10 dintre cele mai lungi divorțuri ale celebrităților

Când vine vorba de divorțurile dintre celebrități, știm și noi cât de complicate pot fi. De la factorii care pot îngreuna procesul, averea pe care ar trebui să și-o împartă partenerii, până la presiunea de a fi în permanență în lumina reflectoarelor și de a-ți fi urmărită fiecare mișcare, sunt câteva dintre aspectele care pot determina ca un proces de divorț să pară că nu se mai termină niciodată. În cazul acestor cupluri de vedete, divorțul a durat mai mult decât și-ar fi putut imagina.

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver s-au căsătorit în 1986, însă au anunțat că se despart în 2011, după 25 de ani de căsnicie, după ce au apărut mai multe informații care aveau legătură cu infidelitatea lui Schwarzenegger. Au împreună patru copii: Katherine, Christina, Patrick și Christopher. Maria Shriver este cea care a depus depus cererea de divorț, după ce a aflat că Arnold Schwarzenegger a avut o relație extraconjugală cu menajera, dar și un copil cu aceasta. Divorțul lor a fost finalizat 10 ani mai târziu, în decembrie 2021.

Brad Pitt și Angelina Jolie

Una dintre cele mai șocante despărțiri de la Hollywood a fost cea dintre Angelina Jolie și Brad Pitt. Au format un cuplu 12 ani și au fost căsătoriți timp de alți doi ani, până când actrița a depus actele de divorț în 2016, decizie care i-a surprins pe fanii lor. Procesul de divorț nu este încheiat, iar aceștia luptă pentru custodia a cinci dintre cei șase copii ai lor, adică Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne și Knox, dat fiind că Maddox este deja major. Cu toate astea, în 2019, judecătorul care s-a ocupat de caz a stabilit că Angelina Jolie și Brad Pitt sunt singuri.

Richard Gere și Carey Lowell

Richard Gere și Carey Lowell s-au căsătorit la sfârșitul anului 2002 și au fost împreună timp de aproape 11 ani, până când au depus cererea de divorț în 2012. Din căsătoria cu Lowell, actorul are un fiu, pe nume Homer. Divorțul lor a fost finalizat trei ani mai târziu, în 2016.

Jennifer Lopez și Marc Anthony

Jennifer Lopez și Marc Anthony s-au căsătorit în 2004. În februarie 2008 au venit pe lume gemenii lor, Max și Emme. În 2011 s-au despărțit, în condiții amiabile, cântărețul fiind cel care a depus cererea de divorț. Cei doi împart custodia copiilor. Divorțul lor a fost finalizat în 2014.

Morgan Freeman și Myrna Colley-Lee

Morgan Freeman și Myrna Colley-Lee s-au căsătorit în iunie 1984, însă s-au despărțit în 2007, după mai bine de 20 de ani de căsnicie, depunând actele de divorț în 2008. În cazul lor, divorțul a fost finalizat după doi ani, la sfârșitul anului 2010.

Mariah Carey și Nick Cannon

Mariah Carey și Nick Cannon s-au căsătorit în 2008. În aprilie 2011, s-au născut gemenii lor, Monroe și Moroccan. S-au separat și au pornit procesul de divorț în 2014, iar acesta a fost finalizat după doi ani, în 2016. Cântăreața și DJ-ul împart armonios custodia și își susțin copiii în explorarea și identificarea talentelor lor.

Amy Poehler și Will Arnett

Amy Poehler și Will Arnett s-au căsătorit în 2003 și au lucrat împreună la o serie de proiecte, cum ar fi comedia Blades of Glory. Despărțirea lor a avut loc în 2012, iar procesul de divorț a început în 2014. Acesta a fost finalizat în 2016.

Khloé Kardashian și Lamar Odom

Khloé Kardashian și Lamar Odom s-au căsătorit în 2009, iar în 2013 au depus actele pentru a divorța. Lamar Odom a recunoscut public faptul că în timpul căsniciei a avut mai multe aventuri cu diferite femei. Divorțul lor a fost finalizat trei ani mai târziu, în 2016.

Bethenny Frankel și Jason Hoppy

Bethenny Frankel din The Real Housewives of New York City și omul de afaceri Jason Hoppy s-au căsătorit în 2010, dar în 2012 s-au despărțit. În 2013 a început procesul de divorț și în ciuda faptului că ajunseseră la o înțelegere financiară în 2016, divorțul a fost finalizat opt ani mai târziu, în ianuarie 2021.

Jesse Williams și Aryn Drake-Lee

Jesse Williams, actorul din Grey’s Anatomy, și Aryn Drake-Lee s-au întâlnit pentru prima dată în 2007 și s-au căsătorit în 2012. În 2017 s-au separat, iar divorțul a fost finalizat în octombrie 2020. Actorul trebuie să împartă banii pe care i-a câștigat în timpul căsătoriei lor și să îi plătească fostei soții, Aryn Drake-Lee, o pensie alimentară pentru cei doi copii pe care îi au împreună, Sadie și Maceo, în valoare de 40.000 de dolari pe lună.

Citește și:

Cupluri de pe ecrane care au stârnit controverse în viața reală

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro