Jessica Alba și Cash Warren au finalizat divorțul la doi ani de la separare. Ce sumă fabuloasă trebuie să îi plătească actrița fostului soț

Jessica Alba și Cash Warren și-au finalizat oficial divorțul la doi ani după ce s-au separat.

Ce se arată în documentele oficiale

Documente ale instanței depuse de Warren vineri și obținute de TMZ arată că foștii soți, care și-au unit destinele în 2008, nu își vor plăti unul altuia pensie de întreținere.

Totuși, o plată de 3 milioane de dolari va merge către Warren pentru a echilibra distribuirea activelor. Jessica Alba, în vârstă de 44 de ani, îi va plăti fostului soț, în vârstă de 47 de ani, două tranșe de câte 1,5 milioane de dolari – una acum și una un an mai târziu.

Jessica Alba și Cash Warren s-au separat pentru prima dată în 2024. Cei doi au împreună trei copii, două fiice Honor Marie, 17 ani, și Haven Garner, 14 ani, și un băiat, Hayes Alba, în vârstă de 8 ani.

În ianuarie 2025, Alba a depus cerere de divorț de Warren după 16 ani de căsnicie și 20 de ani împreună.

„Am fost într-o călătorie de auto-realizare și transformare de ani de zile – atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash”, a început ea pe Instagram la acel moment.

„Sunt mândră de cum am crescut în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani și acum este momentul pentru noi să pornim într-un nou capitol de creștere și evoluție ca indivizi.”

Făcând o referire la copiii lor, Alba a adăugat: „Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect unul pentru celălalt și vom fi pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân cea mai mare prioritate a noastră și solicităm intimitate în acest moment.”

În urma veștii, o sursă din interior a declarat pentru People că cei doi sunt încă „prieteni și totul este despre copii”.

„Indiferent de ce se întâmplă chiar acum, se pare că vor rămâne apropiați”, a adăugat sursa. „Dacă depun cerere de divorț, nu este din cauza vreunei drame pline de ură. Încă par fericiți împreună. Totuși, Jess a menționat de-a lungul anilor că este greu să păstrezi scânteia.”

Jessica Alba și Cash Warren au acum alte relații

Jessica Alba și Cash Warren s-au întâlnit pentru prima dată pe platoul de filmare al peliculei Fantastic Four în Vancouver, în 2004. Jessica Alba a jucat rolul iconicei Sue Storm, în timp ce Cash Warren era asistent al regizorului pe platou.

Acum, amândoi au mers mai departe din punct de vedere romantic, deoarece Alba are o relație de aproape un an cu actorul Danny Ramirez, 33 de ani.

Cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri privind o relație romantică în mai 2025, după ce au fost văzuți sărutându-se în timpul unei ieșiri în Regent’s Park din London. În iulie 2025, cuplul a fost apoi fotografiat afișând gesturi de afecțiune în public în fața casei lui Ramirez din Los Angeles. De atunci, cei doi au fost văzuți împreună atât la petreceri, cât și în vacanțe exotice.

La rândul său, Cash Warren a fost asociat cu modelul Hana Sun Doerr, 25 de ani, în august 2025. În fotografii obținute atunci de paparazzi, producătorul de film și modul au fost văzuți ieșind la cină în Los Angeles, iar gesturile de afecțiune nu au lipsit.

Mai devreme în acea vară, Warren a comentat noua relație a fostei soții, spunând pentru TMZ: „Mă bucur pentru ea.”

Foto: Arhiva ELLE

