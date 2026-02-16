Jessica Alba și Cash Warren au finalizat divorțul la doi ani de la separare. Ce sumă fabuloasă trebuie să îi plătească actrița fostului soț

Jessica Alba și Cash Warren s-au separat pentru prima dată în 2024. Acum a fost finalizat divorțul celor doi.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 16.02.2026, 11:04,  de  Andreea Ilie
Jessica Alba și Cash Warren au finalizat divorțul la doi ani de la separare. Ce sumă fabuloasă trebuie să îi plătească actrița fostului soț

Jessica Alba și Cash Warren și-au finalizat oficial divorțul la doi ani după ce s-au separat.

Ce se arată în documentele oficiale

Documente ale instanței depuse de Warren vineri și obținute de TMZ arată că foștii soți, care și-au unit destinele în 2008, nu își vor plăti unul altuia pensie de întreținere.

Totuși, o plată de 3 milioane de dolari va merge către Warren pentru a echilibra distribuirea activelor. Jessica Alba, în vârstă de 44 de ani, îi va plăti fostului soț, în vârstă de 47 de ani, două tranșe de câte 1,5 milioane de dolari – una acum și una un an mai târziu.

Jessica Alba și Cash Warren s-au separat pentru prima dată în 2024. Cei doi au împreună trei copii, două fiice Honor Marie, 17 ani, și Haven Garner, 14 ani, și un băiat, Hayes Alba, în vârstă de 8 ani.

În ianuarie 2025, Alba a depus cerere de divorț de Warren după 16 ani de căsnicie și 20 de ani împreună.

„Am fost într-o călătorie de auto-realizare și transformare de ani de zile – atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash”, a început ea pe Instagram la acel moment.

„Sunt mândră de cum am crescut în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani și acum este momentul pentru noi să pornim într-un nou capitol de creștere și evoluție ca indivizi.”

Făcând o referire la copiii lor, Alba a adăugat: „Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect unul pentru celălalt și vom fi pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân cea mai mare prioritate a noastră și solicităm intimitate în acest moment.”

În urma veștii, o sursă din interior a declarat pentru People că cei doi sunt încă „prieteni și totul este despre copii”.

„Indiferent de ce se întâmplă chiar acum, se pare că vor rămâne apropiați”, a adăugat sursa. „Dacă depun cerere de divorț, nu este din cauza vreunei drame pline de ură. Încă par fericiți împreună. Totuși, Jess a menționat de-a lungul anilor că este greu să păstrezi scânteia.”

Jessica Alba și Cash Warren au acum alte relații

Jessica Alba și Cash Warren s-au întâlnit pentru prima dată pe platoul de filmare al peliculei Fantastic Four în Vancouver, în 2004. Jessica Alba a jucat rolul iconicei Sue Storm, în timp ce Cash Warren era asistent al regizorului pe platou.

Acum, amândoi au mers mai departe din punct de vedere romantic, deoarece Alba are o relație de aproape un an cu actorul Danny Ramirez, 33 de ani.

Cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri privind o relație romantică în mai 2025, după ce au fost văzuți sărutându-se în timpul unei ieșiri în Regent’s Park din London. În iulie 2025, cuplul a fost apoi fotografiat afișând gesturi de afecțiune în public în fața casei lui Ramirez din Los Angeles. De atunci, cei doi au fost văzuți împreună atât la petreceri, cât și în vacanțe exotice.

La rândul său, Cash Warren a fost asociat cu modelul Hana Sun Doerr, 25 de ani, în august 2025. În fotografii obținute atunci de paparazzi, producătorul de film și modul au fost văzuți ieșind la cină în Los Angeles, iar gesturile de afecțiune nu au lipsit.

Mai devreme în acea vară, Warren a comentat noua relație a fostei soții, spunând pentru TMZ: „Mă bucur pentru ea.”

Citește și:
Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este „geloasă' actrița

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Actrița Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit. Colegii actriței din Stranger Things le-au fost alături
People
Actrița Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit. Colegii actriței din Stranger Things le-au fost alături
Încă o eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit emisiunea și ce conflict major a izbucnit: "Manipulările, trădările și vulgaritățile..."
People
Încă o eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit emisiunea și ce conflict major a izbucnit: "Manipulările, trădările și vulgaritățile..."
Încă două piese calificate în finala Eurovision România 2026. Despre ce artiști este vorba și care sunt cei 12 finaliști
People
Încă două piese calificate în finala Eurovision România 2026. Despre ce artiști este vorba și care sunt cei 12 finaliști
Roxana Nemeș și-a botezat gemenii. Primele declarații ale artistei despre eveniment: "A fost una dintre cele mai emoționante zile"
People
Roxana Nemeș și-a botezat gemenii. Primele declarații ale artistei despre eveniment: "A fost una dintre cele mai emoționante zile"
Cum răspunde Andreea Bălan celor care critică faptul că ea face parte din juriul Eurovision România 2026: "Cred că sunt relevantă și am ce să spun..."
People
Cum răspunde Andreea Bălan celor care critică faptul că ea face parte din juriul Eurovision România 2026: "Cred că sunt relevantă și am ce să spun..."
Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este "geloasă" actrița
People
Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este "geloasă" actrița
Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Iustina, de la „Insula Iubirii” 2024, gravidă pentru a doua oară. Cum a apărut în Dubai, alături de soțul ei, Cornel
Iustina, de la „Insula Iubirii” 2024, gravidă pentru a doua oară. Cum a apărut în Dubai, alături de soțul ei, Cornel
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Sore, anunț important pentru fani. Artista a luat decizia mult așteptată: "Se reîntoarce printre planurile mele"
Sore, anunț important pentru fani. Artista a luat decizia mult așteptată: "Se reîntoarce printre planurile mele"
People

Sore a dezvăluit o veste mult așteptată de fanii ei.

+ Mai multe
Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: "A durat mult timp"
Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: "A durat mult timp"
People

Jim Curtis vorbește pentru prima dată despre relația cu Jennifer Aniston și dezvăluie cum o prietenie s-a transformat, treptat, în iubire.

+ Mai multe
Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: "Rămân cu amintirea aia"
Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: "Rămân cu amintirea aia"
People

Ana Baniciu a dezvăluit detalii despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă și ce simte că îi lipsește acum.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC