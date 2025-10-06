Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei

Sub luminile reci ale unei parcări subterane din Paris, Mugler a ales să își prezinte colecția într-un cadru neobișnuit, brut și lipsit de artificii scenografice. Alegerea spațiului a fost parte din mesaj: o întoarcere la concret, o dorință de a aduce brand-ul mai aproape de realitate și de un public care își dorește nu doar spectacol, ci și relevanță. Atmosfera a păstrat totuși tensiunea dramatică asociată Mugler, dar cu o doză de sobrietate calculată.

Miguel Castro Freitas, aflat la primul său sezon ca director creativ, a vorbit deschis despre intenția de a reconfigura ADN-ul casei. Pentru el, nu a fost vorba despre a șterge trecutul, ci despre a-l reconstrui pentru prezent. A refuzat să folosească în procesul de lucru termenul „sexy”, preferând „senzual”, un cuvânt care definește mai bine noua sa abordare: mai subtilă, mai matură, mai conectată la realitate.

Pe podium, colecția a fost construită pe contrast. Sculpturalitatea tipică Mugler, umeri accentuați, tăieturi arhitecturale, linii care definesc corpul, a fost completată cu transparențe, materiale fluide și inserții metalice delicate. Pielea și latexul, elemente tradiționale ale casei, au fost reinterpretate în forme mai puțin rigide, iar alături de ele au apărut țesături ușoare, plisee și straturi care dau dinamism și mișcare. Rezultatul a fost un dialog între forță și fragilitate, între putere și feminitate.

Paleta cromatică a continuat acest echilibru. Tonurile neutre de alb, bej, griuri subtile, au dominat, dar au fost animate de accente de roșu intens, roz prăfuit și nuanțe calde de champagne. Această alegere a creat un efect vizual mai temperat decât în sezoanele trecute, dar mai sofisticat, marcând o schimbare de ton fără a diminua energia brand-ului.

Accesoriile au funcționat ca extensii ale ținutelor, gândite să completeze și să echilibreze. Pantofii cu linii arhitecturale, gențile compacte și bijuteriile minimaliste au fost introduse ca detalii discrete, menite să întărească coerența estetică a colecției, nu să concureze cu hainele.

Recepția show-ului a confirmat că debutul lui Freitas este unul promițător. Criticii au remarcat maturitatea și coerența propunerii, precum și modul în care Mugler reușește să își păstreze aura teatrală fără să pară deconectat de la prezent. Este o colecție care vorbește despre redefinire, despre ajustarea proporțiilor dintre spectacol și realitate, dintre excese și rigoare.

Mugler SS26 a fost, în cele din urmă, o declarație de intenție: un brand care nu renunță la puterea sa iconică, dar care învață să o exprime prin subtilitate și precizie. Pentru Miguel Castro Freitas, acesta este începutul unei noi viziuni, una care promite să aducă Mugler mai aproape de prezent, dar fără să-i șteargă magnetismul unic.

Citește și: Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro