Cum a reacționat Kim Cattrall la comentariile fanilor despre absența ei din And Just Like That…

Kim Cattrall a trimis un mesaj subtil fanilor care-i simt lipsa personajului său din Sex and the City, dând like la mai multe tweet-uri ale acestora.

Actrița de 65 de ani nu a rămas indiferentă la comentariile prin care fanii subliniază că lipsa Samanthei Jones din And Just Like That… reduce mult din farmecul serialului HBO Max.

„Și uite așa… Mă trezesc că vreau să văd orice în care joacă @kimcattrall. Acesta este un tweet de apreciere pentru Kim”, a scris cineva, postând și un GIF cu Samantha, și s-a ales cu o inimioară de la actriță.

„Și uite așa… vreau să revăd producția de prestigiu HBO Canada din 2014, Sensitive Skin, care o are în rol principal pe Kim Cattrall”, a scris altcineva.

Cattrall a dat like și unui tweet al jurnalistei Emily Shapiro, care a menționat că faptul că „Kim Cattrall nu este în continuarea SATC” este o știre de seamă în pop culture.

După cum au confirmat-o primele episoade And Just Like That…, scenariștii au explicat lipsa personajului Samantha Jones printr-o răcire a relației dintre ea și celelalte trei prietene. Samantha locuiește la Londra, unde are o carieră de succes, și nu mai menține legătura cu Carrie, care a concediat-o din rolul de agentă a sa.

Michael Patrick King a explicat pentru Vanity Fair: „Serialul nostru a fost întotdeauna despre despărțiri. Obstacolul a fost că Kim nu a vrut să continue. Ea nu vrea să o joace pe Samantha. Deci ce facem cu Samantha? Nimeni nu a vrut să o omoare. O iubim pe Samantha. Samantha este vie și strălucește altundeva.”

Alte tweet-uri care au primit inimioare de la actriță, indicând cum se simte ea față de acest nou serial, sunt: „@KimCattrall sunt o mare fană. Odată cu noul #SATC, ei continuă să te aducă în discuție. Te aplaud că ai făcut alegeri potrivite pentru tine” sau „Nu ai de ce să faci ceva ce nu vrei să faci sau care nu te va face fericită. Te aștept cu nerăbdare în #QAF, sărbători fericite!”

