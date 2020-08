Cele mai lungi căsătorii de la Hollywood care au trecut testul timpului

Aflăm tot mai des cum cuplurile celebre de la Hollywood decid să pună punct relației lor. Iar un exemplu de divorț care a luat pe toată lumea prin surprindere este cel dintre Brad Pitt și Angelina Jolie.

Pentru cuplurile de la Hollywood, provocarea este și grea să îți păstrezi relația, fiind în permanență în atenția presei. Pe lângă divorțuri, mai sunt și cupluri care totuși au trecut testul timpului și au sfidat așteptările tuturor cu privire la relația lor. Vei vedea că sunt celebrități căsătorite de peste 20 de ani și au relații mai solide ca niciodată.

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi

Pe 16 august 2020, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au aniversat 12 ani de căsătorie. Cele două sunt împreună din 2004, iar în 2008 s-au căsătorit în Los Angeles. „Portia mă înțelege în totalitate. În jurămintele noastre, ea a spus un citat – „este minunat să fii iubit, dar este mult mai profund să fii înțeles.” „Te iubesc” înseamnă de fapt „te înțeleg”, iar ea mă iubește pentru ceea ce sunt”, spunea Ellen DeGeneres într-un interviu pentru Good Housekeeping în 2017.

Ozzy și Sharon Osbourne

Ozzy și Sharon Osbourne sunt căsătoriți de 38 de ani. Sharon l-a întâlnit pe Ozzy atunci când avea 18 ani. Cei doi au trecut prin multe împreună, de la scandal de infidelitate, până la boala cu care Ozzy se confruntă, Parkinson. Cu toate astea, în 2016 ei și-au reînnoit jurămintele. Au împreună trei copii: Aimee, Kelly și Jack.

Julia Roberts și Danny Moder

După un mariaj de scurtă durată cu Lyle Lovett, Julia Roberts l-a întâlnit pe actualul ei soț, Danny Moder. De fapt, cei doi s-au cunoscut în 2000 pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, unde Daniel era cameraman, iar pe 4 iulie 2002 s-au căsătorit. Au împreună o fată, Hazel, și doi băieți: Phinnaeus și Henry Daniel.

Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick formează un cuplu încă din 1992, iar pe 19 mai 1997 s-au căsătorit. În 2019 chiar au apărut mai multe speculații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, după ce au fost surprinși certându-se în public. Însă, actrița a clarificat situația și a declarat că acele zvonuri sunt false. Ei au împreună trei copii: James Wilkie, Tabitha Hodge și Marion Loretta Elwell.

Dolly Parton și Carl Dean

Dolly Parton și Carl Thomas Dean s-au căsătorit pe 30 mai 1966 în Georgia. Cei doi s-au întâlnit în Nashville, Tennessee, când Dolly avea 18 ani. Chiar dacă nu au copii împreună, Dolly a spus în nenumărate rânduri că simte că are foarte mulți copii și nepoți.

Meryl Streep și Don Gummer

Actrița Meryl Streep și sculptorul Donald Gummer sunt căsătoriți de 42 de ani. S-au cunoscut în 1978, la scurtă vreme după ce actrița și-a pierdut partenerul, actorul John Cazale și a închiriat apartamentul lui Don, cât timp el a fost plecat. După ce s-a întors, actrița nu s-a mutat, iar după șase luni s-au căsătorit. Au împreună patru copii: Henry, Mamie, Grace și Louisa. Henry este muzician, Louisa este model, iar Mamie și Grace sunt actrițe.

Oprah Winfrey și Stedman Graham

Oprah Winfrey și Stedman Graham sunt împreună de 34 de ani, însă niciodată nu s-au căsătorit, dar asta nu îi deranjează. Ei ar fi trebuit de fapt să se căsătorească în 1993, dar au amânat nunta în urma lansării cărții vedetei. Într-un eseu publicat în O, The Oprah Magazine în ianuarie 2020, Oprah a mărturisit motivul pentru care au ales să nu se căsătorească până acum. „În 1993, după ce am spus da, am avut îndoieli. Am realizat că nu voiam un mariaj. Voiam ca el să mă ceară. Să știu că el simțea că sunt demnă să devin soția lui, dar nu voiam sacrificiile, compromisurile, angajamentele zilnice necesare pentru ca un mariaj să funcționeze.”

Tom Hanks și Rita Wilson

Tom Hanks s-a îndrăgostit de Rita Wilson după ce a văzut-o în serialul The Brady Bunch. Pe 30 aprilie 1988 s-au căsătorit. Tom Hanks a mai fost căsătorit înainte cu Samantha Lewes, între 1978 și 1987. „Nimeni nu ar trebui să se căsătorească înainte de 30 de ani”, spunea Tom Hanks într-un interviu pentru People. Actorul s-a căsătorit cu Rita Wilson când avea 32 de ani și au împreună doi băieți: Chet și Truman Theodore.

Dorothea Hurley și Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley s-au căsătorit pe 29 aprilie 1989 în Las Vegas. Cei doi formează un cuplu încă din liceu, iar în 2016, artistul a mărturisit într-un interviu pentru People că Dorothea este persoana care reușește să îi mențină împreună. „E mereu alături de mine, e ca un lipici care ne ţine lipiţi unul de altul.” Cei doi au împreună patru copii: Stephanie, Jacob, Jesse Bongiovi și Romeo.

Will Smith și Jada Pinkett Smith

Will și Jada Pinkett Smith s-au cunoscut în 1990 la audițiile serialului The Fresh Prince. Chiar dacă Jada la nu a primit rolul, ea a început să formeze un cuplu cu Will Smith. Pe 31 decembrie 1997 s-au căsătorit. În urmă cu o lună, cuplul s-a aflat și în mijlocul unui scandal de infidelitate, după ce cântărețul August Alsina a declarat într-un interviu la o emisiune radio că a avut o relație de mai mulți ani cu Jada Pinkett Smit. Ulterior, Jada a mărturisit relația cu August. Will și Jada Pinkett Smith au împreună doi copii, Jaden și Willow Smith.

David și Victoria Beckham

Pe lista noastră nu putea lipsi cuplul David & Victoria Beckham. Pe parcursul celor 21 de ani de căsătorie, au existat numeroase speculații despre o posibilă despărțire între cei doi, însă nu s-a pus problema de asta. Victoria chiar a mărturisit într-un eseu publicat în 2017 în ediția britanică a revistei Vogue că ea s-a îndrăgostit la prima vedere de David Beckham. Pe 4 iulie 1999 s-au căsătorit și au împreună patru copii: Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones l-a întâlnit pe Michael Douglas în cadrul Deauville Film Festival din Franța, în august 1998. Un an mai târziu, pe 14 decembrie 1999, cei doi s-au logodit, iar nunta au făcut-o pe 18 noiembrie 2000 la Plaza Hotel în New York. Ei au trecut și printr-un moment dificil, după ce Michael Douglas a fost acuzat de hărțuire sexuală, însă actorul a negat acuzațiile care i se aduc.

