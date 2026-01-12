Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2026

Încă de la începutul anului, a fost anunțat faptul că vom avea ocazia să vedem noi producții în fiecare săptămână, filme originale Netflix.

Din multitudinea de filme originale Netflix care se vor lansa în 2026, noi am făcut o selecție cu cele mai interesante titluri. Drame, filme de acțiune, comedii, actori de Oscar, regizori premiați – iată ce vom putea viziona anul acesta pe Netflix.

11817

O familie de patru persoane este brusc închisă în propria casă, fără nicio cale de ieșire, și trebuie să colaboreze pentru a supraviețui atât resurselor lor tot mai puține, cât și amenințării misterioase și iminente care îi ține captivi.

Distribuție: Greta Lee, Wagner Moura, Gabriel Barbosa, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Riley Chung

Premiera: Pe Netflix în 2026

72 hours

Un director în vârstă de patruzeci de ani speră să-și salveze cariera în dificultate alăturându-se unui grup de tineri de douăzeci și ceva de ani într-o petrecere nebună de burlaci de trei zile, după ce a fost adăugat din greșeală în chat-ul lor de grup.

Distribuție: Kevin Hart, Marcello Hernandez, Mason Gooding, Teyana Taylor, Ben Marshall, Zach Cherry, Kam Patterson

Premiera: Pe Netflix în vara lui 2026

A Gorilla Story: Told by David Attenborough

În acest documentar intim, David Attenborough povestește incredibila sa întâlnire cu puiul de gorilă Pablo, cum acel gorilă a crescut și a devenit un lider Silverback de top și cum se descurcă astăzi descendenții direcți ai lui Pablo. Plin de comportamente extraordinare ale gorilelor, niciodată filmate până acum, acesta este o poveste despre speranță și bucurie.

Premiera: 17 aprilie 2026

Animals

Când fiul lor este răpit, un candidat la funcția de primar al Los Angeles-ului și soția sa se trezesc prinși într-o pânză de înșelăciuni. În timp ce se grăbesc să strângă răscumpărarea, sunt nevoiți să ia decizii care le-ar putea destrăma întreaga lume.

Distribuție: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Matt Gerald, with Luis Gerardo Méndez, și Steven Yeun

Premiera: Pe Netflix în 2026

APEX

O femeie îndoliată, care își testează propriile limite în sălbăticia australiană, este prinsă pe neașteptate într‑un joc mortal cu un prădător nemilos.

Distribuție: Charlize Theron, Taron Egerton și Eric Bana

Premiera: 24 aprilie 2026

Cosmic Princess Kaguya!

Iroha, o elevă de liceu care trăiește pe cont propriu, are viața dată peste cap atunci când o ia la ea pe Kaguya, venită de pe Lună. În timp, cele două se apropie datorită pasiunii lor comune pentru idolii virtuali din metaversul „Tsukuyomi”. Însă, asemenea „Prințesei Kaguya” din legendă, Kaguya nu poate rămâne pe Pământ pentru totdeauna…

Premiera: 22 ianuarie 2026

Don’t Say Good Luck

În această dramă „coming-of-age” cu accente de comedie, Sophie Birenbaum este pregătită să fie în lumina reflectoarelor ca protagonistă în musicalul liceului — până când, pe neașteptate, ajunge să trăiască acasă mult mai multă dramă decât pe scenă.

Distribuție: Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Sunny Sandler, Bebe Neuwirth și Steve Buscemi

Premiera: Pe Netflix în 2026

Enola Holmes 3

Aventura o poartă pe detectiva Enola Holmes până în Malta, unde visele personale și cele profesionale se ciocnesc într-un caz mai încâlcit și mai periculos decât oricare cu care s-a confruntat până acum.

Distribuție: Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, cu Henry Cavill și Helena Bonham Carter.

Premiera: Pe Netflix în vara lui 2026

Good Sex

După ce a petrecut un deceniu într-o relație eșuată, Ally, o terapeută de cuplu pragmatică, împlinește 40 de ani și, nu fără rețineri, își reia viața amoroasă pe scena întâlnirilor din New York. Însă lucrurile iau o întorsătură neașteptată când cunoaște doi bărbați — unul de douăzeci și ceva de ani și altul de peste cincizeci — care îi arată că nu există o formulă fixă pentru o viață sexuală reușită.

