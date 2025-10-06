Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei

Debutul lui Miguel Castro Freitas la conducerea Mugler aduce o colecție SS26 în care spectacolul și realitatea se întâlnesc într-un nou echilibru.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Mugler SS26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Sub luminile reci ale unei parcări subterane din Paris, Mugler a ales să își prezinte colecția într-un cadru neobișnuit, brut și lipsit de artificii scenografice. Alegerea spațiului a fost parte din mesaj: o întoarcere la concret, o dorință de a aduce brand-ul mai aproape de realitate și de un public care își dorește nu doar spectacol, ci și relevanță. Atmosfera a păstrat totuși tensiunea dramatică asociată Mugler, dar cu o doză de sobrietate calculată.

Miguel Castro Freitas, aflat la primul său sezon ca director creativ, a vorbit deschis despre intenția de a reconfigura ADN-ul casei. Pentru el, nu a fost vorba despre a șterge trecutul, ci despre a-l reconstrui pentru prezent. A refuzat să folosească în procesul de lucru termenul „sexy”, preferând „senzual”, un cuvânt care definește mai bine noua sa abordare: mai subtilă, mai matură, mai conectată la realitate.

Pe podium, colecția a fost construită pe contrast. Sculpturalitatea tipică Mugler, umeri accentuați, tăieturi arhitecturale, linii care definesc corpul, a fost completată cu transparențe, materiale fluide și inserții metalice delicate. Pielea și latexul, elemente tradiționale ale casei, au fost reinterpretate în forme mai puțin rigide, iar alături de ele au apărut țesături ușoare, plisee și straturi care dau dinamism și mișcare. Rezultatul a fost un dialog între forță și fragilitate, între putere și feminitate.

Paleta cromatică a continuat acest echilibru. Tonurile neutre de alb, bej, griuri subtile, au dominat, dar au fost animate de accente de roșu intens, roz prăfuit și nuanțe calde de champagne. Această alegere a creat un efect vizual mai temperat decât în sezoanele trecute, dar mai sofisticat, marcând o schimbare de ton fără a diminua energia brand-ului.

Accesoriile au funcționat ca extensii ale ținutelor, gândite să completeze și să echilibreze. Pantofii cu linii arhitecturale, gențile compacte și bijuteriile minimaliste au fost introduse ca detalii discrete, menite să întărească coerența estetică a colecției, nu să concureze cu hainele.

Recepția show-ului a confirmat că debutul lui Freitas este unul promițător. Criticii au remarcat maturitatea și coerența propunerii, precum și modul în care Mugler reușește să își păstreze aura teatrală fără să pară deconectat de la prezent. Este o colecție care vorbește despre redefinire, despre ajustarea proporțiilor dintre spectacol și realitate, dintre excese și rigoare.

Mugler SS26 a fost, în cele din urmă, o declarație de intenție: un brand care nu renunță la puterea sa iconică, dar care învață să o exprime prin subtilitate și precizie. Pentru Miguel Castro Freitas, acesta este începutul unei noi viziuni, una care promite să aducă Mugler mai aproape de prezent, dar fără să-i șteargă magnetismul unic.

Citește și: Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Fashion
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Fashion
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Fashion
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Fashion
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Fashion
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Fashion
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Libertatea
Cât costă să mănânci la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se laudă cu o mâncare delicioasă
Cât costă să mănânci la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se laudă cu o mâncare delicioasă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe
Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
„Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu
„Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu
catine.ro
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta
Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului
Mai multe din fashion
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Fashion

Dacă înainte cinematografia reprezenta punctul de reper de unde majoritatea se inspirau, astăzi social media este pionul principal care fluidizează traficul tendințelor. Nu înseamnă că filmele sau serialele ca Barbie sau Wednesday nu mai au nici o putere în privința asta, ci este vorba de legătura care s-a format între cinema și Internet.

+ Mai multe
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Fashion

Casa de modă Prada este în mijlocul unei controverse după ce a lansat pantofi care seamănă foarte bine cu opincile românești.

+ Mai multe
Tendințe modă: Noile drapaje
Tendințe modă: Noile drapaje
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC