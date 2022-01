Cele mai populare seriale din 2021, pe care merită să le vezi sau să le revezi anul acesta

IMDb, the Internet Movie Database, a dat publicității lista cu cele mai populare seriale din 2021. Celebrul site care găzduiește informații despre tot ce mișcă în industria cinematografică a realizat acest top pe baza vizualizărilor pe care le-au acumulat pe parcursul anului paginile serialelor. Și, dacă ținem cont de faptul că IMDb are peste 2000 de milioane de vizitatori lunar, înseamnă că acest top este demn de luat în considerare.

Iată care sunt ele mai populare seriale din 2021, pe care merită să le vezi sau să le revezi și anul acesta.

10. Lucifer

Serialul îl are în prim-plan pe Lucifer – da, chiar acel Lucifer – care decide că nu mai vrea să fie conducătorul iadului și își stabilește resedința în Los Angeles, unde începe să lucreze alături de o detectivă a poliției locale, de care se și îndrăgostește. Serialul a avut șase sezoane, ultimul fiind difuzat anul trecut, iar fanii au avut numai cuvinte de laudă cu privire la finalul acestuia.

9. Cobra Kai

La zeci de ani după turneul de karate care le-a schimbat viețile, rivalitatea dintre Johnny și Daniel se reaprinde în această continuare a filmelor „Karate Kid'. Sezonul patru a avut premiera în luna decembrie 2021 pe Netflix și a fost primit cu mult entuziasm de fani.

8. Shadow & Bone

Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone este povestea unei lumi sfâșiate de război, în care o simplă luptătoare orfană, pe nume Alina Starkov, dezlănțuie o putere extraordinară, care ar putea fi cheia pentru eliberarea patriei ei. Sub iminenta amenințare din partea Faliei Umbrei, Alina este smulsă din universul pe care îl cunoaște pentru a se antrena în cadrul unei armate de elită numită Grisha și compusă din soldați magici. Însă, în timp ce se străduie să învețe să-și controleze puterea, Alina descoperă că, uneori, aliații pot fi și dușmani și că nimic din această lume extraordinară nu este ceea ce pare.

7. Mare of Easttown

Dacă nu ai văzut încă acest serial în care rolul principal este interpretat de superba Kate Winslet, atunci trebuie neapărat să îl incluzi pe lista ta de priorități pentru că te va captiva de la primul episod. Spune povestea lui Mare (Winslet), o detectivă cunoscută și ca „Lady Hawk', care încearcă să rezolve cazul unei mame adolescente care a fost ucisă. În paralel, ea încearcă să își mențină propria viață pe linia de plutire și să găsească puterea de a trece peste decesul fiului ei, care s-a sinucis.

6. The Walking Dead

Ultimul sezon din The Walking Dead a debutat pe 22 august 2021, însă fanii se vor bucura de 24 de episoade noi, astfel că finalul serialului este programat a fi difuzat abia în 2022. Pentru ca fanii să nu ducă dorul personajelor preferate, producătorii au și două vești bune: serialele Fear the Walking Dead și The Walking Dead: World Beyond sunt deja în producție, iar Andrew Lincoln va apărea ca Rick Grimes în mai multe filme ce au la bază universul TWD.

5. Bridgerton

Bazat pe romanele best-seller ale Juliei Quinn, Bridgerton este setat în lumea atrăgătoare, opulentă și competitivă a înaltei societăți din perioada Regency în Londra. De la sălile de bal strălucitoare din Mayfair, la palatele aristocratice din Park Lane, seria dezvăluie o lume seducătoare, somptuoasă, plină de reguli complicate și lupte dramatice pentru putere, în care nimeni nu este cu adevărat vreodată pe un teren stabil. În centrul spectacolului se află puternica familie Bridgerton. Alcătuită din opt frați uniți, acest grup amuzant, plin de îndrăzneală și inteligență, trebuie să navigheze piața matrimonială de top în căutarea romantismului, aventurii și iubirii. În curând vom avea ocazia să vedem și sezonul doi și urmărește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat în căutarea iubirii.

4. The Falcon and the Winter Soldier

A fost unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului trecut, în special de fanii Marvel. Acțiunea are loc după evenimentele din Avengers: Endgame și urmărește aventurile prin care trec Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) și Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), în lupta cu forțele răului. Mai este nevoie să spunem că numeroasele scene de acțiune cu acești doi supereroi i-au atras din plin pe fani?

3. Squid Game

Este cu siguranță serialul despre care toată lumea a vorbit în toamna lui 2021. Încă de la debutul lui în luna septembrie pe Netflix, show-ul coreean a atras un număr record de vizualizări și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Serialul spune povestea unui grup de oameni cu mari datorii care își dau acordul să participe la un joc în speranța că vor câștiga premiul cel mare. Ce nu știu ei însă este că această competiție, în care sunt reinterpretate mai multe jocuri de copii coreene, este una mortală. Dacă nu l-ai văzut până acum, crede-ne, trebuie să îi acorzi o șansă!

2. Loki

Pandemia de coronavirus a dus la amânarea premierei acestui serial care are 6 episoade. Mini-seria Loki prezintă aventurile prin care trece maleficul frate al lui Thor după ce fură Tesseract-ul în Avengers: Endgame și îl folosește pentru a călători în timp și a schimba cursul istoriei. Din distribuție, în afară de Tom Hiddleston în rolul protagonistului, mai fac parte și Owen Wilson și Gugu Mbatha-Raw.

1. WandaVision

Nu ne miră absolut deloc faptul că acest serial a devenit cea mai populară producție TV a anului. Protagoniștii sunt Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) și Vision (Paul Bettany), acțiunea pare la început a avea loc în 1950, este jumătate sitcom, jumătate spectaculos precum un film Marvel. Iar finalul… cu adevărat neașteptat! Dacă nu l-ai văzut până acum, trebuie neapărat să îl incluzi pe lista ta.