Distribuție: Natalie Portman, Mark Ruffalo, Tucker Pillsbury, Tramell Tillman, cu Serene Jackson, Rashida Jones și Meg Ryan

Premiera: Pe Netflix în 2026

Guarding Stars

Când un bodyguard dur și lipsit de menajamente este desemnat să protejeze o vedetă de filme de acțiune carismatică în perioada sărbătorilor, se aprind scântei, se dezvăluie secrete, iar Crăciunul devine mult mai complicat. BAZAT PE: Romanul The Bodyguard de Katherine Center.

Distribuție: Leighton Meester, Jared Padalecki, Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde, Toby Sandeman, Rachael Ancheril, Phil Brooks, Ava Max

Premiera: Pe Netflix în 2026

Here Comes the Flood

Un film neconvențional despre o lovitură, care îi are în centru pe un paznic de bancă, o casieriță și un hoț maestru, prinși într-un joc mortal de escrocherii și trădări.

Distribuție: Denzel Washington, Robert Pattinson, Daisy Edgar-Jones, Danai Gurira, Sean Harris, Moises Arias și Justin Kirk

Premiera: Pe Netflix în 2026

In a Holidaze

După ce face o greșeală romantică de proporții epice, o tânără de douăzeci și ceva de ani, fără un scop clar, se trezește prinsă într-o buclă temporală de sărbători, fiind nevoită să retrăiască același Crăciun la cabana familiei până când descoperă ce o face cu adevărat fericită.

Distribuție: Maddie Ziegler, Rob Lowe, Graham Phillips, și Elias Kacavas

Premiera: Pe Netflix în 2026

Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip

În încercarea de a-l învăța despre lumea reală, Joe îl ia pe B.J. într-o călătorie prin toată țara, vizitând campusuri universitare, unde tensiunile cresc, dar se învață lecții de viață care le vor schimba destinul.

Distribuție: Tyler Perry, Jermaine Harris, Amber Reign Smith

Premiera: Pe Netflix din 13 februarie 2026

Kidnapped: Elizabeth Smart

În dimineața zilei de 5 iunie 2002, Elizabeth Smart, în vârstă de 14 ani, a fost răpită din dormitorul ei din Salt Lake City, Utah, devenind unul dintre cele mai intense și mai mediatizate cazuri de dispariție din istoria Americii. Răpirea: Elizabeth Smart este un documentar captivant, care duce publicul în centrul poveștii adevărate, relatată chiar de Elizabeth și prin intermediul interviurilor în exclusivitate cu familia, anchetatorii și cei apropiați cazului. Combinând filmări de arhivă și materiale prezentate în premieră, filmul urmărește cele nouă luni înfiorătoare ale captivității lui Elizabeth, care a fost răpită de Brian David Mitchell și Wanda Barzee. Documentarul explorează impactul psihologic și emoțional asupra lui Elizabeth și a familiei sale, atenția neabătută din partea presei și felul neobosit în care comunitatea a căutat răspunsuri, relatând felul îndârjit în care Elizabeth a reușit să rămână în viață și să-și păstreze tăria de caracter, chiar și 20 de ani mai târziu. Documentarul reia evenimentele care au șocat o țară întreagă, dar evidențiază și parcursul lui Elizabeth spre vindecare și misiunea ei de a inspira și a-i proteja pe ceilalți.

Premiera: Pe Netflix din 21 ianuarie 2026

Ladies First

Un afemeiat are parte de un adevărat șoc atunci când se trezește într-o lume paralelă dominată de femei, unde intră în confruntare directă cu un echivalent feminin temperamental, care îi face lucrurile mult mai dificile.

Distribuție: Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, cu Richard E. Grant și Fiona Shaw.

Premiera: Pe Netflix din mai 2026

Little Brother

Lumea atent construită a unui agent imobiliar celebru este dată peste cap atunci când „fratele său mai mic” excentric reapare neașteptat.

Distribuție: John Cena, Eric Andre, Michelle Monaghan, Chris Meloni, Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon, Ben Ahlers, Bryce Gheisar, Pilot Bunch

Premiera: Pe Netflix în 2026

México 86

Plin de satiră și umor negru, „México 86” povestește încercarea improbabilă a Mexicului de a găzdui Cupa Mondială din 1986 — o performanță îndrăzneață, împotriva tuturor șanselor, posibilă doar datorită ingeniozității autentice mexicane.

Distribuție: Diego Luna

Premiera: Pe Netflix în 2026

The Mosquito Bowl

După atacul de la Pearl Harbor, patru dintre cei mai buni jucători de fotbal american de la colegiu își lasă deoparte faima pentru a se înrola în Corpul Marinei. În timp ce se pregătesc pentru invazia brutală a insulei Okinawa, ei vor juca într-un meci legendar, alături de unii dintre cei mai mari jucători din istorie — un meci care, pentru mulți, va fi ultimul din viața lor.

