Jessica Alba strălucește în timpul unei întâlniri romantice în New York cu noul ei iubit, Danny Ramirez. Cum au fost fotografiați de paparazzi

Jessica Alba și Danny Ramirez păreau îndrăgostiți și fericiți, ținându-se de mână în timpul unei ieșiri romantice la New York.

Jessica Alba, surprinsă cu noul partener

Noi fotografii îi surprind pe starul din „Fantastic Four” zâmbind larg în timp ce se plimbau pe străzile orașului luni seara.

Jessica a purtat un top halter maro, asortat cu o fustă maxi din satin, completând ținuta cu o geacă de piele și cizme.

Danny Ramirez a ales un look mai casual, cu jeans și un pulover bleumarin, completate de o geacă similară și o șapcă verde, zâmbind alături de iubita sa. La ieșirea lor, cuplul a fost însoțit și de colegii Jessicai din filmul „Him”, Marlon Wayans și Tyriq Withers, la The Corner Store din New York.

Cei doi au fost observați de mai multe ori în New York în ultima săptămână, cu ocazia US Open și a New York Fashion Week.

Duminica trecută, cuplul a fost văzut alături de tatăl Jessicăi, Mark Alba, urmărind victoria lui Carlos Alcaraz, care și-a cucerit al șaselea titlu de Grand Slam după ce l-a învins pe Jannik Sinner. Jessica, 44 de ani, și Ramirez, 32 de ani, au fost legați pentru prima dată romantic după ce actrița a fost fotografiată sărutând un bărbat misterios în Regents Park, Londra, în luna mai.

Ulterior, bărbatul a fost identificat ca fiind Danny Ramirez, după ce cei doi au fost văzuți călătorind împreună din Los Angeles către Cancún, Mexic, pentru o escapadă romantică.

De atunci, cuplul a fost surprins la mai multe întâlniri atât în Los Angeles, cât și în New York. Noua relație vine după ce Jessica Alba și-a confirmat despărțirea de soțul său de aproape 17 ani, Cash Warren, în ianuarie. Actrița a depus actele de divorț în februarie.

Cash Warren, surprins cu un model de 25 de ani

Warren, care are împreună cu Jessica trei copii, a început între timp o relație cu actrița de 20 de ani Seanna Pereira. De asemenea, a avut o scurtă idilă cu modelul de 25 de ani Hana Sun Doerr.

În fotografii apărute recent în mediul online, producătorul de filme, în vârstă de 46 de ani, a ieșit recent seara la o cină târzie în Los Angeles împreună cu Hana Sun Doerr, de 25 de ani.

Cash Warren spotted on date night with model 21 years his junior after Jessica Alba split https://t.co/oZ3j7krkUB pic.twitter.com/UyOYrtxg2g — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Fostul partener al actriței purta o jachetă închisă la culoare, jeans și pantofi sport albi în timp ce aștepta mașina la valet.

La un moment dat a fost surprins părând că se apleacă pentru a ridica ceva, iar mai târziu a fost fotografiat urcând într-un BMW alături de tânăra model. Doerr s-a asortat cu ținuta casual a lui Warren, purtând un top scurt, jeans și o jachetă de piele.

Modelul, care seamănă cu fosta soție a producătorului, a zâmbit în timp ce urca și ea în mașină. Cei doi au fost văzuți plecând împreună, Warren fiind la volan.

Apariția are loc la puțin peste o săptămână după ce omul de afaceri a negat că ar avea o relație și a comentat despre noua idilă a Jessicăi Alba cu actorul din „Captain America: Brave New World”, Danny Ramirez.

foto: Arhiva ELLE

