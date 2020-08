Cupluri celebre care nu se tem să vorbească despre diferența de vârstă din relațiile lor

Multe celebrități și-au găsit fericirea în brațele unor parteneri semnificativ mai în vârstă sau mai tineri. Chiar dacă nu vor scăpa prea curând de criticile și scepticismul societății (din păcate) starurile nu au ratat ocazia să vorbească deschis despre acest subiect atunci când au putut, împărtășind cu publicul propriile sentimente în legătură cu relațiile pe care le au.

Sarah Paulson vorbește despre cele mai frumoase momente din relația sa cu Holland Taylor

După luni de speculații privind o posibilă poveste de dragoste între Sarah Paulson și Holland Taylor, Paulson a confirmat relația într-un interviu din 2016 pentru The New York Times: „Ceea ce pot spune cu acuratețe este că sunt îndrăgostită, iar persoana de care sunt îndrăgostită se întâmplă să fie Holland Taylor.”

Diferența de vârstă dintre cele două este de 32 de ani, Iar Paulson a fost mereu sinceră în legătură cu beneficiile care vin odată cu acest aspect. „Este intens să fii cu cineva mai în vârstă. Cred că apreciezi mai mult timpul și ceea ce aveți împreună și ce e important, și poate face chiar și lucrurile mici să pară extrem de mărunte”, spune Paulson.

În ianuarie, Taylor a declarat pentru US Weekly faptul că o consideră curajoasă pe Paulson, fiindcă a ales să rămână împreună cu ea. „O diferență mare de vârstă e o provocare în orice relație. Iar ea e atât de curajoasă. E atât de curajoasă și atât de sinceră și își va trăi fericirea. Iar eu pur și simplu o urmez și mă simt binecuvântată”, a mai adăugat aceasta.

Florence Pugh își apără relația cu Zach Braff în fața comentariilor negative din online

În decembrie 2019, Florence Pugh a urcat o fotografie pe Instagram, iar iubitul ei Zach Braff i-a lăsat un comentariu cu un emoji-prințesă. Un alt utilizator Instagram i-a răspuns comentariului acestuia, adăugând „Ai 44 de ani”. Pugh a intervenit și ea în discuția online, răspunzându-i „și totuși mă are”.

Pugh a părut să-și apere relația cu partenerul său cu 21 de ani mai mare și după ce mai mulți utilizatori Instagram au lăsat comentarii negative recentei sale postări pentru ziua de naștere a lui Braff.

Într-un video pe Instagram, Pugh adaugă: „Am 24 de ani. Nu am nevoie de voi să îmi spuneți pe cine ar trebui și pe cine nu ar trebui să iubesc. Și nu i-aș spune niciodată, vreodată, în viața mea cuiva pe cine poate și nu poate iubi. Nu este de datoria voastră și, de fapt, chiar nu vă privește”.

Calista Flockhart spune că uită faptul că Harrison Ford e mai în vârstă decât ea

Calista Flockhart și Harrison Ford și-au început relația la Premiile Globurile de Aur în 2002 și în final s-au căsătorit în 2010. Chiar dacă diferența dintre ei este de 22 de ani, Flockhart spune că rareori acest lucru le afectează relația.

„Nu mă impresionează”, le-a spus actrița celor de la Hello! Magazine în 2003. „Uneori chiar spun ‘Uau, tot uit că el e cu 22 de ani mai în vârstă decât mine’. Nu se simte în relația noastră chiar deloc”.

Heidi Klum crede că o relație cu cineva mai tânăr decât ea a dus la mai multe întrebări legate de vârsta ei

Heidi Klum este cu 17 ani mai în vârstă decât soțul ei de 30 de ani, chitaristul trupei Tokio Hotel Tom Kaulitz, cu care formează un cuplu din 2018 și s-au căsătorit în 2019.

În ciuda diferenței de vârstă, modelul le-a spus în 2018 celor de la InStyle că o consideră o problemă doar atunci când oamenii o întreabă despre asta. „Iubitul meu e cu mulți ani mai tânăr decât mine, și mulți oameni privesc cu suspiciune acest lucru și mă întreabă de asta”, a spus ea. „Acela e sincer singurul moment în care vârsta pare să-mi fie aruncată în față și trebuie să dau un răspuns în privința ei. În rest, nu mă gândesc prea mult la asta”.

Emmanuel Macron critică dublele standarde ale societății când vine vorba de femeile cu parteneri mai tineri

Președintele Franței Emmanuel Macron, care este cu 24 de ani mai tânăr decât soția sa, Brigitte Trogneux, în vârstă de 67 de ani, a răspuns împotriva articolelor care susțin că mariajul său a fost doar de spectacol.

Într-un video din 2017 pentru Le Parisien, Macron critică atacurile la adresa soției sale și a relației lor și sugerează că nimeni nici n-ar clipi dacă diferența de vârstă ar fi inversată. „Dacă aș fi fost cu 20 de ani mai în vârstă decât soția mea, nimeni nu s-ar fi gândit pentru o secundă că nu am putea fi împreună pe bune. Pentru că ea e cu 20 de ani mai în vârstă decât mine, mulți oameni spun ‘Această relație nu poate fi durabilă'”, a mai spus el, potrivit New York Post.

