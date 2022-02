10 dintre cele mai bune filme de debut regizate de femei

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că femeile nu sunt reprezentate suficient în toate domeniile, iar industria cinematografică nu face o excepție. De multă vreme se vorbește despre nevoia reală de a exista mai multe filme în care femeile să își pună amprenta în ceea ce privește poveștile. Dar pentru că totuși vrem să ne păstrăm optimismul, îți recomandăm aceste 10 filme de debut, care au fost regizate de femei și au cucerit atât publicul, cât și criticii.

1. Mustang (2015)

Drama Mustang e regizată de către Deniz Gamze Ergüven și surprinde povestea sfâșietoare a cinci surori orfane care locuiesc cu bunica lor. Aceasta le încuie în casă, după ce sunt văzute de vecini că se joacă cu băieții pe plajă. În secret, bunica le aranjează căsătoriile. Pelicula a cucerit inimile criticilor și a strâns aprecieri din partea publicului atunci când a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes. De asemenea, Mustang a fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun film străin. Deniz Gamze Ergüven a mai regizat episoade pentru The Handmaid’s Tale și Perry Mason.

2. The Lost Daughter (2021)

The Lost Daughter, debutul în regie al actriței Maggie Gyllenhaal, are la bază romanul scris de Elena Ferrante și surprinde cum experiența maternității capătă dimensiuni diferite pentru fiecare. În rolul principal o regăsim pe Olivia Colman, care o interpretează pe Leda, o femeie care merge singură într-o vacanță în Grecia. Acolo o întâlnește pe Nina, jucată de Dakota Johnson, o mamă tânără a cărei poveste de viață o face pe Leda să se gândească la trecutul ei. The Lost Daughter s-a bucurat de laudele criticilor și s-a spus că Olivia Colman are unul dintre cele mai bune roluri ale sale. A fost nominalzat la Globurile de Aur, dar și recompensat pentru scenariu la Festivalul de la Veneţia.

3. A Girl Walks Home Alone At Night (2014)

A Girl Walks Home Alone At Night este un film de groază alb-negru rezizat de Ana Lily Amirpour și care urmărește locuitorii dintr-un oraș iranian apocaliptic, în timp ce sunt urmăriți de un vampir misterios. Pelicula a fost finanțată prin crowdfunding și a câștigat o serie de premii la festivalurile independente de film. Odată cu acest debut pentru Ana Lily Amirpour, au apărut și alte oportunități pentru ea care i-au permis să regizeze și alte filme, precum The Bad Batch și Mona Lisa and the Blood Moon.

4. Ratcatcher (1999)

Regizoarea Lynne Ramsay și-a făcut debutul cu Ratcatcher, o dramă a cărei acțiune se petrece în Scoția în jurul anilor 1970. Filmul spune povestea lui James, un băiat în vârstă de 12 ani, care locuiește într-un cartier de care se teme că nu poate scăpa. El se simte vinovat pentru moartea prietenului său. Lynne Ramsay a mai regizat și alte filme apreciate cum ar fi We Need to Talk About Kevin și You Were Never Really Here.

5. Girlfight (2000)

Girlfight este primul film al regizoarei Karyn Kusama, dar și debutul în actorie al scenaristei și actriței Michelle Rodriguez. Ea o interpretează pe Diana Guzman, o tânără care începe să practice boxul, însă fără să știe tatăl ei acest lucru. Karyn Kusama a încercat multă vreme să găsească finanțare pentru această dramă despre sport, iar mai multe companii de producție au refuzat-o. A mai regizat Jennifer’s Body și The Invitation.

6. The Virgin Suicides (1999)

Drama psihologică The Virgin Suicides regizată de Sofia Coppola urmărește cinci surori care sunt izolate de către părinții lor stricți și religioși din suburbiile din Detroit la mijlocul anilor 1970. Povestea lor e văzută din perspectiva unui grup de băieți de cartier, care în cele din urmă se arată interesați de latura lor misterioasă. Sofia Coppola a reușit să surprindă publicul cu acest film, iar următorul ei film, Lost in Translation, i-a adus un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu original.

7. Love & Basketball (2000)

În filmul Love & Basketball regizat de Gina Prince-Bythewood, Monica Wright și Quincy McCall joacă baschet împreună și trec printr-o mulțime de provocări prin viață, începând de la perioada copilăriei și până la maturitate. Cariera regizoarei Gina Prince-Bythewood nu s-a oprit aici, realizând și The Secret Life of Bees și The Old Guard.

8. Bound (1996)

Lilly și Lana Wachowski și-au făcut debutul cu lungmetrajul Bound, considerat unul dintre cele mai bune filme thriller din anii ’90. Personajul principal, Violet, pune la cale un complot prin care să fure sume considerabile de la mafie cu ajutorul lui Corky, un fost condamnat, și să dea vina pe iubitul ei.

9. Shiva Baby (2021)

Emma Seligman și-a făcut debutul în regie cu Shiva Baby, despre care s-a spus că este unul dintre cele mai bune filme despre procesul maturizării și care a primit destul de multe laude pentru povestea ta. Pelicula o are în prim-plan pe o studentă care are parte de o întâlnire neașteptată într-un context nefericit – ea se întâlnește cu fosta ei iubită, dar și cu actualul ei sugar daddy, soția lui și copilul lor. Mulți au apreciat felul în care e portretizată protagonista, jucată de Rachel Sennott, în timp ce se confruntă cu identitatea ei și presiunea din partea rudelor.

10. Lady Bird (2017)

Filmul Lady Bird regizat de Greta Gerwig o are în prim-plan pe Christine „Lady Bird” McPherson, interpretată de Saoirse Ronan, și surprinde experiențele ei din adolescență, în timp ce se pregătește pentru facultate. Ea își neglijează cea mai bună prietenă, Julie, pentru Jenna, o fată mult mai populară. Christine tânjește după noi experiențe, dar, din păcate, nu are parte de ele în liceul ei catolic din Sacramento.

