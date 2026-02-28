Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine

Prezentată la The Shed, în Hudson Yards, colecția toamnă–iarnă 2026 este descrisă de creatoare drept o explorare a „hedonistic elegance”, o combinație între minimalism strict și o senzualitate controlată. „Acest sezon s-a născut dintr-un studiu aprofundat al istoriei iconice Calvin Klein și dintr-o explorare riguroasă a formei, a construcției și a simplificării”, a declarat Veronica Leoni. „Am vrut să definesc eleganța în spiritul anilor 70 și 80, cu o intimitate clară între haină și corp.”

Garderoba este construită din piese esențiale: costume cu linie lungă și dreaptă, trenciuri alungite, paltoane sculpturale, rochii cu spatele gol sau cu decupaje discrete, purtate cu stiletto, flats sau cizme minimaliste. Silueta este înaltă și precisă, iar tensiunea apare în contraste: față structurată și spate simplificat, croitorie strictă și detalii neașteptate, precum gulere biker sau volume din shearling amplificat.

Un punct important al sezonului este revenirea la denimul din 1976, primul jean prezentat vreodată pe podiumul Calvin Klein. Costumul integral din denim, purtat sub paltoane subțiri, și logo-ul original brodat pe jachete aviator marchează o legătură directă cu arhiva brand-ului. „Ne apropiem de aniversarea de 50 de ani și am vrut să reedităm forma și să readucem logo-ul, pentru a celebra acel moment”, a explicat Leoni. În sală s-a aflat și Brooke Shields, imaginea celebră a campaniilor denim din anii ’80, alături de Jennie, Dakota Johnson, Lily Collins, Alexa Chung și Jodie Turner-Smith.

Paleta cromatică rămâne urbană și concentrată pe alb, negru și tonuri neutre, punctate de accente de burgundy sau tangerine. Texturile , de la lână și jersey rib la piele, catifea fluidă și satin, adaugă profunzime unei colecții care mizează pe control. „Există un pericol în această căutare obsesivă a frumuseții”, a spus creatoarea despre perioada care o inspiră, iar această tensiune între disciplină și indulgent definește întreaga direcție.

La un an de la debutul său pentru casă, Veronica Leoni pare mai sigură pe limbajul pe care îl construiește. FW26 nu schimbă radical Calvin Klein, ci îi clarifică esența: precizie, corp, dorință și un minimalism care nu este rece, ci asumat.

Foto: Profimedia, Calvin Klein

