Locul inedit în care Sarah Jessica Parker și Chris Noth au fost fotografiați filmând noul Sex and The City

Carrie Bradshaw și Mr. Big își continuă povestea de dragoste, însă de data aceasta în Paris. Sarah Jessica Parker și Chris Noth, cei doi actori care interpretează celebrele personale din Sex and The City, au fost surprinși recent în Paris, unde filmau continuarea serialului.

Mai exact, cei doi au fost văzuți la Pont des Arts, un loc extrem de special, unde îndrăgostiții din întreaga lume vin pentru a-și declara iubirea veșnică.

Așa cum ne-a obișnuit, Sarah Jessica Parker purta din nou o ținută spectaculoasă, alcătuită dintr-o rochie cu imprimeu și un cardigan alb și scurt, în timp ce Noth a optat pentru un costum negru.

And Just Like That, continuarea celebrului serial Sex and The City, va fi lansat în luna decembrie a acestui an. Anunțul a fost făcut chiar de Sarah Jessica Parker, care a mai adăugat și faptul că filmările pentru noul serial sunt în toi.

„Sunt Sarah Jessica! Bună din New York, 5th Avenue. Filmez chiar în acest moment alături de niște prieteni dragi noul capitol al serialului Sex and the City, sau cum ne place nouă să îi spunem, And Just Like That”, a spus actrița în vârstă de 56 de ani.

Chiar dacă nu a fost anunțată dată exactă a lansării, știm că serialul va avea 10 episoade, a câte jumătate de oră fiecare și că printre protagoniști se numără Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker și Karen Pittman.

Potrivit unei surse citate de DailyMail, una dintre cele mai mari surprize neplăcute de care vor avea parte cei care vor urmări And Just Like That – continuarea show-ului iubit de milioane de oameni – are legătură cu unul dintre principalele personaje din Sex and the City. Chiar din primul episod, unul dintre cele mai importante și îndrăgite personaje va muri.

Aceeași sursă a precizat că este foarte posibil ca personajul care va muri să fie chiar Mr.Big, soțul lui Carrie, în timp ce alte surse zic că este vorba despre Samantha Jones, personaj interpretat de actrița Kim Cattrall, care a refuzat să participe la noul proiect.

„Numai actorii principali și o mică parte din echipă știu ce personaj va muri și au contract foarte strict de confidențialitate. Sarah Jessica Parker este producător executiv și vrea să șocheze audiența astfel încât să realizeze că este vorba de un serial complet diferit de precedentul, că orice se poate întâmpla și oricine poate muri.. exact ca în viață”, a mai precizat sursa.

