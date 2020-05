7 ținute de purtat când lucrezi de acasă, inspirate de Carrie Bradshaw din “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw din Sex And The City, este un personaj TV devenit iconic și transformat cu rapiditate într-un reper în modă. De la fabuloasele look-uri marca Dior, până la pasiunea sa pentru Prada și pantofii Manolo Blahnik, Carrie a scris istorie în modă.

Și arăta întotdeauna cu adevărat fabulos, chiar și atunci când lucra de acasă la articole pentru ziarul „The New York Star”, sorbind relaxată dintr-un pahar de Martini în apartamentul său situat pe o stradă pitorească din sud-estul New York-ului. Carrie Bradshaw iubea într-adevăr moda. Deși nu era genul de „fată de casă' acorda întotdeauna atenție și outfit-urilor sale de interior compunându-și ținute extrem de stylish chiar și atunci când nimeni nu o privea.

Așa că m-am decis să fac o trecere în revistă a celor mai stylish ținute work-from-home ale lui Carrie, care acum, când trendurile anilor ’90 au revenit în modă, sunt mai relevante ca oricând.

1. Kimono-ul din mătase

Deși Carrie obișnuia să scrie de obicei de la biroul său de lângă fereastră, erau zile când prefera confortul patului. În acele momente apela la kimono-uri elegante din mătase cu printuri florale, o alternativă rafinată pentru halatele plictisitoare din bumbac.

Kimono din brocart de mătase, K-Ono, 1.400 lei, www.k-ono.com

Sandale din imitație de piele, Bershka, 149,90 lei

2. Cămașa masculină

Unul dintre cele mai cool, dar și sexy, look-uri adoptate de Carrie în casă este fără doar și poate momentul când a optat pentru cămașa iubitului, căreia i-a conferit un aer extrem de stylish printr-o curea strânsă în talie.

Cămașă din poplin, Zara, 159,90 lei

Curea din piele, Massimo Dutti, 249 lei

Sandale din imițatie de piele, H&M, 129,99 lei

3. Fusta cu paiete

Asocierea unui top minimalist cu o fustă sparkly este o modalitate ingenioasă de a obține o ținută confortabilă, dar șic de interior. Optează pentru o fustă din paiete într-o nuanță pastelată de vară.

Maiou din bumbac, Stradivarius, 25,90 lei

Fustă din tulle cu paiete, V:PM Atelier, 1.300 lei

Sandale din piele, Mango, 159,90 lei

4. Fusta mini și stiletto

Atunci când te pregătești pentru un detox al garderobei nu este musai să adopți cea mai evidentă opțiune precum combinația dintre un pantalon de trening și o bluză veche. Poartă o fustă mini cu un tricou oversized și adaugă o pereche de pantofi stiletto cu toc amețitor.

Tricou din bumbac Zara, 49,90 lei

Fustă din piele, Pull & Bear, 124,95 lei

Pantofi din piele, Guess, 499,99 lei, www.fashiondays.ro

5. Basic-uri confortabile

Carrie insera întotdeauna în look-urile pentru acasă piese basic pe care le combina în moduri ingenioase. O variantă extrem de confortabilă o reprezintă alăturarea dintre un maiou, o pereche de boxeri din garderoba partenerului și un colier statement pentru un twist rafinat.

Maiou din bumbac, H&M, 24,99 lei

Pantaloni scurți din vâscoză, Oysho, 69,90 lei

Colier din inox, Orelia, 104,90 lei, www.aboutyou.ro

6. Slipdress

Una dintre rochiile cele mai în vogă acest sezon este slipdress-ul pe care îl poți purta nu numai pe stradă, ci și în casă, cum a făcut-o și Carrie. Adaugă o bentiță și, în zilele mai răcoroase, un cardigan și ești gata de lucru.

Rochie din triacetat, Zara, 399,90 lei

Cardigan din cașmir, H&M, 499,99 lei

Bentiță din mătase, Jennifer Behr, 185 euro, www.farfetch.com

7. Accente rock

În zilele în care te simți mai rebelă, adoptă un look cu influențe rock format dintr-un tricou cu o formație și o pereche de pantaloni în carouri sau jeans lejeri, cu rupturi. The 90s are calling!

Tricou din bumbac, Ashley Williams, 78 euro, www.farfetch.com

Pantaloni din vâscoză, Zara, 99,90 lei

Sneakers din pânză, Converse, 349,90 lei, www.aboutyou.ro