Distribuție: Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis, Brent Comer, Dominic Bogart

Premiera: Pe Netflix în 2026

Office Romance

Jennifer Lopez și Brett Goldstein sunt protagoniștii unei comedii romantice picante despre o relație secretă la birou și problemele în care ajung doi workaholici atunci când încep să se lase conduși de inimă.

Distribuție: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos

Premiera: Pe Netflix în 2026

Peaky Blinders: The Immortal Man

Birmingham, 1940. În mijlocul haosului celui de-Al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby este forțat să revină dintr-un exil autoimpus pentru cea mai distrugătoare confruntare de până acum. Cu viitorul familiei și al țării în joc, Tommy trebuie să-și înfrunte propriii demoni și să aleagă: să-și asume moștenirea sau să o radă din temelii. Din ordinul Peaky Blinders…

Distribuție: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, cu Barry Keoghan și Stephen Graham

În cinematografe selectate, din 6 martie 2026 și pe Netflix, din 20 martie 2026

People We Meet on Vacation

Poppy, cu spirit liber, și Alex, care iubește rutina, sunt cei mai buni prieteni de un deceniu, locuind în orașe diferite, dar petrecând împreună fiecare vacanță de vară. Echilibrul atent al prieteniei lor este pus la încercare atunci când încep să se întrebe ceea ce pentru toți ceilalți era evident — ar putea ei să fie, de fapt, perechea romantică perfectă?

Distribuție: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, cu Molly Shannon și Alan Ruck

Premiera: din 9 ianuarie 2026

The Plastic Detox

Când șase cupluri se confruntă cu infertilitate inexplicabilă, decid să afle dacă eliminarea plasticului din viața lor le-ar putea ajuta. Acest documentar revelator explică efectele microplasticelor asupra sănătății noastre și cum putem prelua controlul asupra situației.

Premiera în martie 2026

Quasimodo

Acest film, plasat la Paris în ajunul Revoluției din iulie (1830), reimaginează viața bărbatului despre care se spune că l-a inspirat pe celebrul personaj Quasimodo al lui Victor Hugo. Pe măsură ce epidemia de holeră se răspândește în oraș, el se trezește prins între tulburările politice și o iubire imposibilă.

Distribuție: Vincent Cassel, Karim Leklou, Daphné Patakia, Benjamin Voisin, Noémie Lvovsky, Sébastien Pouderoux, Eli Nachmani și Alexis Rosenstiehl

Premiera: în toamna lui 2026

Queen of Chess

O tânără din Ungaria visează să cucerească lumea șahului masculin. După o luptă de 15 ani cu campionul mondial Garry Kasparov, Judit Polgár sfidează cultura profund patriarhală a sportului și o transformă, devenind unul dintre cei mai celebri copii-minune din istoria șahului și cea mai bună șahistă a tuturor timpurilor.

Premiera: din 6 februarie 2026

Remarkably Bright Creatures

Tova, o văduvă în vârstă, formează o prietenie neașteptată cu morocănosul Marcellus — un calamar gigantic pașnic care trăiește în acvariul unde lucrează ea. Fără să știe Tova, Marcellus are misiunea de a rezolva un mister care îi va vindeca inima văduvei și o va conduce către o descoperire care îi va schimba viața.

Distribuție: Sally Field, Lewis Pullman, Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker, Beth Grant, Sofia Black D’Elia

Premiera: din 8 mai 2026

The Rip

După ce sunt descoperite milioane de dolari în numerar într-un depozit abandonat, încrederea între membrii unei echipe de polițiști din Miami începe să se năruie. Pe măsură ce forțele externe află despre amploarea confiscării, totul este pus sub semnul întrebării, inclusiv pe cine se pot baza.

Distribuție: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, cu Scott Adkins, și Kyle Chandler

Premiera: din 16 ianuarie 2026

Roommates

Când Devon, o studentă proaspătă, plină de speranță și naivă, o roagă pe Celeste, cool și încrezătoare, să-i fie colegă de cameră, o prietenie abia înflorită se transformă într-un război de agresiune pasivă.

Distribuție: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Sadie Sandler, Chloe East și Storm Reid

Premiera: Pe Netflix în 2026

Saturn Return

Saturn Return este o poveste de dragoste plasată la Chicago, care explorează temele iubirii, pierderii și ale întorsăturilor complicate ale vieții în cei 10 ani dintre dragostea idealistă a tinereții din facultate și realitățile complicate ale maturității.

