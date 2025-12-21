Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției

De la corsetele rigide ale secolului al 19-lea la volumele sculpturale contemporane, arhitectura și moda au mers mereu mână în mână, modelându-se una pe cealaltă. Împreună, au construit o estetică a echilibrului perfect între corp, spațiu și mișcare.

  de  Georgescu Daria
André Courrèges, 1968
Deși par domenii diferite, arhitectura și moda s-au oglindit mereu una pe cealaltă. În secolul al 19-lea, croitorii și modistele lucrau ca arhitecții de azi: măsurau, calculau proporții, construiau structuri complexe din materiale grele. Corsetele, turnurile de crinolină și rochiile-catedrală ale epocii victoriene erau, în fond, forme de arhitectură purtabilă. Moda crea clădiri temporare în jurul corpului.

În anii ’30, curentele Art Deco și Bauhaus au adus o nouă rigoare estetică. Liniile geometrice ale arhitecților Le Corbusier și Walter Gropius au inspirat o generație de creatori de modă preocupați de simplitate, proporție și funcționalitate. Coco Chanel a fost una dintre primele care a „demolat' structurile rigide, construind în schimb o arhitectură a libertății – croieli simple, materiale fluide, o modă care respira. În același timp, Elsa Schiaparelli aborda moda precum un arhitect suprarealist, creând siluete sculpturale care sfidau logica proporțiilor, asemenea fațadelor fanteziste ale lui Antoni Gaudí.

După cel de-al Doilea Război Mondial, arhitectura modernistă și noul optimism social au inspirat revoluția lui Christian Dior. „Moda este o formă de arhitectură efemeră dedicată frumuseții corpului feminin”, spunea el, iar celebra siluetă „New Look” a fost, în esență, o lecție de construcție: umeri rotunjiți, talie trasată cu precizie, fustă amplă ca o cupolă. Dior proiecta haine așa cum Mies van der Rohe proiecta clădiri, cu un respect absolut pentru echilibru și linie.

Anii ’60 și ’70 au adus o explozie de arhitectură futuristă în modă. Pierre Cardin, André Courrèges și Paco Rabanne au fost echivalentul vestimentar al lui Eero Saarinen sau Buckminster Fuller: experimentau cu materiale industriale, forme rotunde, suprafețe lucioase și structuri autoportante. Moda devenise o extensie a orașului modern, o viziune despre viitor purtată pe corp.

În anii ’80, odată cu boom-ul economic și cultura „power dressing”, moda a preluat din arhitectura postmodernistă aceeași monumentalitate. Umerii supradimensionați ai lui Thierry Mugler sau Claude Montana aveau aceeași forță cu zgârie-norii lui Philip Johnson: linii ascuțite, volume angulare, putere vizuală. Femeia devenea o clădire – înaltă, impunătoare, construită să reziste.

Astăzi, designerii contemporani duc mai departe această conversație dintre formă și funcție. Iris van Herpen lucrează ca un arhitect parametric, folosind imprimarea 3D și tehnologia digitală pentru a crea structuri organice care amintesc de Zaha Hadid. Daniel Lee a explorat la Bottega Veneta texturi și volume care par inspirate din minimalismul japonez al lui Tadao Ando. Rick Owens construiește siluete masive, brutaliste, ca niște clădiri în mișcare. Balenciaga sub Demna transformă hainele în arhitecturi sociale, monumente ale timpului prezent.

Paralela dintre o clădire și o haină este mai firească decât pare. Ambele trebuie să îmbine frumusețea cu funcționalitatea, echilibrul cu emoția. Așa cum o coloană susține o cupolă, o cusătură bine trasată susține o siluetă. Așa cum lumina definește un spațiu, materialul definește o prezență.

Astăzi, moda nu mai copiază arhitectura ci o traduce. Ceea ce Le Corbusier numea „o mașină de locuit” devine, în mâinile designerilor contemporani, „o sculptură de purtat”. Iar în această întâlnire dintre formă și corp, dintre plan și pânză, se naște o artă care nu doar se vede, ci se simte: arhitectura emoției, purtată în fiecare zi.

Foto: Profimedia, Instagram

