Ce înseamnă, de fapt, o piesă vestimentară versatilă?

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„Versatil” a devenit unul dintre acele cuvinte pe care le întâlnim peste tot. Apare în comunicate de presă, în descrierile colecțiilor, în recomandările stiliștilor și în aproape orice articol despre garderoba ideală. Dar, dacă ar fi să definim concret versatilitatea, răspunsul nu este chiar atât de evident.

De multe ori, există tendința de a o confunda cu simplitatea. O cămașă albă este versatilă. Un sacou negru este versatil. O pereche de jeanși albaștri este versatilă. Dar versatilitatea nu înseamnă, neapărat, neutralitate.

Designerul Cristóbal Balenciaga spunea că „eleganța înseamnă eliminare”. Nu acumularea de detalii face o piesă ușor de purtat, ci capacitatea ei de a funcționa în contexte diferite fără să-și piardă identitatea.

De fapt, un obiect vestimentar devine versatil atunci când îndeplinește mai multe roluri în aceeași garderobă. Funcționează dimineața și seara. Cu denim și cu tailoring. Cu sneakers și cu pantofi cu toc. Nu dictează întreaga ținută, dar are suficientă personalitate încât să schimbe direcția acesteia.

Conceptul nu este nici pe departe nou. În anii ’70, Donna Karan și mai târziu Calvin Klein, Jil Sander sau Helmut Lang au construit colecții în jurul ideii de piese care pot fi combinate aproape infinit. Moda începea să vorbească despre garderobă, nu doar despre haine individuale. În anii ’80, Donna Karan avea să formuleze celebra idee a celor „Seven Easy Pieces”, probabil unul dintre primele manifeste moderne dedicate versatilității. Nu era vorba despre a cumpăra mai mult, ci despre a cumpăra mai bine.

Astăzi, această idee este mai actuală ca oricând. Într-un context în care sustenabilitatea, costul per purtare și cumpărăturile conștiente au devenit teme centrale, versatilitatea a căpătat aproape valoarea unei investiții.

Cum îți dai seama dacă o piesă merită? Există câteva întrebări simple.

O poți purta în cel puțin trei contexte diferite?

Se potrivește cu minimum jumătate din garderoba ta?

Ai purta-o și peste trei ani, nu doar sezonul acesta?

Îți schimbă ținuta fără să o domine?

Dacă răspunsul este „da”, există șanse mari să fie o alegere bună.

Interesant este că versatilitatea nu ține neapărat de culoare sau de croială. O geantă burgundy poate fi mai versatilă decât una neagră dacă dialoghează firesc cu restul garderobei tale. O pereche de pantaloni bufanți poate funcționa mai des decât un model clasic dacă reflectă felul în care te îmbraci în mod obișnuit.

Poate tocmai aici apare cea mai mare confuzie. Moda vorbește adesea despre piese versatile ca și cum ar exista o listă universal valabilă. În realitate, versatilitatea este profund personală. Ea nu descrie doar hainele, ci și stilul de viață al celui care le poartă.

Așa că, data viitoare când vezi cuvântul „versatil” într-o descriere de produs, merită să îți pui o altă întrebare: nu „Cu ce aș putea purta această piesă?”, ci „Cât de ușor ar deveni parte din viața mea?” De cele mai multe ori, răspunsul face diferența dintre o achiziție impulsivă și una pe care o vei purta ani la rând.

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Foto: Profimedia, Instagram

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