Sarah Jessica Parker vorbește despre conflictul cu Kim Cattrall și absența acesteia din noul Sex and The City

Fanii Sex and The City au fost extrem de încântați de știrea că serialul va reveni pe micile ecrane și în același timp dezamăgiți de faptul că actrița Kim Cattrall, care a interpretat-o pe Samantha Jones, nu se va alătura celorlalte trei actrițe în noua producție.

Vestea că Sex and the City se întoarce a fost anunțată pe Instagram de cele trei actrițe, care au postat, fiecare, un scurt teaser care arată imagini din New York, alături de câteva cuvinte scrise pe un laptop, însoțite de vocea lui Sarah Jessica Parker, un procedeu utilizat intens în serial. Noua serie se va numi And Just Like That…

În teaser-ul care anunță că Sex and the City se întoarce la TV, numele noii serii, scris de personajul Carrie pe laptop, este urmat de cuvintele „povestea continuă…”, iar Sarah Jessica Parker a scris, în textul care însoțește filmulețul pe care l-a postat: „Și nu puteam să nu mă întreb… unde sunt ele acum?”.

Sarah Jessica Parker, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre absența lui Kim Cattrall din noul proiect chiar pe contul ei de Instagram, unde a răspuns mesajelor primite de la fani.

„Ne bucurăm să te avem înapoi însă ne va lipsi Kim / Samantha”, a comentat unul dintre fani, la care Parker a răspuns: „Și nouă ne va lipsi. O iubim foarte mult”. Unui alt fan care a ținut să sublinieze faptul că regretă absența lui Cattrall, Sarah Jessica Parker i-a răspuns: „Ea va fi mereu alături de noi, parte din echipă”.

„Nu este adevărat faptul că nu o plac. Nu am spus niciodată asta. Nu aș spune niciodată asta. Dar Samantha nu face parte din această poveste. Însă ea va fi mereu alături de noi. Indiferent unde vom fi sau ce vom face”, a mai spus Sarah Jessica Parker fanilor.

Nu este un secret pentru fanii serialului că între Parker și Cattrall au existat unele conflicte, în special după terminarea filmărilor. În 2019, Cattrall a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”. Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.

Aceasta nu este prima dată când Kim Cattrall a atacat-o pe Sarah Jessica Parker. În 2017, în emisiunea lui Piers Morgan, ea a spus că nu a fost niciodată prietenă cu actrițele din serial. În 2016, cele două actrițe din serial au avut un conflict public pe Twitter. Kim Cattrall anunțase moartea fratelui său pe Twitter, iar Sarah Jessica Parker și-a oferit condoleanțele.

Răspunsul lui Kim Catrall a fost neașteptat de acid, actrița postând o imagine în descrierea căreia spune, printre altele, că s-a săturat de ipocrizia fostei ei colege: „Mama m-a întrebat astăzi: când te va lăsa în pace acea persoană ipocrită, Sarah Jessica Parker? Încercările tale continue de a te apropia îmi amintesc cât de crudă ai fost și încă ești. Lasă-mă să îți clarific acest lucru (dacă nu am făcut-o deja). Nu ești din familia mea. Nu ești dintre prietenii mei. Așa că îți scriu pentru a-ți spune pentru ultima oară să te oprești din a ne exploata tragedia pentru a-ți reabilita imaginea de „fată bună”.”

Noul Sex and the City va avea forma unei miniserii de doar 10 episoade de câte jumătate de oră. Proiectul, care va fi difuzat de HBO Max, le va avea în centru pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis,. Cele trei actrițe devenite iconice pentru felul în care le-au interpretat pe Carrie, Miranda și Charlotte vor fi și producătoare executive ale proiectului, alături de Michael Patrick King.

Foto: HBO

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro