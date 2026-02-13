Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este „geloasă” actrița

Eva Mendes a vorbit despre cel mai nou rol al lui Ryan Gosling și despre un coleg de platou surprinzător.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este "geloasă" actrița

Eva Mendes a reacționat public la cel mai nou proiect cinematografic al partenerului său, Ryan Gosling. Actorul joacă în filmul science-fiction Project Hail Mary, unde personajul său, Ryland Grace, un profesor de științe devenit astronaut, pornește într-o misiune spațială menită să salveze Pământul de la un dezastru global. Pe parcursul călătoriei, acesta întâlnește un extraterestru neobișnuit, Rocky, care devine aliatul său. Personajul este reprezentat ca o creatură cu mai multe picioare și este dublat de actorul James Ortiz.

Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling

Într-un comentariu lăsat pe Instagram, la o postare JustJared despre film, Eva Mendes a glumit pe seama relației de pe ecran dintre Ryan Gosling și personajul extraterestru. Actrița în vârstă de 51 de ani a scris că Rocky este „singurul coleg de platou pe care am fost vreodată geloasă”.

Ea a continuat într-un ton la fel de amuzant: „Au petrecut mult prea mult timp împreună. Și-au luat chiar și inele la fel. Ce naiba!!?”.

Remarca a atras atenția fanilor tocmai pentru că Eva Mendes și Ryan Gosling sunt cunoscuți pentru discreția lor. Cu toate acestea, actrița a susținut vizibil lansarea filmului. Ea a distribuit trailer-ul pe contul său de Instagram și a încurajat publicul să participe la premieră. De asemenea, a publicat un videoclip în care Gosling aruncă o minge de fotbal american personalizată cu tema filmului.

Potrivit People, Project Hail Mary este adaptarea romanului omonim publicat în 2021 de Andy Weir și îi mai are în distribuție pe Sandra Hüller, Ken Leung și Lionel Boyce. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 20 martie.

Detalii despre relația celor doi

Eva Mendes și Ryan Gosling s-au cunoscut în 2011 pe platoul filmului The Place Beyond the Pines, în care au jucat rolul unui cuplu. Curând după ce au terminat filmările, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația Us Weekly anunța o nuntă secretă, însă cei doi au dezmințit informația.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului câteva declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale.

„Sunt tată în primul rând și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei”.

Eva Mendes, cerință specială pentru Ryan Gosling

Anul trecut, Eva Mendes a publicat un mesaj în care l-a lăudat cu afecțiune pe partenerul ei, pe care l-a numit „bărbatul meu”, și i-a lansat o rugăminte publică: să revină în scaunul de regizor. În 2014, Ryan Gosling și-a făcut debutul regizoral cu Lost River, în care au jucat Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker, Matt Smith și chiar Eva Mendes. Filmul a avut premiera la Festivalul de la Cannes în acel an, iar în 2015 a fost lansat și în Statele Unite.

Deși la vremea respectivă a primit recenzii mixte, Lost River a câștigat în timp apreciere în cercurile pasionaților de fantezie suprarealistă. Cu toate acestea, Ryan Gosling nu a mai regizat niciun film de atunci, lucru pe care Eva pare hotărâtă să-l schimbe.

Pozând într-un maiou alb cu afișul filmului imprimat pe piept, în fața casei lor, Eva Mendes a scris în postare: „Tot îi cer bărbatului meu să regizeze din nou un film!”. A adăugat apoi: „Am avut parte de cea mai creativă și împlinitoare experiență fiind regizată de el în această poveste întunecată de tip basm, Lost River. Mulțumesc tuturor celor care i-au oferit din nou iubire acum, la aniversarea de 10 ani”.

Acest film a fost, de altfel, și ultimul proiect al Evei Mendes. Vedeta s-a retras treptat din lumea filmului și de la Hollywood pentru a se dedica rolului de mamă pentru cele două fiice ale cuplului, Esmeralda și Amada. Singura ei revenire în actorie a fost un cameo vocal în desenul animat Bluey, în 2021.

Într-un interviu recent pentru The Times, Eva Mendes a declarat că ar reveni pe platouri doar cu o singură condiție: să lucreze din nou cu partenerul ei de viață. „Asta e singurul lucru pe care mi-aș dori cu adevărat să-l fac”. A lăudat colaborările lor din The Place Beyond the Pines și Lost River, spunând: „El scoate din mine ceva ce nimeni altcineva nu a reușit până acum”. A mai adăugat: „Am avut parte de momente frumoase lucrând cu oameni extraordinari”.

Citește și:
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Sore, anunț important pentru fani. Artista a luat decizia mult așteptată: "Se reîntoarce printre planurile mele"
People
Sore, anunț important pentru fani. Artista a luat decizia mult așteptată: "Se reîntoarce printre planurile mele"
Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: "A durat mult timp"
People
Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: "A durat mult timp"
Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: "Rămân cu amintirea aia"
People
Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: "Rămân cu amintirea aia"
Kate Middleton marchează Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la o școală din Marea Britanie
People
Kate Middleton marchează Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la o școală din Marea Britanie
Adelina Chivu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Natalia a împlinit 17 ani: "Același stil, aceeași atitudine"
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Natalia a împlinit 17 ani: "Același stil, aceeași atitudine"
Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: "Nu simt că a fost iubire"
People
Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: "Nu simt că a fost iubire"
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Mai multe din people
Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: "Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"
Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: "Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"
People

Catinca Zilhany a vorbit deschis despre care este stara actuală de sănătate a fiicei sale, Calina.

+ Mai multe
Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton: "Este extrem de gelos"
Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton: "Este extrem de gelos"
People

Kanye West ar fi deranjat de apropierea dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton.

+ Mai multe
Ioana State, victima bullying-ului. Actrița a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat viața: "Nu m-am operat la stomac"
Ioana State, victima bullying-ului. Actrița a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat viața: "Nu m-am operat la stomac"
People

Ioana State a mărturisit că a fost victima bullying-ului și și-a schimbat toată viața după ce a slăbit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC