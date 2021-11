Samantha Jones nu a murit. Ce s-a aflat despre absența celebrului personaj din continuarea Sex and the City

De luni întregi, fanii Sex and the City se întreabă care dintre cele mai îndrăgite personaje ale serialului va fi omorât potrivit scenariului And Just Like That.

Recent, surse DailyMail.com au dezvăluit că personajul lui Kim Cattrall nu este cel cu o soartă tragică, absența Samanthei din noul serial fiind justificată de scenariști printr-o ceartă cu personajul Carrie Bradshaw.

Aparent, autorii reboot-ului i-au lăsat lui Cattrall posibilitatea să se întoarcă într-un eventual, și, se pare, extrem de probabil sezon 2. „Va trece destul de mult timp între prima și a doua serie”, au spus sursele tabloidului, „deoarece Sarah Jessica Parker are un program încărcat și avem mult de muncă pentru a o aduce înapoi pe Kim Cattrall. Tuturor ne este dor de Kim și sperăm că se va întoarce pentru al doilea sezon – ușa nu se va închide niciodată pentru ea, ea este o parte importantă a francizei.”

Generoasele surse au explicat exact ce se întâmplă între Samantha și Carrie, de prima nu apare în acest sezon. „Telespectatorii vor afla că Samantha și Carrie s-au certat deoarece Carrie a concediat-o pe Samantha din postura de agentă a sa și că nu își mai vorbesc. Acest lucru pune efectiv capăt relației lor personale.”

Motivele de optimism nu întârzie, însă, să apară. „Veți vedea, pe măsură ce serialul progresează în cele 10 episoade, cum lui Carrie i se face dor de prietena ei și vrea să repare relația.”

Precum fanii serialului știu foarte bine, și în realitate Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker s-au certat acesta fiind motivul pentru care Cattrall a refuzat să-și continue iconicul rol. „Tuturor le-a fost dor de Kim pe platoul de filmare”, au mai subliniat sursele Daily Mail. „Distribuția și echipa o iubesc și speră să se întoarcă.”

Serialul HBO Max va fi lansat cel mai probabil în decembrie. Surse din echipa de producție spun că primele trei episoade vor putea fi văzute atunci dintr-un foc.

Citește și:

Locul inedit în care Sarah Jessica Parker și Chris Noth au fost fotografiați filmând noul Sex and The City

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro