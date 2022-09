Nunta lui Jennifer Lopez: detalii emoționante și imagini în premieră, chiar de la megastar!

Nunta lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck a fost așteptată de întreaga planetă, mai cu seamă că ea vine la aproape două decenii de când JLo și partenerul său de viață, actor, regizor și scenarist premiat cu Oscar, au anulat planurile de nuntă. Reuniți după decenii, cei doi au spus, în cele din urmă, da, mai întâi într-o ceremonie extrem de simplă în Las Vegas, iar apoi cu o nuntă de trei zile în Georgia.

Nunta lui Jennifer Lopez a fost detaliată chiar de către superstar în newsletter-ul pe care aceasta îl trimite fanilor ei, On the JLO. Actrița și cântăreața a povestit cu emoție despre săptămâna care a precedat nunții, în care a plouat zilnic, s-au confruntat cu o invazie de insecte la proprietatea pe care urma să aibă loc evenimentul, și aproape toți participanții principali au fost infectați cu un virus stomacal. Cu toate acestea, pe 20 august la 6:45 soarele s-a arătat și nunta a putut avea loc în aer liber, așa cum era planul.

Lopez a continuat prin a scrie că, în ciuda tuturor obstacolelor intervenite înainte de nuntă, „nu am avut nici o îndoială. Toată săptămâna am simțit calmul și certitudinea că suntem în mâinile lui Dumnezeu…”.

Superstarul a dezvăluit că i-a pregătit partenerului ei de viață o surpriză de proporții. Astfel, la nuntă a cântat Marc Cohn, pentru că piesa acestuia, True Companion, era una la care cuplul visa pentru acel moment atunci când și-au plănuit inițial ceremonia, cu 20 de ani în urmă.

„L-am rugat pe Marc să îl surprindem pe Ben cu melodia cântată la nuntă și el a fost atât de generos încât să vină. Mergând către ceremonie, prima piesă pe care a cântat-o nu a fost True Companion, ci The Things We’ve Handed Down – un cântec despre misterul minunat al copiilor – un lucru pe care nu am fi putut să-l ghicim înainte, dar a fost alegerea perfectă, pentru că cei cinci copii ai noștri m-au precedat în calea către locul unde se oficia căsătoria. Cei douăzeci de ani între visele noastre de tinerețe și lumea adultă a dragostei și a familiei căreia i-am spus da în acea zi au adus mai multe acestui mariaj decât am fi putut noi să ne imaginăm. Nu doar că ne căsătoream unul cu altul, ci uneam și acești copii într-o familie. Ei au fost singurii oameni cărora le-am cerut să ne însoțească și, spre marea noastră onoare și bucurie, toți au acceptat.”