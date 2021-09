Sarah Jessica Parker, apariție inedită alături de un bărbat pe platourile de filmare

În urmă cu câteva zile, Sarah Jessica Parker a fost surprinsă de către paparazzi într-o ipostază inedită pe platourile de filmare ale serialului And Just Like That…, continuarea celebrului Sex and the City. Aceasta era ținută în brațe de un bărbat extrem de atrăgător, care cu siguranță va stârni interesul fanelor Sex and the City.

Potrivit The Post, tânărul se numește Thomas Canestrato și este un actor și model de origine franceză. Acesta a jucat alături de Sylvester Stallone și Mel Gibson în The Expendables 3, dar și în câteva episoade din serialul The Have and the Have Nots.

Canestraro s-a născut în Villeneuve-le-Roi, un mic oraș din apropierea Parisului, iar în urmă cu zece ani s-a mutat la New York pentru a deveni antrenor personal de fitness.

„Unul dintre clienții mei mi-a oferit un job de model pentru brand-ul său de haine. Acolo am fost descoperit de fotograful Tim Palen, care lucra la momentul respectiv la Lionsgate.”, a declarat Thomas pentru The Post.

„A fost un vis. Am venit la New York, m-am chinut, iar doi ani mai târziu am fost distribuit în primul meu film.”, a mai adăugat actorul.

Deși visul lui Canestro este să apară într-un film regizat de Martin Scorsese, acesta este în egală măsură extrem de pasionat și de sport. Este antrenor personal, boxer și luptător de kickboxing, câștigând de-a lungul timpul extrem de multe premii pentru performanțele sale sportive. În plus, acesta deține o diplomă de licență în științe, dar și un master în educație și sport.

Vestea că Sex and the City se întoarce a circulat încă de anul trecut pe Instagram. Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect. Zvonurile spun că motivul refuzului ar fi o ceartă deja veche dintre interpreta Samanthei și Parker.

Nu este, de altfel, un secret pentru fanii serialului că între Parker și Cattrall au existat unele conflicte, în special după terminarea filmărilor. În 2019, Cattrall a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”. Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.

Potrivit producătorilor, Kim Catrall va fi înlocuită de actrițele Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury și Karen Pittman.

Citește și:

O rochie purtată de Sarah Jessica Parker în noul Sex and the City stârnește controverse

Foto: Arhiva ELLE, profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro