fiica cea mare a Lucianei, a fost fotografiată alături de întreaga familie în cadrul evenimentului.

Un moment amuzant a fost surprins de Entertainment Tonight și postat pe X, în care Gia se amuză de tatăl său pentru felul în care pozează pe covorul roșu. „De ce stai așa?” i-a spus Gia, mergând către el cu brațele ținute ciudat, imitându-i postura. Matt Damon a zâmbit și a răspuns în același ton, copiindu-i poziția în glumă.

Matt Damons daughter ripped into his posing with Ben Affleck at ‘The Rip premiere. pic.twitter.com/hLXuhi3hA3 — Entertainment Tonight (@etnow) January 14, 2026

Matt Damon și Luciana Barroso s-au căsătorit pe 9 decembrie 2005, după doi ani de relație. Cei doi au împreună trei fiice, Isabella, Gia și Stella, iar Damon este și tată vitreg pentru Alexia, fiica cea mare a Lucianei.

În The Rip, Matt Damon joacă alături de prietenul său de lungă durată, Ben Affleck, într-un film despre doi polițiști din Miami care descoperă milioane de dolari într-o casă folosită pentru depozitarea ilegală de bani. Pe măsură ce vestea se răspândește, încrederea dintre polițiști începe să se clatine. Pe lângă cei doi, distribuția mai include actori precum Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins și Kyle Chandler, iar filmul este scris și regizat de Joe Carnahan.

Ultima apariție a fiicelor lui Damon pe covorul roșu a fost în iulie 2024, la premiera filmului The Instigators. Într-un interviu pentru PEOPLE din august 2024, actorul a vorbit despre cum împărtășește sfaturi de parenting cu Affleck, care are trei copii, Violet, Seraphina și Samuel, din căsnicia anterioară cu Jennifer Garner.

„Nu cred că schimbăm foarte multe sfaturi de parenting. Adică, mai vorbim, dar mai mult ca să ne minunăm cât de repede trece timpul,” a spus Damon. „E ca și cum, dintr-o dată, copilul tău merge la facultate, iar tu nici nu realizezi cât de repede a trecut timpul.”

The Rip va fi disponibil pe Netflix începând de vineri, 16 ianuarie.

Foto: Hepta

