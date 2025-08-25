Mesajul transmis de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Indiferent de câte nebunii trăim…”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de 187 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sărbătorit 18 ani de relație

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sărbătorit 18 ani de relație, iar artista a marcat evenimentul dezvăluind o fotografie de colecție de la începutul poveștii lor de dragoste.

Artista a transmis și un mesaj emoționant soțului ei, cuvinte care au fost foarte apreciate de comunitatea numeroasă de fani pe care o are pe rețelele de socializare.

„18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt.

18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese’… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus.

O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim.

18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des).

18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri.

Te iubesc, Păpu! Let’s rock on!”, a scris cântăreața.

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împreună doi copii, Antonia și Mikael, în vârstă de 13 ani și, respectiv, 10 ani. Cei doi au mărturisit că au, adesea, păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Cei doi au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

De ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ales o școală privată pentru copiii lor

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre decizia de a se îndrepta spre învățământul privat în ceea ce privește educația celor doi copii. Giulia și Vlad au optat pentru o școală privată care îmbină sistemul finlandez de învățământ cu cel românesc, decizie pe care nu o regretă deloc.

„Copiii noștri sunt la o școală privată. Antonia trece a opta anul acesta, așa că nu știu încotro va dori să meargă la liceu. Vom vedea. Ne-am dorit foarte mult ca Antonia și Mika să învețe în sistemul finlandez. Bine, e o combinație între cel românesc și cel finlandez, dar e o rețetă destul de reușită și sperăm să primim cât mai multe influențe din partea sistemului finlandez, pentru că, dacă e să ne uităm pe cifre, la ei merge chiar foarte bine”, a povestit Giulia pentru VIVA.

Giulia Anghelescu a mărturisit că își va sprijini fiica în ceea ce privește deciziile profesionale, indiferent de alegerile acesteia.

„Antonia nu s-a decis ce vrea să facă, dar indiferent de decizia pe care o va lua, o vom sprijini. Mika e deocamdată prea mic, el abia face 10 ani. El se distrează încă la școală. Sunt amândoi la aceeași unitate de învățământ”, a precizat artista pentru sursa citată.

Foto: Instagram

