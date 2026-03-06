Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii. Ce provocări întâmpină: „Cu greu ne împărțim”

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au împreună o fiică și un fiu, pe Antonia și Eduard Mikael. Artista a vorbit recent despre felul în care își educă cei doi copii.

Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii

Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre provocările pe care le întâmpină acum în creșterea celor doi copii ai ei.

„Cred că toată treaba asta cu părințeala este o provocare, adică n-aș putea să zic un singur lucru, totul este… greu și foarte frumos, dar greu. Clar, adolescența are un alt vibe, dar are și ea, părțile ei foarte frumoase, așa că ne bucurăm de fiecare moment, chiar dacă este mai solicitant”, a declarat Giulia Anghelescu pentru unica.ro.

Giulia Anghelescu mai susține că are o relație foartă apropiată cu Antonia și Mikael, considerându-se prietena lor.

„Încerc să păstrez un echilibru. Cred că sunt prietena copiilor mei, dar cred că ai mei copiii știu că limitele pe care le-am stabilit împreună chiar trebuie respectate.”

De asemenea, artista recunoaștă că ea și soțul ei, Vlad Huidu, reușesc să formeze o echipă pe cinste, atât în plan personal, cât și profesional.

„Cu greu ne împărțim, dar deocamdată facem o treabă foarte bună.”

De ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ales o școală privată pentru copiii lor

Într-un interviu, artista a vorbit deschis despre decizia de a se îndrepta spre învățământul privat în ceea ce privește educația celor doi copii. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au optat pentru o școală privată care îmbină sistemul finlandez de învățământ cu cel românesc, decizie pe care nu o regretă deloc.

„Copiii noștri sunt la o școală privată. (…) Ne-am dorit foarte mult ca Antonia și Mika să învețe în sistemul finlandez. Bine, e o combinație între cel românesc și cel finlandez, dar e o rețetă destul de reușită și sperăm să primim cât mai multe influențe din partea sistemului finlandez, pentru că, dacă e să ne uităm pe cifre, la ei merge chiar foarte bine”, a povestit Giulia Anghelescu pentru VIVA!

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au mărturisit că au deseori păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad Huidu pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

Foto: Instagram

