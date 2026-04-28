Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: „Avem o legătură unică”

Fiica actriței Angelina Jolie, Zahara, a făcut o declarație publică emoționantă la adresa mamei sale, pe care a descris-o drept cea mai „altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie” pe care are norocul „să o numească mamă”, în cadrul unui eveniment special dedicat relației dintre mamă și fiică.

Tânăra în vârstă de 21 de ani a făcut aceste declarații rare în timpul unui prânz organizat de Pearls of Purpose Foundation și Alpha Kappa Alpha, la Spelman College din Atlanta.

„Când am fost rugată astăzi să vorbesc despre valoarea relației dintre mamă și fiică, mi-a fost greu să găsesc cuvintele”, a spus Zahara. „Nu pentru că nu prețuiesc această relație, ci pentru că eu și mama mea avem o legătură unică, aproape sufletească, care este greu de pus în cuvinte”, a continuat ea.

După ce a amintit că actrița din Eternals a adoptat-o din Ethiopia când avea doar șase luni, în iulie 2005, Zahara a povestit că mama sa a crescut-o pe ea și pe frații ei în spiritul empatiei și al valorilor umane.

„Aceste valori pot părea simple, dar într-o lume în care bunătatea este adesea ignorată, iar a-i ajuta pe ceilalți vine cu un cost, sunt recunoscătoare că am avut un model care mi-a arătat ce înseamnă să fii un om cu adevărat bun”, a spus ea.

Zahara a vorbit și despre perioada în care a devenit studentă la Spelman College în 2022 și s-a alăturat sororității Alpha Kappa Alpha în 2023, explicând că expunerea publică a făcut uneori dificilă împărtășirea momentelor personale cu familia.

Cu toate acestea, a subliniat că mama ei nu a încetat niciodată să fie implicată și interesată de viața ei, fiind mereu curioasă în legătură cu tot ceea ce învață și punând numeroase întrebări despre experiențele ei academice și viața de sororitate.

„Sunt o femeie puternică pentru că o femeie puternică m-a crescut”, și-a încheiat ea discursul. „Mulțumesc, mamă.”

La rândul ei, Angelina Jolie a urcat pe scenă pentru a le mulțumi organizatorilor evenimentului.

„Vă mulțumesc că susțineți minți tinere strălucite și că ați organizat acest prânz dedicat mamelor și fiicelor, dar și că v-ați făcut timp să celebrați această legătură atât de specială și una dintre cele mai frumoase relații din viață”, a declarat actrița. „Din suflet, vă mulțumesc că ne-ați oferit acest moment pe care să-l împărtășim împreună”, a adăugat ea.

La eveniment a fost prezentă și Gizelle Bryant, cunoscută din The Real Housewives of Potomac, alături de fiica sa, Angel, colegă cu Zahara la Spelman College. Cele două familii au realizat o fotografie împreună, distribuită ulterior pe rețelele sociale.

Angelina Jolie și fostul ei soț, Brad Pitt, au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

Actrița l-a adoptat pe Maddox din Cambodia în 2002, iar pe Zahara trei ani mai târziu. Brad Pitt i-a adoptat oficial pe ambii în decembrie 2005. Ulterior, Jolie l-a adoptat pe Pax din Vietnam în 2007, când avea trei ani, iar Pitt a făcut același lucru un an mai târziu.

Cei doi actori, care au început relația în 2005 și s-au căsătorit în 2014, au împreună și trei copii biologici: Shiloh (născută în 2006) și gemenii Knox și Vivienne (născuți în 2008). Relația dintre actori s-a încheiat în 2016, iar divorțul a fost finalizat în 2024.

În ultimii ani, mai mulți dintre copiii cuplului s-au distanțat de Brad Pitt. Zahara, care folosește acum numele „Zahara Marley Jolie”, a renunțat neoficial la numele Pitt în 2023, iar Vivienne a procedat similar în 2024. Shiloh a făcut schimbarea legală la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai 2024.

Potrivit unei surse, actorul încă speră la o împăcare cu copiii săi: „Va crede mereu și va spera că există o șansă să fie din nou aproape de toți și nu vrea să gândească altfel.”

„Nu vrea să renunțe, nu este genul acela de om și nici genul acela de tată. Este un tată mândru și ar fi fericit ca, într-o zi, copiii lui să vadă acest lucru.”

