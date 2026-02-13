Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling. Pe cine este „geloasă” actrița

Eva Mendes a reacționat public la cel mai nou proiect cinematografic al partenerului său, Ryan Gosling. Actorul joacă în filmul science-fiction Project Hail Mary, unde personajul său, Ryland Grace, un profesor de științe devenit astronaut, pornește într-o misiune spațială menită să salveze Pământul de la un dezastru global. Pe parcursul călătoriei, acesta întâlnește un extraterestru neobișnuit, Rocky, care devine aliatul său. Personajul este reprezentat ca o creatură cu mai multe picioare și este dublat de actorul James Ortiz.

Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling

Într-un comentariu lăsat pe Instagram, la o postare JustJared despre film, Eva Mendes a glumit pe seama relației de pe ecran dintre Ryan Gosling și personajul extraterestru. Actrița în vârstă de 51 de ani a scris că Rocky este „singurul coleg de platou pe care am fost vreodată geloasă”.

Ea a continuat într-un ton la fel de amuzant: „Au petrecut mult prea mult timp împreună. Și-au luat chiar și inele la fel. Ce naiba!!?”.

Remarca a atras atenția fanilor tocmai pentru că Eva Mendes și Ryan Gosling sunt cunoscuți pentru discreția lor. Cu toate acestea, actrița a susținut vizibil lansarea filmului. Ea a distribuit trailer-ul pe contul său de Instagram și a încurajat publicul să participe la premieră. De asemenea, a publicat un videoclip în care Gosling aruncă o minge de fotbal american personalizată cu tema filmului.

Potrivit People, Project Hail Mary este adaptarea romanului omonim publicat în 2021 de Andy Weir și îi mai are în distribuție pe Sandra Hüller, Ken Leung și Lionel Boyce. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 20 martie.

Detalii despre relația celor doi

Eva Mendes și Ryan Gosling s-au cunoscut în 2011 pe platoul filmului The Place Beyond the Pines, în care au jucat rolul unui cuplu. Curând după ce au terminat filmările, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația Us Weekly anunța o nuntă secretă, însă cei doi au dezmințit informația.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului câteva declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale.

„Sunt tată în primul rând și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei”.

Eva Mendes, cerință specială pentru Ryan Gosling

Anul trecut, Eva Mendes a publicat un mesaj în care l-a lăudat cu afecțiune pe partenerul ei, pe care l-a numit „bărbatul meu”, și i-a lansat o rugăminte publică: să revină în scaunul de regizor. În 2014, Ryan Gosling și-a făcut debutul regizoral cu Lost River, în care au jucat Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker, Matt Smith și chiar Eva Mendes. Filmul a avut premiera la Festivalul de la Cannes în acel an, iar în 2015 a fost lansat și în Statele Unite.

Deși la vremea respectivă a primit recenzii mixte, Lost River a câștigat în timp apreciere în cercurile pasionaților de fantezie suprarealistă. Cu toate acestea, Ryan Gosling nu a mai regizat niciun film de atunci, lucru pe care Eva pare hotărâtă să-l schimbe.

Pozând într-un maiou alb cu afișul filmului imprimat pe piept, în fața casei lor, Eva Mendes a scris în postare: „Tot îi cer bărbatului meu să regizeze din nou un film!”. A adăugat apoi: „Am avut parte de cea mai creativă și împlinitoare experiență fiind regizată de el în această poveste întunecată de tip basm, Lost River. Mulțumesc tuturor celor care i-au oferit din nou iubire acum, la aniversarea de 10 ani”.

Acest film a fost, de altfel, și ultimul proiect al Evei Mendes. Vedeta s-a retras treptat din lumea filmului și de la Hollywood pentru a se dedica rolului de mamă pentru cele două fiice ale cuplului, Esmeralda și Amada. Singura ei revenire în actorie a fost un cameo vocal în desenul animat Bluey, în 2021.

Într-un interviu recent pentru The Times, Eva Mendes a declarat că ar reveni pe platouri doar cu o singură condiție: să lucreze din nou cu partenerul ei de viață. „Asta e singurul lucru pe care mi-aș dori cu adevărat să-l fac”. A lăudat colaborările lor din The Place Beyond the Pines și Lost River, spunând: „El scoate din mine ceva ce nimeni altcineva nu a reușit până acum”. A mai adăugat: „Am avut parte de momente frumoase lucrând cu oameni extraordinari”.

