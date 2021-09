Imagini rare cu actrița Jennifer Garner alături de iubitul ei, John Miller

Jennifer Garner a fost văzută de paparazzi plimbându-se prin Manhattan cu John Miller, iubitul ei, în vârstă de 43 de ani.

Îmbrăcați casual, actrița de 49 de ani și CEO-ul companiei CaliGroup se bucurau împreună de soare și de o cafea to go.

Cei doi au mai fost surprinși plimbându-se în New York și la sfârșitul lui august, dar au o relație încă din toamna lui 2018, când au asistat la musical-ul Dear Evan Hansen, la Ahmanson Theatre din Los Angeles.

În ianuarie 2019, o sursă a relatat pentru Entertainment Tonight faptul că relația celor doi este tot mai serioasă. „Jen se simte atât de norocoasă că l-a întâlnit pe John. Ei nu vor să se grăbească, dar relația lor este tot mai serioasă și sunt foarte fericiți. Amândoi sunt interesați să aibă un stil de viață sănătos, să facă antrenamente, să mănânce echilibrat. Când nu sunt alături de copii, își acordă timp și se uită la filme și organizează cine romantice.”

Miller are doi copii cu fosta lui soție, violonista Caroline Campbell. Garner a divorțat de Ben Affleck, cu care are trei copii, în 2018. Întrebată despre părerea lui Garner despre Bennifer 2.0, o sursă Entertainment Tonight a spus: „Copiii ei o iubesc pe J.Lo și J.Lo îi iubește pe ei. Totul este pe pozitiv. Când Ben este fericit și copiii sunt fericiți, Jen [Garner] simte că nu are motive de supărare. Jen mai spune că Ben arată mai bine ca niciodată. Ea și Ben se înțeleg atât de bine în calitate de părinți și totul e bine.”

„Sunt foarte recunoscător și am respect față de ea”, a declarat Affleck în 2020 pentru People, despre relația cu mama copiilor săi. „Căsnicia noastră nu a funcționat și asta nu e ușor. Amândoi credem că este important pentru copii să-și vadă părinții respectându-se reciproc și înțelegându-se, indiferent dacă sunt împreună sau nu.”

Deși tabloidele au relatat că Garner și Miller au pus capăt relației odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus și cu intrarea în perioada de izolare, cei doi pare doar să fi luat o pauză.

