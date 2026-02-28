Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine

La New York, Veronica Leoni continuă noua etapă Calvin Klein Collection cu o colecție care aduce împreună minimalismul strict și o doză clară de senzualitate.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Calvin Klein FW26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Prezentată la The Shed, în Hudson Yards, colecția toamnă–iarnă 2026 este descrisă de creatoare drept o explorare a „hedonistic elegance”, o combinație între minimalism strict și o senzualitate controlată. „Acest sezon s-a născut dintr-un studiu aprofundat al istoriei iconice Calvin Klein și dintr-o explorare riguroasă a formei, a construcției și a simplificării”, a declarat Veronica Leoni.Am vrut să definesc eleganța în spiritul anilor 70 și 80, cu o intimitate clară între haină și corp.”

Garderoba este construită din piese esențiale: costume cu linie lungă și dreaptă, trenciuri alungite, paltoane sculpturale, rochii cu spatele gol sau cu decupaje discrete, purtate cu stiletto, flats sau cizme minimaliste. Silueta este înaltă și precisă, iar tensiunea apare în contraste: față structurată și spate simplificat, croitorie strictă și detalii neașteptate, precum gulere biker sau volume din shearling amplificat.

Un punct important al sezonului este revenirea la denimul din 1976, primul jean prezentat vreodată pe podiumul Calvin Klein. Costumul integral din denim, purtat sub paltoane subțiri, și logo-ul original brodat pe jachete aviator marchează o legătură directă cu arhiva brand-ului. „Ne apropiem de aniversarea de 50 de ani și am vrut să reedităm forma și să readucem logo-ul, pentru a celebra acel moment”, a explicat Leoni. În sală s-a aflat și Brooke Shields, imaginea celebră a campaniilor denim din anii ’80, alături de Jennie, Dakota Johnson, Lily Collins, Alexa Chung și Jodie Turner-Smith.

Paleta cromatică rămâne urbană și concentrată pe alb, negru și tonuri neutre, punctate de accente de burgundy sau tangerine. Texturile , de la lână și jersey rib la piele, catifea fluidă și satin, adaugă profunzime unei colecții care mizează pe control. „Există un pericol în această căutare obsesivă a frumuseții”, a spus creatoarea despre perioada care o inspiră, iar această tensiune între disciplină și indulgent definește întreaga direcție.

La un an de la debutul său pentru casă, Veronica Leoni pare mai sigură pe limbajul pe care îl construiește. FW26 nu schimbă radical Calvin Klein, ci îi clarifică esența: precizie, corp, dorință și un minimalism care nu este rece, ci asumat.

La un an de la debutul său pentru casă, Veronica Leoni pare mai sigură pe direcție. FW26 nu încearcă să reinventeze radical Calvin Klein, ci să îi clarifice esența: formă, corp, disciplină, dorință. Minimalismul rămâne, dar este mai senzual, mai concentrat și mai actual.

Citește și: Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii

Foto: Profimedia, Calvin Klein

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Fendi FW26: Less I, More Us
Fashion
Fendi FW26: Less I, More Us
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Fashion
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Fashion
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Editorial fashion: Chaos
Fashion
Editorial fashion: Chaos
Editorial fashion: Taedium
Fashion
Editorial fashion: Taedium
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Fashion
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Libertatea
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Mai multe din fashion
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Fashion

Pantalonii din catifea reiată & puloverul din cașmir cu motive nordice reprezintă baza unui styling mereu actual, de sezon.

+ Mai multe
Cele mai cool nuanțe care trebuie să se regăsească în garderoba ta pentru acest sezon
Cele mai cool nuanțe care trebuie să se regăsească în garderoba ta pentru acest sezon
Fashion

Fiecare sezon are culorile sale hit, dar cel actual se distinge printr-o paletă cromatică deosebită.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC