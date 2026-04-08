Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Antonia a împlinit 14 ani: „Să nu-ți pierzi niciodată curajul”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trăit clipe speciale în familie, marcând aniversarea fiicei lor, Antonia, care a împlinit 14 ani. Cei doi părinți, cunoscuți și din participarea la emisiunea Power Couple, au transmis mesaje emoționante despre transformarea adolescentei și etapa importantă în care se află.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, mesaj pentru fiica lor, Antonia

Artista a vorbit deschis despre evoluția fiicei sale, evidențiind maturitatea, ambiția și felul în care își conturează personalitatea încă de la o vârstă fragedă. Într-o postare pe rețelele sociale, Giulia Anghelescu și-a exprimat admirația și dragostea pentru Antonia, subliniind trăsăturile care o definesc.

„14 ani… și deja ești un mix foarte bun de încredere, disciplină și personalitate. Ce bine că știi ce vrei, că nu te mulțumești cu puțin și că îți trăiești fiecare etapă pe bune cu emoții, cu mult curaj, în stilul tău. Ai crescut frumos, Anto, nu doar în ani, ci în felul în care gândești, în modul cum te porți și în omul care devii. Să nu-ți pierzi niciodată curajul ăsta de a fi tu dar cel mai mult să ai grijă de bucuria aceea sinceră pentru lucrurile mici și pentru oamenii tăi. Eu sunt aici, lângă tine, pentru toate etapele care urmează și am senzația că vor veni unele foarte, foarte frumoase. Te iubesc infinit, Antonia!”, a scris vedeta.

La rândul său, Vlad Huidu a transmis un mesaj plin de sinceritate, în care a recunoscut impactul profund pe care fiica sa l-a avut asupra lui, atât ca tată, cât și ca om.

„Astăzi împlinești 14 ani… și mă uit la tine și îmi dau seama cât de repede au trecut anii și cât de mult m-ai schimbat, fără să îți dai seama. Nu a fost doar o perioadă frumoasă, a fost și una plină de provocări pentru mine. Dar datorită ție am învățat răbdarea, echilibrul și ce înseamnă, cu adevărat, să iubești necondiționat. Ai crescut sub ochii mei, iar odată cu tine am crescut și eu”, a mărturisit acesta.

Pe lângă momentul festiv, familia se pregătește și pentru o etapă importantă din viața Antoniei: susținerea Evaluarea Națională. Tatăl său a ținut să o încurajeze, subliniind munca și determinarea de care dă dovadă.

„Sunt mândru de tine pentru felul în care muncești, pentru seriozitatea ta, pentru disciplina pe care o ai zi de zi. Pentru ambiția ta, pentru puterea de a nu renunța și pentru cum reușești să mergi mai departe chiar și atunci când e greu. Astea sunt lucrurile care te definesc cu adevărat. Vreau să știi un lucru simplu: indiferent de orice, eu, mama ta și Mika suntem aici pentru tine. Oricând. Pentru orice. Suntem echipa ta. Urmează o etapă importantă, cu evaluarea națională și un nou început. Am încredere în tine. Știu că vei merge înainte exact așa cum ai făcut până acum. Te iubesc și sunt mândru de tine mai mult decât pot spune în cuvinte. La mulți ani, iubita mea!”, a transmis Vlad Huidu.

Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii

Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre provocările pe care le întâmpină acum în creșterea celor doi copii ai ei.

„Cred că toată treaba asta cu părințeala este o provocare, adică n-aș putea să zic un singur lucru, totul este… greu și foarte frumos, dar greu. Clar, adolescența are un alt vibe, dar are și ea, părțile ei foarte frumoase, așa că ne bucurăm de fiecare moment, chiar dacă este mai solicitant”, a declarat Giulia Anghelescu pentru unica.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro