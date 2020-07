Jada Pinkett Smith a mărturisit că a avut o relație cu August Alsina

În cadrul emisiunii Red Table Talk, Will Smith și soția sa, Jada Pinkett Smith, au vorbit despre zvonurile privind infidelitatea actriței apărute în ultima vreme.

Jada Pinkett Smith a recunoscut că a avut o aventură cu August Alsina, relația celor doi începând atunci când Jada și Will Smith erau despărțiți. „Am fost într-o relație cu August”, a spus Jada, adăugând faptul că nu consideră că și-a înșelat soțul, având în vedere că ei erau separați. „Este o situație pe care o consider personală și care a devenit publică”, a declarat Jada Pinkett Smith.

Actrița a negat acuzațiile conform cărora soțul ei știa de aventură și și-ar fi dat acordul. Jada a mărturisit că inițial ea și cântărețul August Alsina au fost prieteni foarte buni în urmă cu patru ani și jumătate, iar relația lor s-a transformat într-una amoroasă atunci când actrița și soțul ei au decis de comun acord să se despartă. „Am început o relație de prietenie cu August și am devenit chiar foarte buni prieteni. Totul a început când el avea nevoie de ajutor, iar eu am vrut să îl ajut cu sănătatea lui mintală.”

Emisiunea Red Table Talk a strâns într-o singură zi 15 milioane de vizualizări, depășind o altă ediție a emisiunii care a avut cele mai multe vizualizări, cea în care a fost invitată Jordyn Woods și a avut 7,6 milioane de vizualizări.

Acum câteva zile, cântărețul August Alsina a declarat într-un interviu la emisiunea radio The Breakfast Club radio show with Angela Yee că a avut o relație de mai mulți ani cu actrița Jada Pinkett Smith. El declara că cunoscut-o pe actrița Jada Pinkett Smith prin intermediul fiului ei, Jaden Smith, în 2015, și chiar a fost într-o vacanță cu celebrul cuplu în 2016, în Hawaii, dar au și participat împreună la decernarea BET AWARDS 2017.

„Chiar am stat de vorbă cu Will și am avut o discuție pe tema transformării căsătoriei lor într-un parteneriat.. el mi-a dat binecuvântarea lui pentru această relație. M-am dăruit complet acestei relații, ani buni din viața mea, și am multă dragoste pentru ea și o iubesc în continuare la nebunie. M-am dedicat acestei relații, am dat tot ce am mai bun, atât de mult încât, dacă ar fi să mor acum, ar fi ok pentru că știu că m-am dăruit complet unei persoane”, a declarat cântărețul.

Will Smith și Jada Pinkett Smith s-au căsătorit pe 31 decembrie 1997 și au împreună doi copii, Jaden și Willow Smith.

