10 filme în care aceeași persoană a regizat, scris și jucat rolul principal

Sunt o serie de exemple de personalități din lumea Hollywood-ului care au experimentat până acum mai multe roluri când vine vorba de un film și i-am putut vedea lucrând în același proiect în calitate de regizor, scriitor și actor. Îți prezentăm câteva astfel de pelicule care s-au făcut remarcate:

1. Harlem Nights

Harlem Nights îl are în rol principal pe Eddie Murphy, care se întâmplă să fie și regizorul și scenaristul acestei pelicule. În același timp, este filmul cu care și-a făcut debutul în regie și singurul lungmetraj pe care l-a regizat vreodată, iar recenziile pe care le-a primit au fost diverse. Pelicula descrie atmosfera din anii 1930 și îi are în prim-plan pe Murphy și Richard Pryor în rolul proprietarilor unei săli de jocuri de noroc ilegale din New York.

2. Good Night, And Good Luck

George Clooney a scris, regizat și jucat în drama istorică Good Night, and Good Luck. Filmul din 2005 expune o relatare fictivă a evenimentelor în care jurnalistul Edward R. Murrow încearcă să-l doboare pe senatorul Joseph McCarthy. Pelicula lui George Clooney a primit șase nominalizări la Oscar, printre care și pentru cel mai bun regizor.

3. Garden State

Garden State l-a avut ca protagonist pe Zach Braff, care a regizat și scris acest film. Braff e recunoscut mai degrabă pentru rolul din serialul de televiziune Scrubs, iar Garden State e primul său proiect regizoral, câștigând chiar și un premiu pentru cel mai bun debut în regie la National Board Of Review. Filmul are la bază experiențele sale personale, pornind de la povestea unui tânăr care se întoarce acasă la înmormântarea mamei sale, după ce a fost îndepărtat de familie timp de un deceniu.

4. Easy Rider

În cariera sa, Dennis Hopper a regizat nouă lungmetraje, iar primul a fost Easy Rider. În acest film, în care Hopper joacă împreună cu Jack Nicholson și Peter Fonda, este vorba de câțiva motocicliști care pornesc într-o aventură. Dennis Hopper și echipa lui alături de care a scris filmul au primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu, iar Festivalul de Film de la Cannes l-a răsplătit cu un premiu în 1969.

5. The Town

Ben Affleck și-a început cariera de regizor în 2007, cu Gone Baby Gone, deși joacă din 1981. Al doilea film pe care l-a regizat este The Town și nu s-a bucurat de popularitate. Pelicula a fost primită bine atât de public, cât și de critici, și a fost răsplătită cu nominalizări la câteva premii. National Board of Review a ales The Town drept unul dintre cele mai bune filme din 2010.

6. Citizen Kane

Orson Welles a regizat, produs și scris împreună cu Herman J. Mankiewicz Citizen Kane, unul dintre filmele clasice, dar și printre cele mai bune care au fost realizate vreodată. Pelicula surprinde povestea magnatului Charles Foster Kane, jucat de Orson Welles, și a ultimelor sale cuvinte rostite. Această performanță i-a adus și o nominalizare la Oscar.

7. Clerks

Clerks este unul dintre proiectele la care Kevin Smith a lucrat în calitate de scriitor, regizor și actor. Această comedie alb-negru a avut un buget redus și a descris o zi din viața vânzătorului Dante Hicks. Kevin Smith a mai regizat și produs și alte filme și seriale de televiziune.

8. Sling Blade

Billy Bob Thornton a scris și regizat filmul Sling Blade din 1996 și, pe lângă asta, a intrat și în pielea protagonistului, Karl Childers. Filmul arată viața unui bărbat care și-a trăit aproape întreaga viață într-o instituție de boli mintale și care începe o relație de prietenie cu un băiat. Pentru Billy Bob Thornton, a fost primul său lungmetraj și i-a adus un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu.

9. Pulp Fiction

Pulp Fiction este urmărit și astăzi într-un număr impresionant, fiind considerat unul dintre proiectele de anvergură ale lui Quentin Tarantino, care a scris și regizat acest film. Pelicula a câștigat un premiu Oscar în 1995 pentru cel mai bun scenariu și are o distribuție formată dintr-o mulțime de staruri de la Hollywood, printre care John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman și Quentin Tarantino, care a jucat un personaj pe nume Jimmie Dimmick.

10. Do The Right Thing

Do The Right Thing este unul dintre cele mai vechi filme regizate de Spike Lee. Scenariul l-a scris tot el și ar fi făcut asta în mai puțin de o lună. Pe lângă rolul de producător și regizor, l-a interpretat și pe Mookie, singurul angajat afro-american de la o pizzerie locală. În film mai joacă și Rosie Perez și Martin Lawrence, fiind primele lor roluri importante într-o peliculă.