Dane Cook dă câteva sfaturi cuplurilor cu diferențe mari de vârstă între parteneri

Este o diferență de 26 de ani între comediantul Dane Cook și iubita sa Kelsi Taylor, dar adeseori acesta a glumit pe acest subiect. „Am fost prieteni o vreme și, la puțin timp după, ne-am plăcut și în cele din urmă am avansat la iubire”, spunea acesta în 2019 printr-un Instagram Story, conform People. „Suntem destul de apropiați și luăm cina și petrecem timp împreună. Kelsi e deșteaptă, bună la suflet, creativă, loială și sinceră.”

El a mai dat și un sfat în glumă cuplurilor cu diferențe mari de vârstă între parteneri, spunând că „Tot ce trebuie să faceți este să vă planificați că veți muri cumva la mare depărtare unul de celălalt.'

Hilaria Baldwin spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să se îndrăgostească de un bărbat mai în vârstă

Actorul Alec Baldwin și instructoarea de yoga Hilaria Baldwin au început să iasă împreună din 2011, s-au căsătorit un an mai târziu, și de atunci au adus pe lume 4 copii. „Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de cineva cu 26 de ani mai mare decât mine, dar nu poți alege de cine te îndrăgostești”, le-a spus Hilaria celor de la Hello! Magazine în 2015, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu actorul.

David Hasselhoff spune că, la început, „nu i se părea în regulă” să se însoare cu soția lui mai tânără

David Hasselhoff și Hayley Roberts erau deja împreună de 7 ani când s-au căsătorit în Italia în iulie 2018. Însă actorul de 67 de ani mărturisește că i-a luat ceva timp până s-a obișnuit cu ideea de a se căsători cu Roberts, care e cu 27 de ani mai tânără decât el.

„Pentru surprinzător de mult timp nu am crezut că ar fi în regulă să mă căsătoresc cu Hayley, fiindcă eram atât de bătrân și nu voiam să îi răpesc distracția și tinerețea și entuziasmul de a îmbătrâni și de a avea copii împreună”, a declarat el pentru OK! Magazine în 2018, potrivit Metro. „Suntem împreună de aproape 7 ani și ne-am simțit atât bine. Mi-am dat seama cât de mult o iubesc pe Hayley și cât de mult am devenit fiecare o parte semnificativă din viața celuilalt.”

Aaron Johnson spune că el și soția sa Sam Taylor-Johnson „nu văd nicio diferență de vârstă”

Aaron Johnson a cunoscut-o prima dată pe soția sa Sam Taylor-Johnson în timp ce acesta juca rolul lui John Lennon în filmul ei de debut ca regizor, „Nowhere Boy”. În ciuda diferenței de 23 de ani, cei doi au început o relație, iar în 2012 s-au și căsătorit.

„Sunt un suflet bătrân iar ea e un suflet tânăr”, spunea Johnson la un moment dat despre relația lor, potrivit People. „Nu vedem o diferență de vârstă, ne vedem doar unul pe celălalt”. În 2019, el a declarat pentru Daily mail că niciodată nu a „simțit” diferența de vârstă și că mereu a știut că Taylor-Johnson e sufletul său pereche.

Priyanka Chopra spune că primește o groază de comentarii negative legat de diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Nick Jonas

Într-un interviu din 2019 pentru revista InStyle, Priyanka Chopra declara că o mulțime de oameni sunt critici legat de diferența de vârstă de aproximativ 10 ani dintre ea și soțul ei Nick Jonas. „Oamenii ne-au lăsat o groază de comentarii negative despre asta și încă o fac”, le-a spus celor de la InStyle. „Mi se pare fascinant că, atunci când inversezi situația și tipul e mai în vârstă, nimănui nu-i pasă și oamenilor chiar le place”. Cuplul s-a căsătorit în decembrie 2018, nunta desfășurându-se pe durata mai multor zile.

Actorul Dennis Quaid spune că „nu căuta neapărat” pe cineva mai tânăr decât el, dar s-a îndrăgostit chiar și-așa

Actorul Dennis Quaid, în vârstă de 66 de ani, le-a spus celor de la The Guardian în 2019 că „nu prea îl interesează” criticile privind diferența de vârstă dintre el și Laura Savoie, soția sa în vârstă de 27 de ani. Tot el a mai spus și că atenția pe care au primit-o în urma diferenței de vârstă de 39 de ani „a fost chiar amuzantă”.

„Fiecare vine și comentează din perspectiva propriei vieți și de aceea nu pot comenta legat de ce simt ei; Nici măcar nu pot să mă enervez”, a mărturisit el publicației, adăugând că „nu căuta neapărat” pe cineva mai tânăr decât el. „Am întâlnit-o la un eveniment de afaceri și de acolo relația a continuat”, spune Quaid. „Nu poți alege de cine te îndrăgostești. Nu mă îndrăgostesc ușor. Dar nu pot lăsa ceea ce cred oamenii să controleze asta. Am fost căsătorit de 3 ori iar aceasta este ultima dată, știu că este. Simt că am un partener real în viață”.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva ELLE, Hepta, Instagram, Profimedia

