Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 18 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună.

De ce Giulia Anghelescu a renunțat la muzică

Giulia Anghelescu a devenit cunoscută datorită apariției pe scena muzicală din România, atât ca interpretă solo, cât și datorită colaborărilor de succes cu diverse trupe. Artista a decis însă că a venit momentul să facă o pauză în cariera muzicale și să se reorienteze profesional.

„În sufletul meu o să fiu toată viața artist. Faptul că nu mai cânt atât de des pe cât o făceam înainte e strict alegerea mea. Consider că am ajuns într-un moment în care vreau să mă bucur de viață, să fiu mamă, să fiu soție, să pot să fac și alte lucruri pe lângă muzică, care, de asemenea, să mă împlinească la fel de mult. Asta nu înseamnă neapărat că nu mai cânt, mai am concerte doar uneori, spre foarte rar, dar la muzică nu o să renunț niciodată, și muzica va face mereu parte din viața mea, chiar dacă nu voi mai fi la fel de vizibilă precum am fost”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Giulia a dezvăluit că este absolventă a Facultății de Psihologie și își dorește foarte mult să ajungă să profeseze în acest domeniu.

„Îmi doresc foarte mult să lucrez cu adolescenții. Asta mi-am dorit dintotdeauna să fac cumva. Timingul nu a fost cel mai bun, că au tot venit alte proiecte, dar sper ca, la un moment dat, să fac treaba asta și să-mi canalizez toată energia pe această profesie, care mie îmi place foarte mult. Plus, adolescenții din ziua de azi au nevoie de foarte mult sprijin”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împreună doi copii, Antonia și Mikael, în vârstă de 13 ani și, respectiv, 10 ani. Cei doi au mărturisit că au, adesea, păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Cei doi au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

