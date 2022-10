Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film

Sunt actori care, deși au demonstrat că sunt talentați, au renunțat la meserie destul de repede. Fie că la mijloc a fost vorba despre motive personale sau despre mai mulți factori care au dus la acest deznodământ, starurile de mai jos au părăsit lumea actoriei după un singur film.

1. Carrie Henn – Aliens

Carrie Henn a obținut rolul din Aliens într-un mod neașteptat. A fost remarcată la vârsta de 9 ani, când se afla la școală, în Anglia, acolo unde s-a și filmat pelicula. A fost răsplătită în 1987 și cu un premiu Saturn pentru cea mai bună interpretare a unui actor tânăr, dar nu a mers pe drumul actoriei. Familia ei s-a mutat în SUA și și-a dorit o copilărie fără lumina reflectoarelor și a realizat că nu e pasionată de actorie. A devenit profesoară și chiar dacă nu a mai fost vizibilă în actorie, și-a împrumutat vocea pentru filmul de animație Thunder Island din 2020.

2. Jake Lloyd – Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

La vârsta de 8 ani, Jake Lloyd a apărut în filmul Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Prestația lui în rolul unui răufăcător din galaxie, deși era un copil adorabil atunci, nu a fost pe placul tuturor, iar criticii de film au exprimat acest lucru în recenzii. Nu a trecut atât de mult timp, iar la 12 ani a decis să părăsească lumea Hollywood-ului.

3. Billy Redden – Deliverance

Billy Redden l-a jucat pe Lonnie în filmul Deliverance. El a fost descoperit când avea 15 ani în timpul unui casting care se desfășura în Clayton, Georgia. În cadrul unui interviu pentru proiectul The Deliverance of Rabun County, Redden a menționat faptul că deși a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat, nu a câștigat foarte mulți bani de pe urma filmului.

4. Danny Lloyd – The Shining

The Shining își păstrează titlul de film clasic de groază. Iar la acest lucru a contribuit și actorul Danny Lloyd, care l-a interpretat pe Danny Torrance. A avut o prestație extrem de convingătoare, cu toate că atunci avea o vârstă fragedă, întrecând așteptările tuturor cu privire la talentul său. O perioadă a continuat să meargă la audiții, dar a primit destul de puține oportunități. Le-a spus părinților când era adolescent că renunță la actorie.

5. Peter Ostrum – Willy Wonka and the Chocolate Factory

Peter Ostrum a primit rolul din filmul Willy Wonka and the Chocolate Factory după ce a fost văzut când era în clasa a VI-a cântând într-o piesă de teatru. A fost apreciat pentru interpretarea lui și după i s-a oferit șansa de a juca în trei filme, dar nu a acceptat. Nu a mai vrut să aibă nici cea mai mică legătură cu rolul său celebru și și-a urmat alt vis. În 1984, a devenit medic veterinar calificat.

6. Jeff Cohen – The Goonies

În filmul The Goonies din 1985 regizat de către Richard Donner, Jeff Cohen l-a jucat pe Chunk. El a declarat în 2021 pentru The Sun faptul că nu a mai putut obține alte roluri în filme. În schimb, acum este avocat.

7. Adriana Caselotti – Snow White and the Seven Dwarfs

În ceea ce o privește pe Adriana Caselotti, la ea situația a stat diferit. Părinții, dar și sora ei aveau legătură cu muzica, așa că a urmat același drum. Actrița a ascultat conversația dintre tatăl ei, Guido, și directorii studioului Disney referitoare la cine ar putea juca rolul principal în filmul de animație Snow White and the Seven Dwarfs. S-a oferit să cânte, iar prima dată nu a fost creditată pentru rol. Unele zvonuri de la Hollywood susțin că Disney i-ar fi interzis din punct de vedere contractual să mai joace într-un film. Alte speculații mai vorbesc despre faptul că Disney ar fi deținut drepturile asupra vocii ei. Cert este că după ce i-a dat voce Albei ca Zăpada, nu s-a mai regăsit în actorie.

8. Lucas Donat – Damien: Omen II

Lucas Donat s-a născut într-o familie de actori, așa că a mers și el către Hollywood. Singurul rol pentru care a primit credite este Mark Thorn din Damien: Omen II. Nu a explicat concret de ce a părăsit lumea actoriei, dar a experimentat o altă zonă, producând reclame, iar acum lucrează ca director de publicitate.

9. Robert Tsai – School of Rock

Robert Tsai l-a interpretat pe Lawrence în School of Rock. Când producția abia a început, actorul i-a spus regizorului Richard Linklater că nu consideră că este potrivit pentru acel rol, dorindu-și să fie scos din peliculă. Linklater a fost de părere că acea nesiguranță îi va contura și mai bine personajul. Robert Tsai a fost lăudat pentru cum a jucat și a mers la Colegiul Dartmouth. S-a orientat către muzică și nu a revenit la actorie.

10. Amber Scott – Hook

Amber Scott a surprins când la vârsta de 7 ani, a jucat-o pe fiica lui Peter Pan, Maggie Banning, în filmul Hook regizat de Steven Spielberg alături de nume mari, precum Robin William, Julia Roberts și Dustin Hoffman. Nu a continuat să joace, însă, în 2019 a produs un scurtmetraj.

