Filme și seriale de pe HBO care merită din plin atenția ta

Ți-am pregătit o listă cu filme și seriale de pe HBO pe care merită să le urmărești oricând ai ocazia. Unele dintre ele abordează subiecte și explorează povești care nu sunt confortabile, dar pe care trebuie să le cunoști.

Euphoria

Serialul Euphoria nu a fost lipsit de controverse din cauza felului în care portretizează perioada adolescenței, chiar dacă a ajuns repede printre preferințele multora. Însă, dacă nu ai apucat să îl urmărești, îți spunem că acesta se concentrează pe viețile complicate pe care le au mai mulți adolescenți, dar și transformările, provocările și experiențele pe care le parcurg în încercarea de a-și găsi identitatea și locul în lume. De la traume, droguri, sex, relații toxice, sănătate mintală, sunt câteva dintre temele pe care le vei regăsi abordate în Euphoria.

Scenes from a Marriage

În miniseria HBO Scenes from a Marriage, regizată și scrisă de Hagai Levi, Oscar Isaac și Jessica Chastain îi joacă pe Mira și Jonathan, care formează un cuplu american contemporan. Inspirată după un alt serial, cel a lui Ingmar Bergman, din 1973, în această adaptare povestea se concentrează pe parcursul căsniciei protagoniștilor, sau mai degrabă pe modul în care cei doi ajung să fie precum doi străini în relația lor, explorând totodată monogamia, iubirea, intimitatea, infidelitatea și divorțul.

And Just Like That…

Știm deja că And Just Like That…, continuarea Sex and the City, a stârnit numeroase reacții și dezbateri aprinse, cei mai mulți fiind de părere că nu a fost redat farmecul serialului fenomen, însă nu te lăsa influențată și urmărește-o, pentru a-ți forma singură o părere. Trei dintre personajele feminine iconice când vine vorba de seriale TV, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) și Charlotte (Kristin Davis), își reiau rolurile care le-au consacrat . După cum știm deja, Samantha Jones, jucată de Kim Cattrall, nu apare, iar ea a fost înlocuită de actrițele Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury și Karen Pittman.

It’s a Sin

Miniseria It’s a Sin, care are la bază experiența scenaristului și producătorul Russell T. Davies, îi surprinde pe câțiva tineri în căutarea dragostei și a faimei, până când sunt puși față în față cu epidemia de SIDA. Acțiunea are loc în Londra, în 1980, și îi arată pe Ritchie (Olly Alexander), Ash (Nathaniel Curtis), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) și Jill (Lydia West), și cum încearcă ei să atingă succesul. Ritchie, Roscoe și Colin sunt trei tineri gay care sosesc la Londra cu gândul de a fi în sfârșit liberi și de a face față provocărilor. Cei cinci locuiesc într-o casă pe care o numesc „Palatul Roz”, iar viața le este schimbată dramatic după apariția unui virus despre care nu se cunosc foarte multe informații. Its a Sin stârnește mai degrabă o conversație despre curaj, dragoste, prietenie, nedreptăți, discriminare, prejudecăți, traume și asumarea vulnerabilităților.

I May Destroy You

Serialul creat de Michaela Coel, I May Destroy You, a avut parte de multe aprecieri din partea criticilor. Are la bază un incident personal, despre care Michaela a vorbit public în 2018, și deschide o conversație necesară despre consimțământ și agresiune sexuală. Michaela o interpretează pe Arabella, o tânără scriitoare, care după o noapte petrecută în oraș, se trezește cu o rană la cap și cu o amintire neclară de care nu poate scăpa, în care un bărbat a agresat-o într-o toaletă. Nu poate să își dea seama unde a avut loc incidentul sau cine a fost agresorul, însă vrea să pună cap la cap ce s-a întâmplat exact cu ea, în timp ce se confruntă cu trauma provocată de agresiunea sexuală atât asupra ei, cât și asupra muncii.

Catch and Kill: The Podcast Tapes

Catch and Kill: The Podcast Tapes este un serial documentar HBO care prezintă interviurile pe care le-a făcut jurnalistul Ronan Farrow, singurul fiu biologic al lui Woody Allen şi Mia Farrow, cu jurnaliști, dar și diferite surse în legătură cu ancheta desfășurată în care fostul mogul al Hollywood-ului, Harvey Weinstein, a fost acuzat de hărțuire și abuz sexual. Investigația făcută de Ronan Farrow este una demnă de urmărit pe parcursul celor șase episoade ale miniseriei.

Allen v. Farrow

Allen v. Farrow e un serial-documentar HBO realizat de Kirby Dick și Amy Ziering despre acuzațiile de abuz împotriva lui Woody Allen. În anii ’90, regizorul a fost acuzat că a abuzat-o sexual pe Dylan, fiica lui în vârstă de 7 ani. Allen v. Farrow prezintă în cele patru episoade interviuri cu Dylan, mama ei și fosta parteneră a lui Allen, Mia Farrow, cu fratele ei, Ronan Farrow, dar și alți frați care au susținut acuzațiile lui Dylan împotriva tatălui ei.

Ammonite

Filmul Ammonite regizat de Francis Lee surprinde surprinde atmosfera din Anglia din anii 1840 și le are în prim-plan pe Mary Anning, o specialistă în paleontologie și colecționară de fosile, cunoscută în urma descoperirilor sale în Lyme Regis, Londra, și tânăra Charlotte, interpretată de Saoirse Ronan. Atunci când un vizitator destul de bogat îi spune să aibă grijă de soția sa, Charlotte, Mary nu îl poate refuza. În ciuda diferențelor sociale dintre ele specifice perioadei, cele două se apropie tot mai mult și trăiesc în secret o poveste de dragoste.

Mo

Dana Rogoz o joacă pe Mo în acest film regizat de soțul ei, Radu Dragomir, a cărui sursă de inspirație e reprezentată de un caz din presă, a unui profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. Mo și prietena ei cea mai bună, Vera, interpretată de Mădălina Craiu, sunt prinse atunci când copiază la Ursu, jucat de Răzvan Vasilescu, cel mai dur profesor din universitate. Cele două ajung în situația în care vor să îl convingă să mai poată da examenul din nou. Mo readuce din nou în discuție agresiunea sexuală din universități și abuzul de putere.

Otto Barbarul

În filmul regizat de Ruxandra Ghițescu, Marc Titieni îl interpretează pe Otto, un adolescent punker în vârstă de 17 ani, care trece printr-un moment extrem de dificil, și anume sinuciderea iubitei sale, Laura, jucată de Ioana Bugarin. Otto Barbarul atrage atenția asupra unei teme importante și care trebuie discutată mai des, și anume depresia în rândul tinerilor.