Distribuție: Rachel Brosnahan, Charles Melton, Kim Dickens, Jean Yoon, cu David Morse și Will Poulter

Premiera: Pe Netflix în 2026

Steps

Crezi că știi totul despre surorile vitrege „rele” ale Cenușăresei? Gândește-te din nou! Când Lilith (Ali Wong), adesea neînțeleasă, este acuzată că a deturnat Balul Regal cu o baghetă magică furată, ea își transformă accidental sora Margot (Stephanie Hsu) într-o broască și lasă regatul pe mâinile unei fete răutăcioase, obsedate de prinți. Acum, Lilith trebuie să facă echipă cu Cenușăreasa (și cu un trol surprinzător de atrăgător) pentru a salva regatul, a repara basmul și a demonstra că și așa-numiții „răufăcători” merită șansa la un final fericit.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Swapped

O comedie despre amici cu o mică vietate a pădurii (în interpretarea vocală a lui Michael B. Jordan) și o pasăre impunătoare (cu vocea lui Juno Temple) — dușmani naturali ai Văii — care, dintr-odată, își schimbă trupurile și trebuie să facă echipă (trăind în penele și blana celuilalt) pentru a supraviețui celei mai nebunești aventuri din viața lor.

Distribuție: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer

Premiera: Pe Netflix în 2026

‘Tis So Sweet

Bazat pe incredibila poveste adevărată a lui Lenore Lindsey, „‘Tis So Sweet” urmărește povestea unei proprietare de brutărie din Chicago, care este uimită de o descoperire extraordinară ce o inspiră să recupereze timpul pierdut, să vindece răni vechi și să găsească un scop în miracolele neașteptate ale vieții.

Distribuție: Taraji P. Henson și Jo-Vaughn Virginie Scott aka Joey Bada$$

Premiera: Pe Netflix în 2026

UNABOM

Inspirat de evenimente reale, „UNABOM” urmărește transformarea lui Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) dintr-un copil-minune de la Harvard în infamul Unabomber. Supus experimentelor psihologice controversate ale profesorului Henry Murray (Russell Crowe), trecutul tulburat al lui Kaczynski reiese la suprafață decenii mai târziu, atunci când urmărirea sa, condusă de agentul FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), scoate la lumină consecințele înfricoșătoare ale ambiției și izolării.

Distribuție: Russell Crowe, Jacob Tremblay, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg, Marc Menchaca

Premiera: Pe Netflix în 2026

Voicemails for Isabelle

Jill își gestionează durerea provocată de moartea surorii sale lăsând mesaje vocale în care povestește viața ei haotică din San Francisco. Când numărul îi este atribuit din greșeală altcuiva, un agent imobiliar misterios din Austin începe să primească aceste mesaje hilar-confesionale.

Distribuție: Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Megan Danso, Toby Sandeman, Leah McKendrick, Spencer Lord, Gil Bellows

Premiera: Pe Netflix în 2026

War Machine

În ultima etapă a selecției pentru Army Rangers din SUA, exercițiul de antrenament al unei echipe de elită se transformă într-o luptă pentru supraviețuire împotriva unei amenințări de neimaginat.

Distribuție: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale, Daniel Webber

Premiera: din 6 martie 2026

The Whisper Man

Bazat pe romanul bestseller al New York Times de Alex North. Când fiul său de opt ani este răpit, un scriitor de crime văduv caută ajutorul tatălui său îndepărtat, un fost detectiv de poliție pensionat, doar pentru a descoperi o legătură cu cazul vechi de zeci de ani al unui criminal în serie condamnat, cunoscut sub numele de „The Whisper Man”.

Distribuție: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Owen Teague

Premiera: în vara anului 2026

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?

În „Why Did I Get Married Again?” de Tyler Perry, cuplurile se reunesc pentru a sărbători logodna fiicei lui Marcus și Angela. După ce au fost despărțiți o perioadă lungă, ei își dau rapid seama că, oricât s-ar schimba lucrurile, ele rămân aceleași. Conștientizând că propriii lor copii au crescut și sunt atât de asemănători cu ei, trebuie să reflecteze asupra exemplului pe care l-au dat și să-și pună vechea întrebare: de ce s-au mai căsătorit… din nou?

Distribuție: Tyler Perry, Taraji P. Henson, Jill Scott, Richard T. Jones, Tasha Smith, Michael Jai White, Lamman Rucker, Sharon Leal, Armani Greer, Everett

Premiera: Pe Netflix în 2026

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro